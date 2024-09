Ambientes naturais fazem sucesso na 32ª edição da CasaCor Brasília

Em busca por aconchego, beleza e sofisticação nos espaços, elementos que remetem à natureza, como plantas, móveis de madeira e objetos de palha têm se destacado na decoração de ambientes. Porém, os protagonistas, quando se fala em modernidade e estética, são as pedras naturais. Unindo sustentabilidade e elegância, elas podem ser encontradas em bancadas, pias, painéis e móveis.

A 32ª edição da CasaCor Brasília ressalta a importância de deixar um legado para o futuro. Diante da crise climática vivida atualmente, a sustentabilidade e a conscientização a respeito do meio ambiente são fundamentais para a garantia de um futuro próspero. Inúmeros projetos do evento estimulam essa reflexão por meio da arquitetura e da decoração.

O projeto Oja Bar, idealizado pela dupla de arquitetos Gabriela Schinzel e Agustin Roca, promove um ambiente funcional, orgânico, sofisticado e acolhedor. Com uma vista panorâmica e única do Mané Garrincha, o articulador e ator principal do projeto é uma ilha monolítica de granito branco alamo com 6,60m no centro do espaço, para atender 11 pessoas sentadas.

"A mesma contém todos os elementos que dão vida ao bar: um nicho para toca-discos com opção de mesa de DJ, um cooktop escondido por uma bandeja deslizante de pedra para oferecer um showcooking exclusivo do chef, e um espaço para preparo de drinques. Toda a frente da ilha também é executada em pedra que camuflam a marcenaria das gavetas internas", explica Gabriela Schinzel.

Gabriela Schinzel e Agustin Roca optaram pelo uso da pedra natural alamo em decorrência da beleza, durabilidade e sustentabilidade (foto: Arquivo Pessoal)

Segundo ela, ao se deparar pela primeira vez com uma placa de granito alamo, o material despertou a atenção da dupla e a necessidade de fazer algum projeto com a pedra. "Ela tem um desenho linear preto e branco com alguns cristais de tamanhos variáveis, e com um toque tão sincero com o que é (uma pedra). Essas características nos pareceram adequadas para caracterizar a ilha", conta.

Para adaptar a pedra à funcionalidade desejada, foi necessário realizar realizar vários testes em conjunto com marmoraria e a marcenaria para chegar no resultado do projeto, que contém elementos móveis com o material. Nas gavetas, a utilização de corrediças reforçadas resolveu o desafio de suportar o peso da pedra na parte frontal. Para a bandeja deslizante, foi instaurado um sistema que permite o deslizamento do mesmo para ocultar e revelar certos elementos a depender do uso.

Apesar das dificuldades, como qualquer elemento natural, as pedras vão assumindo marcas ao longo do tempo que contam a própria história. Essa característica é o que leva os arquitetos Gabriela e Agustin optarem por utilizarem o material em outros projetos. Além disso, para Gabriela, as pedras naturais estão amplamente alinhadas com uma visão sustentável da arquitetura.

"São recursos amplamente disponíveis e não requerem processos industriais complexos para serem utilizados. Possuem excepcional resistência, que aumenta sua vida útil e evita a necessidade de substituí-los constantemente. Podem ser reavivados, reutilizados ou reciclados no final da sua vida útil", finaliza a profissional.

Beleza reaproveitável

Pensando em deixar um futuro sustentável, viável e proveitoso para as próximas gerações, a arquiteta Renata Ciccarini optou pela pedra natural São Gabriel em todas as bancadas do Ambiente Com Viver da CasaCor deste ano. A escolha pela pedra foi devido à cor preta, que orna com as bebidas em destaque do espaço.

"Quis fazer uma cozinha gourmet conceitual, totalmente preta, servindo como pano de fundo para a decoração e obras de arte, por isso escolhi o São Gabriel, por passar a imagem da cor desejada", conta. "Escolhi o acabamento escovado nas bancadas, por ser mais moderno e dar um aspecto diferenciado do polido que todos estão acostumados a encontrar."

No projeto feito para a 32ª edição da CasaCor Brasília, em parceria com a Brasal Refrigerantes, Renata aplicou na frente do balcão da ilha a mesma pedra, porém na forma bruta, chamada casqueiro, criando um contraste de texturas. "Ela vem cinza e, com a aplicação de um produto, que é incolor, num passe de mágica ela realça sua cor verdadeiramente preta", completa a arquiteta.

No projeto Ambiente Com Viver, da arquiteta Renata Ciccarini, foi utilizada a pedra São Gabriel em todas as bancadas (foto: Edgard Cesar)

Além da estética, pedras naturais têm durabilidade maior e mais benéfica para projetos arquitetônicos e para a própria natureza. Segundo Renata, a principal propriedade da pedra São Gabriel é resistir ao desgaste diário, tanto aos riscos quanto aos impactos.

Renata se preocupa em usar elementos naturais e sustentáveis nos projetos e, também, com o destino final desses materiais. Para evitar o desperdício, Renata vai destinar as pedras do projeto Ambiente Com Viver ao Camarote da Brasal, que a arquiteta está projetando no Estádio Mané Garrincha.

"Usar elementos encontrados na natureza é uma forma de unir a sustentabilidade e a estética, aliando-se à ideia de reaproveitamento e dando um novo destino a todos elementos usados em meu ambiente da CasaCor", afirma. "Com isso, deixo um legado para as gerações futuras, em que não geraremos lixo nem poluímos o planeta."

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte