7 alimentos funcionais benéficos para a saúde

Alimentos funcionais fornecem nutrientes vitais para o organismo e beneficiam a saúde geral do corpo (Imagem: marilyn barbone | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A busca incessante por uma rotina saudável contempla diversos fatores, sendo a dieta balanceada o principal deles. Com isso, a inclusão de alguns alimentos é essencial no dia a dia, principalmente os funcionais, fornecem nutrientes vitais ao organismo e benefícios à saúde.

Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o termo “alimento funcional” representa todo aquele alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando consumido como parte da dieta usual, produz efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo sem supervisão médica.?

“Os alimentos funcionais oferecem benefícios significativos à saúde do paciente, como os antioxidantes, que reduzem o envelhecimento precoce. Além disso, possuem nutrientes que fortalecem o sistema imune e podem auxiliar na prevenção de doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial e colesterol alto. Em resumo, são alimentos que possuem compostos essenciais que irão promover o bem-estar geral do corpo”, explica Thais Reis Lobo, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

A seguir, Thais Reis Lobo lista 7 alimentos funcionais para incluir na dieta. Confira!

1. Tomate

O tomate é rico em licopeno, um importante antioxidante que ajuda na prevenção do câncer.

2. Iogurtes

Os iogurtes possuem probióticos que favorecem a boa saúde do intestino, ajudando a evitar a constipação e a disbiose intestinal (desequilíbrio na microbiota intestinal).

A linhaça é um alimento funcional que ajuda na perda de peso (Imagem: Halil ibrahim mescioglu | Shutterstock)

3. Linhaça

A linhaça é excelente para pacientes que buscam a perda de peso, por gerar saciedade. Além disso, possui lignanas, substância que ajudam a inibir o aparecimento de tumores provenientes de disfunções hormonais.

4. Alho

O alho possui o componente ativo alicina, liberado por meio da maceração. Desta forma, os benefícios atingidos são redução dos triglicerídeos e efeito anti-inflamatório.

5. Frutas cítricas

Ricas em limonoides, as frutas cítricas estão sendo estudadas na prevenção e no controle de alguns tipos de câncer.

6. Sardinha

A sardinha possui ômega 3, que ajuda a reduzir a concentração do colesterol ruim (LDL) no sangue.

7. Aveia

A aveia é fonte de betaglucana, fibras que auxiliam no controle da diabetes. Quando consumida com certos alimentos, é capaz de evitar picos glicêmicos indesejados.

Como incluir esses alimentos na rotina?

Segundo Thais Reis Lobo, mesmo para pessoas que possuem uma rotina mais agitada, é possível buscar por esses tipos de alimentos durante o dia, como almoçando em restaurantes self-service – evitando opções consideradas mais atrativas, como frituras – ou no lanche da tarde.

Ela também ressalta que uma alimentação saudável é composta por uma variedade de ingredientes, e não apenas por alimentos funcionais. Por isso, é fundamental buscar um equilíbrio nutricional, respeitar as necessidades individuais e seguir as recomendações de um profissional de saúde para garantir uma rotina adequada e segura.

Por Nicholas Montini Pereira