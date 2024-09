Brasília Shopping traz novo evento de moda e criatividade para o DF

Em sintonia com as semanas de moda mundo afora, o Brasília shopping apresenta o Estilo Brasília, evento que começa nesta quarta-feira (25/09) e se estende até amanhã (26/09). Celebrando a cena criativa local por diferentes abordagens, o evento deve abordar assuntos como empreendedorismo, carreira, comunicação e toda a parte artística existente no universo fashion.

Mais do que um evento de moda, o Estilo Brasília será um movimento dedicado à celebração da cidade. O shopping, que orgulhosamente estampa o nome da cidade se transformará em um epicentro de cultura que estampará o que há de mais criativo na capital

“Ao longo de 27 anos de história, o nosso Brasília se consolidou como um dos espaços influentes no fomento às diferentes manifestações artísticas. Neste momento, nosso desejo é olhar atentamente para o que vem sendo por, com e para os brasilienses. O Estilo Brasília será um verdadeiro encontro para quem vive e aprecia não somente o universo fashion, mas o design, a arquitetura, a gastronomia e a arte”, define Renata Monnerat, gerente de marketing do Brasília Shopping.

Moda em pauta

Jantar de boas vindas do Estilo Brasília para a imprensa, estilistas e influenciadores (foto: Material cedido ao Correio )

Moda e comportamento andam juntos, falar sobre um é também falar sobre o outro. Esse será o pensamento chave que guiará as conversas propostas nos talks, que serão mediados pela consultora de moda Rosa Guimarães. Os painéis serão realizados na Praça Central, com entrada gratuita. Para participar basta retirar a pulseira no Balcão de Informações 1 hora antes do talk que deseja assistir.

O primeiro bate-papo do dia 25, às 13h, será comandado por Jacira Doce, e a psicóloga e psicanalista Manuela Xavier. No talk “Moda, autoestima e carreira”, a dupla contará como a construção de uma marca pessoal se dá para além das telas.

Às 14h30, o tema “A moda hoje e amanhã” será debatidos por dois grandes experts no assunto: o comunicador Caio Braz e Augusto Mariotti, do FFW, maior portal de moda independente do Brasil. Em seguida, às 16h, as estilistas Isa Isac Silva e Débora Mangabeira trazem suas reflexões sobre “Brasilidade na moda: Criadores e criações brasileiras pelo mundo”.

No campo da pesquisa aplicada à prática, o SENAI CETIQT apresenta um talk às 17h20 sobre “Macrotendências Inova Moda Digital – Edição Outono/Inverno 25”, com foco no mapeamento de novidades que estarão presentes nos mais variados âmbitos que envolvem a moda. Encerrando a primeira noite, às 19h, a jornalista, influenciadora e podcasters Luanda Vieira troca suas experiências com a designer Nathi Abi-Ackel, criadora da marca Abi Project, sobre “A construção da autoralidade: uma visão sobre moda, estilo e expressão”.

No segundo dia, às 13h30, as consultoras Helô Drummond, Renata Cotrim, Dani Kniggendorf e Rosa Guimarães irão desvendar o Estilo Brasília no talk ”Moda, identidade e autenticidade na Imagem Pessoal”. O second-hand também será abordado no painel “Vintage, curadoria e economia circular”, com Gabi Constantino, do brechó de luxo PrettyNew e Bruna Vasconi, do Peça Rara.

Às 16h30, “Os rumos da moda em Brasília” será pontuado pela jornalista e diretora de conteúdo do GPS Brasília Paula Santana, a co-fundadora da Avanzzo, Dani Naegele, a designer Letícia Gonzaga e a empresária e coolhunter Pat Justino.

O encerramento será com duas grandes referências: o estilista Ronaldo Fraga e a jornalista Lilian Pacce. No talk “A moda aos olhos da poesia, dos costumes, memórias e raízes do Brasil”, os especialistas compartilharão suas experiências em todos esses anos atuando no segmento.

Luz na passarela

Desfile Vogue Fashion Night Out Brasil em 2023 (foto: Telmo Ximenes )

Os mais esperados desfiles de moda não poderiam ficar de fora. Com direção criativa assinada por Fernando Lackman, a passarela do Estilo Brasília reunirá marcas seletas do shopping e novos talentos da cidade.

Dando início à programação, às 15h, o coletivo Movimento Moda Brasília, composto pelas marcas Confraria, Flay, Guilda, Letícia Gonzaga, Lucila Pena, Silvia Badra e Sun Rose, irá desfilar com peças inéditas, feitas especialmente para o Moscow Fashion Week.

Na sequência, às 16h30, será a vez do desfile exclusivo da Le Lis, trazendo sofisticação e elegância característica de suas criações. Às 18h, o estilo despojado da Dane-se toma conta do evento, seguido pela marca de moda atemporal Avanzzo, que fecha o dia com seu desfile exclusivo às 20h.

No dia 26, o público será convidado a prestigiar, às 13h, o Coletivo Lojas Brasília Shopping, que apresenta uma curadoria especial de etiquetas presentes no shopping. Às 16h30, a Lez a Lez apresenta suas apostas para a nova estação, seguida pela marca de moda feminina MOB, que desfilará suas novidades às 18h30. Encerrando o evento com chave de ouro, a Colcci, referência em moda urbana e contemporânea, sobe à passarela às 20h. O Brasília Shopping estará como um todo em sinergia. Em mais de 40 lojas, os convidados presentes poderão usufruir de experiências super especiais.

Programação



Data: 25 e 26 de setembro.

Local: Brasília Shopping.

Entrada franca. Nas áreas de assento, pulseiras de acesso serão distribuídas conforme a disponibilidade durante os dois dias do evento. Para mais informações, acesse as redes sociais do Brasília Shopping: @brasiliashopping.

25/09

Desfiles:

15h: Coletivo Movimento Moda Brasília, com as marcas Letícia Gonzaga, Guilda, Lucila Pena, Sunrose, Flay Brand, Sílvia Badra e Confraria

16h30: Exclusivo Le Lis

18h: Exclusivo Dane-se

20h: Exclusivo Avanzzo

Talks na Praça Central:

13h30: Moda, autoestima e carreira, com nomes a definir

14h30: A moda hoje e amanhã. Uma reflexão sobre o mercado da moda, com Caio Braz e Augusto Mariotti, do Portal FFW, maior portal de moda independente do Brasil

16h: Brasilidade na moda. Criadores e criações brasileiras pelo mundo, com Isa Isac Silva e Débora Mangabeira

17h30: Macrotendências Inova Moda Digital – Edição Outono-Inverno 25, com SENAI CETIQT

19h: A construção da autoralidade, uma visão sobre moda, estilo e expressão, com Luanda Vieira, Nathi Abi-Ackel e Bel Chaves

26/09

Desfiles:

13h: Coletivo Lojas Brasília Shopping

16h30: Exclusivo Lez a Lez

18h30: Exclusivo MOB

20h: Exclusivo Colcci

Talks na Praça Central:

13h30: Desvendando o Estilo Brasília – Moda, identidade e autenticidade na Imagem Pessoal, com as consultoras Helô Drummond, Renata Cotrim, Dani Kniggendorf e Rosa Guimarães

15h: Vintage, curadoria e economia circular, com Gabi Constantino, da PrettyNew e Bruna Vasconi, do Brechó Peça Rara

16h30: Os rumos da moda em Brasília, com Paula Santana, Dani Naegele, Letícia Gonzaga e Pat Justino

18h30: A moda aos olhos da poesia, dos costumes, memórias e raízes do Brasil, um relato emocionante das andanças do estilista Ronaldo Fraga conduzido também pelas histórias mais icônicas da moda brasileira, pela jornalista Lilian Pacce