Aberta a temporada das orquídeas: a tendência que inspira elegância na moda

Tendências em arranjos de cabelos, estampas, brincos, vestidos, sapatos e em sua essência original, as orquídeas estão fazendo sucesso no mundo da moda trazendo um ar jovial, estiloso e único. Com sua beleza exótica e sofisticada, têm se estabelecido como uma febre marcante e prometem reinar absolutas nesta primavera, que se inicia hoje.

Desde que começaram a surgir nas passarelas, as orquídeas têm ganhado destaque não só em desfiles de alta-costura, mas também em coleções de marcas renomadas, como Louis Vuitton, Oscar de la Renta e a brasileira Farm, em visões criativas de designers, como Tamara Ralph e Haider Ackermann. Para a stylist Louise Caetano, as orquídeas entraram na moda como uma versão atualizada das estampas florais tradicionais. "Com uma abordagem mais tech e gráfica, elas aparecem em formatos digitais e em detalhes sutis em acessórios, trazendo uma nova perspectiva ao floral convenciona", reflete.

Apesar das orquídeas fazerem sucesso na moda de noivas há anos, a pesquisadora de moda Ivone Alice acredita que a transformação de acessórios de nicho para a moda de consumo geral foi um passo natural. "Embora as orquídeas sempre tenham sido populares como acessórios de cabelo para noivas, sua ascensão nas passarelas há dois anos foi o que realmente impulsionou sua presença no mercado. Essa transição mostra a adaptabilidade e o apelo universal da flor", comenta.

A estética das orquídeas aparece em texturas suaves, imitando a sensação de suas pétalas macias em tecidos fluidos, como seda e cetim, ou em rendas e bordados que trazem uma qualidade etérea. Nos padrões, podem ser reproduzidas de forma literal, em estampas vibrantes e florais, ou abstraídas, em formas geométricas inspiradas em suas linhas orgânicas. Do branco puro ao roxo intenso, passando por tons suaves de rosa e amarelo, elas são amplamente exploradas para criar peças que evocam tanto a sutileza quanto o drama dessa flor.

Os designers têm explorado a versatilidade das orquídeas, incorporando-as em maxi acessórios e em estampas vibrantes. Manolo Blahnik, conhecido por seus sapatos de orquídeas e o absoluto favorito de Carrie Bradshaw, personagem da série americana Sex in the City, é um exemplo de como a tendência se espalhou para diversos segmentos da moda. "As orquídeas trazem um frescor para a moda primavera ao fugir das estampas florais mais tradicionais. Elas têm uma beleza singular que imprime sofisticação em qualquer peça, desde acessórios de metal e joias em ouro ou prata até tecidos com padrões complexos e sapatos", observa Alice.

A tendência das orquídeas vai além das roupas (foto: Reprodução/Manolo Blahnik)

Como usar

A estética das orquídeas tem uma capacidade única de combinar elegância com um toque de modernidade. Estampas de orquídeas em roupas são uma excelente escolha para quem deseja fazer uma declaração de estilo. Vestidos longos em tecidos fluidos, como tule ou seda, com a padronagem, podem criar um visual etéreo e encantador, ideal para eventos formais ou ocasiões especiais. Para uma abordagem mais casual, blusas ou saias com padrões florais inspirados nas orquídeas adicionam um toque vibrante ao seu look diário.

Quando se trata de acessórios, as orquídeas oferecem uma versatilidade incrível. Brincos grandes, com formas de orquídea, podem ser o destaque de um look mais simples, enquanto colares e pulseiras adornados com detalhes de orquídea adicionam um charme sutil e sofisticado. Para quem prefere um toque mais discreto, broches ou anéis com design inspirado na flor são ótimas opções e oferecem um toque refinado sem sobrecarregar o visual.

A atriz Emma Stone preferiu ousar de uma maneira marcante ao usar um colar de orquídeas cravejado em brilhos (foto: Reprodução/Pinterest )

As sandálias e sapatos com detalhes de orquídeas são outra forma de incorporar a tendência. Um par de sandálias com pequenas flores aplicadas pode transformar um look de verão casual, enquanto sapatos mais elegantes com detalhes de orquídea podem ser usados em eventos noturnos ou festas.

Para criar um visual harmonioso e equilibrado, combine orquídeas com cores que realçam a sofisticação da flor. Tons neutros, como branco, creme e cinza, permitem que elas se destaquem sem competir com outros elementos. Se optar por estampas vibrantes, mantenha o restante do look mais simples para não sobrecarregar a produção.

Seja qual for a escolha, em estampas vibrantes ou em detalhes, essas flores têm o poder de transformar qualquer peça em um statement de estilo. Ivone Alice indica se adaptar à moda sendo você mesma. "Seja maxi ou minimalista, a chave é escolher a peça que você ama e deixar sua personalidade brilhar", conclui a pesquisadora de moda.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte