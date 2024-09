7 benefícios dos nutrientes para a saúde dos idosos

O Brasil tem mais de 32 milhões de idosos, representando 15,6% da população, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As estimativas indicam que esse número deve aumentar nos próximos anos, impulsionado pela queda nas taxas de natalidade.

O Dia Nacional do Idoso, celebrado em 27 de setembro, se trata de uma data que vem para referenciar a importância dos cuidados com a população idosa, além de ajudar a promover qualidade de vida e envelhecimento saudável.

Segundo Camile Zanichelli, nutricionista da Always Fit, plataforma de e-commerce especializada em suplementos naturais, a terceira idade tem olhado cada vez mais para a saúde e o bem-estar. Assim, além do cuidado com a alimentação, a suplementação de alguns nutrientes pode ser indicada por um médico ao identificar a necessidade.

“Com o envelhecimento, há necessidades nutricionais diferentes. Os idosos que consultam o médico regularmente vêm utilizando os suplementos para auxiliar na prevenção de doenças e disposição no dia a dia”, explica.

Abaixo, Camile Zanichelli lista 7 benefícios dos nutrientes para a saúde da terceira idade. Confira!

1. Fortalecimento do sistema imunológico

Os compostos de vitamina C, E e do complexo B, além de probióticos, podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico. Essas mesmas vitaminas costumam ser encontradas em frutas, verduras, legumes e carnes.

2. Energia e disposição

Os suplementos de vitamina B, além de ferro e creatina, costumam contribuir para mais energia e disposição no dia a dia. Esses nutrientes também estão presentes em alimentos como ovos, salmão, queijo, leite, cogumelos, abacate, amêndoas, entre outros.

3. Saúde cardiovascular

Suplementos de ômega 3 e coenzima Q10 são úteis para o bom funcionamento do sistema circulatório e complementam uma dieta equilibrada e hábitos saudáveis. Esses nutrientes também estão disponíveis em alimentos como peixes, legumes verdes, soja e lentilha.

A alimentação é essencial para a saúde física e mental da terceira idade (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock)

4. Controle de peso e saúde digestiva

Suplementos à base de fibras, vitaminas e minerais, como o psyllium, picolinato de cromo e spirulina, ajudam na regulação do peso, flora intestinal e no metabolismo. Além disso, esses nutrientes estão presentes em aveias, cereais, iogurtes, agrião, alface, abóbora, milho-verde e outros alimentos.

5. Saúde da pele

Compostos de colágeno, antioxidantes como N-acetilcisteína e ácido hialurônico podem ajudar a melhorar a elasticidade da pele e suavizar os sinais de envelhecimento. Temos grãos, sementes, carne vermelha, frango, oleaginosas, frutas vermelhas e peixes que auxiliam nesse quesito.

6. Saúde óssea

Vitaminas K e D, além de magnésio e cálcio, ajudam a melhorar a densidade óssea, reduzindo também o risco de fraturas. Leites, óleos vegetais, repolho roxo e verde, salsa, espinafre, agrião, couve, sementes de abóbora, arroz integral e iogurtes são indicados nesse caso.

7. Saúde cognitiva

Com o passar do tempo, a memória e a cognição acabam sendo afetadas. Os suplementos que têm como base ômega 3, magnésio treonato, fosfatidilserina, taurina e vitamina B12 costumam ser utilizados para a melhora da memória e cognição. Alguns alimentos ricos nesses nutrientes incluem peixes, chia, linhaça, amêndoas, sementes de girassol, carne vermelha, entre outros.

Por Kelly Mantovani