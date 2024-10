Conheça Prado, no sul da Bahia: o lugar onde o Brasil começou

No primeiro domingo de Páscoa da nação inaugurada em 1500, as caravelas portuguesas avistaram muito de longe um monte de 487 metros de altura e o capitão da esquadra deu-lhe o nome de Monte Pascoal. Não deu para toda a esquadra chegar perto da barra do rio (mais tarde batizada de Cahy), porque o mar estava revolto e havia ondas imensas — eram tantas que as naus rumaram adiante até encontrar... um porto seguro.

Assim nasceu a história do Brasil como é contada em Prado, sul da Bahia, distante 206 quilômetros de Porto Seguro, e que se orgulha de comportar a primeira praia brasileira e o monte nomeado por Cabral como também a Terra de Vera Cruz. Por isso a região faz parte da rota do descobrimento

Turismo - Praia do Prado - Monte Pascoal (foto: Divulgação/ Nereu Jr)

Com uma população de cerca de 28 mil habitantes, Prado é agradável em qualquer época do ano. Constitui um refúgio tranquilo que se destaca pelos seus 84km de praias deslumbrantes, onde rios se encontram com o mar e falésias em tons brancos e terrosos emprestam uma bela moldura para o cenário de desconexão e contentamento.

Jubarte, rainha das águas

Até novembro, as jubartes migram das águas polares para acasalar e dar à luz (foto: Divulgação/Carolina Linz)

De julho a novembro, as jubartes migram das águas polares para as águas quentes do Oceano Atlântico brasileiro para acasalar e dar à luz. Prado, conhecida como um dos melhores pontos de observação desse fenômeno natural, atrai turistas ansiosos para testemunhar as baleias em seu habitat.

Os passeios saindo de Prado oferecem uma oportunidade única de ver essas criaturas majestosas de perto. A partir de R$ 210, o turista poderá embarcar numa escuna que o levará ao local onde se concentram as baleias. Outra opção é o fascinante arquipélago de Abrolhos, situado a 70km da costa. Até lá, o passeio de lancha ou barco, tipo catamarã, sai por R$ 450 com ótimos guias da Prado Tour. Telefone/WhatsApp: (73) 99917-2920.

Festival gastronômico

O restaurante Banana da Terra faz parte do roteiro gastronômico (foto: Liana Sabo)

Prado já está preparada para sediar mais uma vez o Festival Gastronômico e Cultural que, este ano, em sua 18ª edição, será realizado em formato de circuito, abrangendo não apenas a sede do município, mas também os distritos de Guaratiba, Cumuruxatiba e Corumbau. Com o tema Sabores do Sertão ao Mar, o evento explora a diversidade culinária e cultural da região, proporcionando aos participantes uma verdadeira viagem por meio das tradições locais.

Com base no sucesso das edições anteriores, as expectativas são altas. Durante 11 dias, de 10 a 20 de outubro, o evento oferecerá uma programação rica e diversificada, capaz de atrair tanto moradores quanto turistas de diversas partes do país. Será uma opção a mais na cidade, cuja economia, além do turismo, está baseada na produção de pimenta, café e gado.

Beco das garrafas

Conhecida por sua rica e variada gastronomia, a cidade abrigará um festival nos próximos dias (foto: Liana Sabo)

Diante do frescor dos alimentos — dos peixes às hortaliças — pode-se dizer que é impossível comer mal em Prado. Todos os estabelecimentos inscritos no festival, entre restaurantes, bares e lanchonetes, praticam o seu melhor para conquistar o público e ganhar prêmios. A começar pelo Armazém, onde "cada prato é uma viagem para o paraíso", prega o slogan. Quem toca são duas irmãs Clélia e Shirley Goes, que começaram em Teixeira de Freitas, cidade próxima, onde mantém a primeira operação. A chef é Shirley, e o cardápio traz tanto carne como peixe, entre os quais, o filé de meca feito na pedra com legumes, batata-doce, cenoura e chuchu.

Em Prado, Armazém é destaque do Beco das Garrafas, espaço bem movimentado, especialmente à noite, com várias opções de comidas. Como na Casa de Vó, que participa do festival com moqueca de peroá salgado, polenta de milho, tapioca, banana da terra assada, broto de mostarda ao redor do prato e fora vinagrete de abóbora com abacaxi, pimenta dedo de moça, melaço e limão. Outra opção é o Banana da Terra, de Maria Marques, que serve deliciosa lagosta gratinada com molho de manteiga e arroz.

Tem até japinha que, com sua inquestionável cortesia oriental, oferece sabores diferenciados que só tem no Japa do Beco, como o combinado que reúne atum, peixe branco, salmão, camarão e polvo com molho especial da casa de cebola roxa e cebolinha. Outra delícia é o charutinho feito com uma lâmina de salmão maçaricada recheada com camarão empanado e frito e cream cheese, finalizado com molho tarê e geleia de maracujá.

Aconchego baiano

Turismo - Praia do Prado (foto: Divulgação/Pousada Casa de Maria)

Quem melhor interpreta o aconchego da região é uma mineira de Governador Valadares, que depois de viver nos Estados Unidos, casar com americano (diabético, ele faleceu 15 anos mais tarde), veio embora para o Brasil e buscou a vida saudável em Prado. Maria Venturelli é uma guerreira com quem vale muito a pena conversar sobre tudo. Da alimentação (ela não come glúten e carboidrato, só arroz integral, tapioca, aveia) ao empreendedorismo. De tanto receber hóspedes em casa, abriu uma pousada distante apenas 250 metros do mar e a 600 metros do centro da cidade.

A Pousada Casa de Maria oferece piscina ao ar livre, sauna, espaço fitness, bar e restaurante que também participa do festival gastronômico. No cardápio, moqueca e filé de peixe, risoto de camarão, parmegiana de frango servidos em pratos individuais e para duas a três pessoas. O café da manhã, fartamente servido com sucos e frutas tropicais, está incluso na diária. Com vegetação tropical e orquídeas nas árvores, o espaço é absolutamente tranquilo, só não aceita crianças— nem os netos da proprietária, que mora ao lado, vão lá.

Construída com uma arquitetura que combina o rústico e o contemporâneo, a pousada se insere na categoria três estrelas. São 24 apartamentos nas categorias premium, luxo e standard, todos equipados com ar-condicionado split, TV de LED, frigobar, ventilador de teto e cofre digital. Se você tiver pet, pode levá-lo, são bem aceitos na pousada!

Arte na madeira

Josias Bispo dos Santos é autodidata (foto: Liana Sabo)

"Quando cheguei ao Prado, me encantei com o trabalho dos artistas que fazem entalhe na madeira", contou Maria, que abriu a pousada em fevereiro de 1992 com seis apartamentos e logo procurou peças para a decoração. Entre elas, coloridos trabalhos do entalhador Josias Bispo dos Santos, uma referência na arte em madeira e móveis. Josias é autodidata, nunca participou de qualquer salão ou exposição de arte. "Sempre que eu conseguia reunir um lote, vinha alguém e levava", revela o artista.

Descendente de Pataxós, a nação que habita o sul da Bahia, Josias convive até hoje com a avó de 97 anos. "Minha bisavó foi abandonada no meio da mata e alguém da tribo a encontrou", conta Josias, de 41 anos. Menino ainda saía da escola e ia trabalhar com um gringo, que o chamava para lixar peças de madeira. Hoje, os entalhes de Josias estão na Itália, na França, em Portugal, no Canadá e nos Estados Unidos.

Praias espetaculares

A charmosa Posada Casa de Maria e suas obras feitas por artesãos locais (foto: Divulgação/Carolina Linz)

Na cidade, fica a Praia Novo Prado, e a visitação ao deslumbrante litoral começa na Praia das Falésias, localizada a apenas 6km do centro. Do mirante natural é possível admirar a grandiosidade das falésias em tons brancos e terrosos que se estendem ao logo da costa em uma paisagem que também se repete na vizinha praia das Amendoeiras.

Para quem ama aventura e quiser mergulhar, os recifes de Guaratiba são uma boa escolha. Durante a maré baixa, esses recifes de corais emergem e formam piscinas naturais repletas de vida marinha. É possível ver até tartarugas nadando livremente.

Ponto obrigatório é a Praia do Cahy, onde pelo menos uma nau de Cabral conseguiu acessar, capitaneada por Nicolau Coelho, que até fez contato com os índios tupiniquins, transformando a Barra do Cahy na primeira praia do Brasil.

*A jornalista viajou a Prado a convite da Pousada Casa de Maria (www.pousadacasademariaprado.com.br)