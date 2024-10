Veja como escolher o brinquedo ideal para cada fase da criança

Os brinquedos podem ajudar as crianças no desenvolvimento de habilidades de cada fase (Imagem: Bohdan Malitskiy | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em um cenário cada vez mais dominado por opções digitais, os brinquedos educativos continuam sendo fundamentais para o desenvolvimento infantil, especialmente em datas como o Dia das Crianças. “Com tantas opções digitais ao nosso redor, é fácil esquecer que os brinquedos são aliados poderosos no crescimento das crianças. Mas brincar vai além da diversão; as brincadeiras são ferramentas essenciais para o desenvolvimento físico, mental, social e emocional”, ressalta o Dr. André Ceballos, neurocirurgião especializado em desenvolvimento infantil.

A primeira infância, marcada por um ritmo acelerado de crescimento e intensa atividade cerebral, é um período importante para o desenvolvimento de habilidades que moldarão o futuro das crianças. Cada estímulo – seja emocional, físico ou lúdico – é um tijolo na construção de competências fundamentais para a vida adulta.

Entre as opções sugeridas pelo Dr. André Ceballos, os conjuntos de encaixe são recomendados para crianças menores, ajudando no desenvolvimento das habilidades motoras. Já os jogos de estratégia são indicados para crianças mais velhas, favorecendo o raciocínio lógico e a resolução de problemas. Ele também alerta sobre a importância de escolher brinquedos adequados para cada faixa etária, garantindo que as atividades ofereçam os estímulos corretos para o crescimento saudável.

Para ajudar os pais nessa escolha, o médico compartilha dicas práticas para selecionar os brinquedos mais adequados para cada fase do desenvolvimento infantil. Veja abaixo!

1. De 0 a 1 ano

Na fase de 0 a 1 ano, o desenvolvimento motor e sensorial dos bebês está a todo vapor. Nessa etapa, é essencial evitar brinquedos eletrônicos com muitos estímulos, como luzes e sons excessivos, pois podem sobrecarregar os sentidos.

Segundo o Dr. André Ceballos, brinquedos simples como móbiles coloridos ajudam a estimular a visão, ensinando os bebês a focarem em objetos em movimento, o que é fundamental para o desenvolvimento da percepção visual. Brinquedos com diferentes texturas são importantes também, pois promovem a exploração sensorial, enquanto os tapetes de atividades incentivam o movimento e ajudam no fortalecimento muscular.

É importante que os brinquedos estimulem a linguagem de crianças de 1 a 2 anos (Imagem: veryulissa | Shutterstock)



2. De 1 a 2 anos

De 1 a 2 anos, o Dr. André Ceballos explica que as crianças começam a explorar o mundo de forma mais ativa. Aqui, os carrinhos de empurrar são ótimos para fortalecer a coordenação motora e o equilíbrio, enquanto os blocos de montar estimulam tanto o raciocínio lógico quanto às habilidades motoras finas. Além disso, livros ilustrados são uma excelente ferramenta para estimular a linguagem e expandir o vocabulário das crianças.

3. De 3 a 4 anos

Na fase dos 3 aos 4 anos, o ‘faz de conta’ ganha força. Brincar com bonecos e fantoches, por exemplo, é uma ótima maneira de os pequenos expressarem seus sentimentos e praticarem a socialização, criando histórias e interagindo com outras crianças.

A massinha de modelar, tão presente na infância de muitos, é excelente para desenvolver a criatividade e a coordenação motora fina. E os jogos simples de tabuleiro, nessa idade, são uma boa forma de introduzir noções de regras, cooperação e a paciência de esperar a vez.

Os jogos de tabuleiro ajudam a desenvolver o pensamento estratégico das crianças de 5 a 6 anos (Imagem: Inna_Kandybka | Shutterstock)

4. De 5 a 6 anos

Entre 5 e 6 anos, o desenvolvimento cognitivo dá um salto. Os jogos de tabuleiro mais complexos passam a ser grandes aliados no fortalecimento do pensamento estratégico e na resolução de problemas. Instrumentos musicais infantis, como pequenos violões ou baterias de brinquedo, ajudam a estimular a criatividade e a expressão artística, além de desenvolver a coordenação motora fina. E, claro, brinquedos de construção mais elaborados incentivam o raciocínio lógico e o planejamento.

“Há também aqueles brinquedos clássicos, como a boneca de pano e o pião, que transformavam qualquer dia em uma grande aventura, deixando a imaginação correr solta. Mesmo com tantas opções modernas, esses brinquedos continuam sendo ótimos para o desenvolvimento infantil”, conclui o Dr. André Ceballos.

Por Alice Veloso