Vestindo imaginação: a magia das fantasias no universo infantil

No mês das Crianças, a moda ganha capas, máscaras e asas! Vestir uma fantasia é como abrir as portas do guarda-roupa para a imaginação. Transformar-se em qualquer personagem é tão simples e mágico quanto dizer abracadabra, como se cada um tivesse uma varinha mágica que transforma um simples dia em uma aventura.

Princesas, príncipes e até dinossauros desfilam no tapete vermelho do mundo da moda. Com cores vibrantes e detalhes encantadores, essas fantasias fazem com que qualquer pequeno se sinta o verdadeiro protagonista da sua própria história.

Fantasia Woody Toy Story Clássica Infantil, Disney, Novabrink (R$ 188,70) (foto: Divulgação/Disney)

Bernardo, 4 anos, é um exemplo de que a imaginação, em alguns momentos, representa-se na vida real. O pequeno se diverte, no dia a dia, com o seu modo de vestir. Suas preferências são por super-heróis, principalmente o Hulk. "O Bernardo se veste assim sempre que pode. Ele já chega em casa e pede para vestir a fantasia. Acorda e veste a fantasia. Quer dormir de fantasia. Ele faz tudo de fantasia", relata Maycon Alves, bombeiro militar e pai do menino.

Alguns modelos da coleção de fantasias de Bernardo (foto: Divulgação: Maycon Alves )

Ele acrescenta um pedido inusitado feito por Bernardo. O garoto queria que a sua fantasia estivesse na mala para usar em sua viagem: "Recentemente fomos viajar para Porto de Galinhas (PE) e tivemos que levar a fantasia, pois ele disse que queria usar. Chegando lá, até as outras crianças paravam para olhar para ele. Todo mundo interagia com o mini-Hulk".

A brincadeira como aliada

O incrível mundo lúdico da fantasia, além da diversão, proporciona valores a serem agregados na vida dos pequenos. "O mundo lúdico é algo muito poderoso no desenvolvimento cognitivo das crianças. É nele que elas colocam em prática tudo aquilo que observam no mundo real, por meio das vivências. Elas exercem criatividade, interação, resolução de conflitos e o autoconhecimento, que é tão importante nessa fase. Tudo isso é a base para a formação de um adulto saudável emocionalmente", diz a psicóloga Sarah Oliveira.

Camiseta Batman com capuz, disponível nas lojas Riachuelo (R$ 69,90) (foto: Divulgação: Lojas Riachuelo)

Essas peças não apenas incentivam a fantasia em si, mas também promovem a autoexpressão e a confiança da garotada. "As fantasias possibilitam uma variedade de interpretações para as crianças, assim como a oportunidade de externarem suas personalidades e o que estão sentindo naquele momento da vida. As brincadeiras com as fantasias colaboram para que elas explorem emoções difíceis de serem expressadas verbalmente, como medo, tristeza, raiva e angústia, através da apresentação de papéis em um espaço seguro e confortável", completa Sarah.

Quais são as tendências?

Fantasia Infantil Clássica Princesa Moana, Disney Original (R$ 137,94) (foto: Divulgação/Disney)

As escolhas de fantasias, em geral, se relacionam com personagens de filmes, séries, desenhos, profissões, e com os tradicionais heróis, heroínas, príncipes e princesas de contos infantis.

Além disso, as tendências atuais trazem opções que combinam modernidade, conforto e estilo, garantindo que a diversão nunca tenha limites. "Devemos sempre utilizar ao máximo fibras e matérias naturais, que evitam alergias e incômodo; modelagens confortáveis e ergonômicas, que favoreçam o brincar; e temáticas lúdicas que expressam a preferência das crianças", acredita Mábel De Bonis, designer de moda.

Fantasia do Super-homem, disponível na loja @criativafantasiasdf (R0,00) (foto: Divulgação: Criativa fantasias)

E esse mundo de fantasias deve ser estimulado, acredita Maycon, pai do Bernardo: "Deixem seus filhos serem quem eles quiserem. A imaginação de uma criança é uma das coisas mais preciosas que ela tem. No caso do Bernardo, é o momento de ele ser o que quer ser: forte, corajoso e invencível. Quando ele está de fantasia, fica feliz, e para nós, isso é o que importa!". Celebre a infância com cores vibrantes e designs criativos que fazem cada criança se sentir única e especial!

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte