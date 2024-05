Filme live-action do personagem Chico Bento ganha data de estreia

O filme Chico Bento e a goiabeira maraviosa ganhou, nesta segunda-feira (27/5), data de estreia. O live-action da obra de Mauricio de Sousa terá a direção de Fernando Fraiha e roteiro de Elena Altheman, Fernando Fraiha e Raul Chequer. A previsão de lançamento nos cinemas é para o dia 9 de janeiro de 2025.

O longa acompanha Chico Bento e seus amigos Zé Lelé, Rosinha, Tábata, Hiro e Zé Roça. Quando a goiabeira do rabugento Nhô Lau é colocada em risco pelo coronel Dotô Agripino e seu filho Genesinho, a turma se une em uma aventura para salvar a árvore e a natureza ao redor da Vila da Abobrinha. A produção é estrelada por Isaac Amendoim, Luis Lobianco, Pedro Dantas, Anna Julia Dias, Lorena de Oliveira, Davi Okabe, Guilherme Tavares, Augusto Madeira e Enzo Henrique.

A cidade fictícia do filme foi montada no interior do estado de São Paulo, onde a equipe e o elenco passaram por dois meses de preparação e seis semanas de filmagens nas locações. “Personagens como o Chico Bento já fazem parte do imaginário nacional e representam a cultura brasileira de uma forma única e inclusiva”, destaca, em nota, Marcos Saraiva, produtor-executivo da Maurício de Sousa Produções. A Turma da Mônica está ganhando cada vez mais força no cinema nacional, com três live-actions já lançados.