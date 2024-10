3 dicas para criar uma rotina saudável e emagrecer

Por mais repetitiva que possa parecer, a máxima de que a alimentação e a prática de exercícios são uns dos principais fatores para se ter hábitos saudáveis, é um fato. Para obter os resultados desejados, inclusive na balança, é preciso ponderar as escolhas que fazemos e os comportamentos de cuidado com o corpo, a fim de que haja um equilíbrio. À primeira vista, a busca pelo bem-estar pode parecer difícil e custosa, principalmente quando pensamos em um dia bem movimentado.

“Por causa da agitação do dia a dia, muitas vezes, as pessoas deixam de lado pequenas práticas que poderiam resultar em uma maior qualidade de vida, como uma boa alimentação, exercícios físicos diários e uma boa noite de sono, entre outros”, afirma Matheus Motta, responsável pelo programa VigilantesdoPeso no Brasil.

Para mostrar que melhorar o bem-estar com uma rotina mais saudável não precisa ser complicado, a VigilantesDoPeso, programa de emagrecimento sustentável que estimula mudanças de hábitos e estilo de vida, lista três práticas simples que irão te ajudar a construir hábitos importantes para não desanimar no meio do caminho.

1. Crie novos comportamentos alimentares

Quando falamos de mudança de comportamento alimentar, não é sobre passar fome ou nunca mais comer chocolate. Mas, sim, um trabalho de autoconhecimento e consciência de padrões que atrapalham a busca por uma rotina mais saudável. Ao ter essa compreensão, é possível criar estratégias para driblar maus hábitos.

Deixar uma marmita pronta ou ter uma fruta à mão para a hora do lanche pode evitar ter que recorrer a comidas prontas ou produtos industrializados, que não são necessariamente saudáveis. Práticas simples no dia a dia fazem a diferença.

Comece praticar atividade física aos poucos e respeite os limites do seu corpo (Imagem: Rido | ShutterStock)

2. Respeite seu corpo e siga seu ritmo

Quanto mais complicado for o objetivo, mais difícil vai ser começar ou mantê-lo. É importante definir metas que estejam ao seu alcance, sempre respeitando o próprio corpo e a rotina. Caminhar um pouco todos os dias é o primeiro passo para correr 5 km. No lugar de buscar resultados imediatos ou a perfeição, focar no processo pode facilitar a criação de um hábito saudável e duradouro.

3. Saiba da sua rotina e se programe

Para adotar novos hábitos e mantê-los sem desanimar é preciso entender a rotina e se organizar de acordo com seus horários e compromissos. Programar as próximas refeições e já deixar pronta a lista antes de ir ao mercado ou marcar na agenda um tempo para praticar atividade física ajuda na evolução constante e, assim, o processo passa a fluir de maneira mais leve.

VigilantesdoPeso

O programa VigilantesdoPeso se baseia em um equilíbrio que se ajusta às necessidades de cada um para promover o bem-estar de seus usuários, através da ciência comportamental. Focado no emagrecimento de forma sustentável, auxilia a integrar mudanças positivas e sustentáveis de estilo de vida no cotidiano a longo prazo, sem impor restrições severas para a alimentação e se ajustando à rotina. Para saber mais, acesse o site e confira as recomendações.

Por Vitória Rosa Barros