Transforme sua mesa posta: dicas para surpreender a cada refeição

Ter uma boa decoração no ambiente de refeições é essencial quando se quer uma experiência sensorial e uma oportunidade de criar memórias. A mesa posta é mais do que apenas um espaço para refeições; ela representa uma forma de expressão. Uma mesa bem arrumada pode transformar o simples ato de uma refeição em uma ocasião especial, seja um jantar íntimo, seja uma celebração familiar ou um encontro com amigos.

Segundo Aline Silva, designer de interiores da InteriorAS Design, uma mesa bem posta é fundamental para criar uma atmosfera acolhedora e sofisticada. "Para montar uma mesa elegante e harmoniosa, é essencial considerar alguns itens que fazem toda a diferença", diz Aline. Ela destaca que a escolha de uma toalha de mesa ou um jogo americano é o primeiro passo. "Eles definem o tom da mesa e protegem a superfície."

Além disso, a disposição de pratos, talheres e copos é crucial. "Comece com o sousplat; depois coloque o prato principal e, se necessário, pratos de entrada ou sobremesa. Os talheres devem ser organizados na ordem de uso, com garfos à esquerda e facas à direita." Ela também ressalta a importância dos copos e das taças, que devem estar alinhados no canto superior direito do prato.

Memória afetiva

A psicóloga Luciana Gonçalves sempre teve uma ligação especial com a arte de decorar mesas, um talento que floresceu sob a influência de sua mãe. "Desde pequena, observava o carinho que minha mãe tinha com a mesa a cada refeição. Tenho essas memórias vivas na minha cabeça e as repasso para a família que formei. Sinto que a decoração muda a forma de se ver a comida e as relações", comenta. Para Luciana, a decoração de mesa não é apenas uma prática estética, mas uma forma de celebrar a vida e cultivar memórias afetivas. "Decorar mesas é uma maneira de trazer cor e energia para o dia a dia," afirma.

Luciana acredita que usar objetos que você se identifica é essencial. "Eu, por exemplo, gosto muito de usar tons vibrantes e misturar muitos objetos, como vasos, velas e plantas; isso cria uma atmosfera única e acolhedora." Ela também sugere que, ao montar uma mesa posta, é necessário deixar a criatividade fluir. "Não tenha medo de experimentar, essa é a parte mais legal de todo o processo de decorar! Cada item conta uma história e pode transformar um simples jantar em uma ocasião especial."

Temas e cores

Com as festas de fim de ano se aproximando, as mesas postas ganham ainda mais destaque. Para o Natal, a designer sugere incorporar elementos tradicionais. "As cores clássicas do Natal, como vermelho e verde, criam um clima aconchegante. Para o ano-novo, o prateado e o branco transmitem frescor e renovação."

Detalhes como toalhas com estampas natalinas combinadas com sousplats dourados, trazem um toque festivo. Miniárvores ou estrelas podem ser incorporadas, junto com velas em castiçais elegantes. Já para o ano-novo, confetes e arranjos florais frescos podem complementar o visual.

A iluminação é um ponto forte na hora de montar a mesa de fim de ano (foto: Fotos: Reprodução/Pinterest )

A paleta de cores também desempenha um papel importante na decoração. "Para jantares formais, opte por tons neutros ou sóbrios, como preto e branco, combinados com detalhes em dourado ou prateado", explica Aline. Já para festas informais, tons vibrantes e arranjos simples refletem a alegria da ocasião", indica.

As mesas coloridas são uma maneira vibrante de trazer alegria e energia a qualquer refeição. Com toalhas e utensílios em tons variados, é possível criar um ambiente alegre e acolhedor. Elementos como flores frescas e arranjos criativos adicionam um toque especial, elevando o visual da mesa. A escolha de louças e decorações que dialogam entre si contribui para uma harmonia visual que encanta os convidados. Ao brincar com as cores e texturas, você não só transforma a mesa, mas também eleva a experiência de quem se senta à sua volta.

Cores vibrantes podem criar memórias incríveis na hora da refeição (foto: Reprodução/Pinterest )

Uma mesa posta para o café da manhã é uma forma encantadora de transformar a rotina matinal em um momento especial. Ao dispor pães frescos, frutas coloridas e bebidas refrescantes, é possível criar um ambiente convidativo que estimula os sentidos. Arrumar a mesa com cuidado e atenção aos detalhes faz toda a diferença, tornando o simples ato de comer em uma experiência prazerosa e memorável.

Para as mesas como essas, Aline oferece dicas práticas. "Use peças versáteis e aproveite a altura com suportes de andares para petiscos." Para ela, optar por decoração discreta e arranjos baixos também ajuda a manter o espaço organizado e acolhedor.

Em relação à disposição dos talheres e louças, uma mesa bem montada comunica elegância e respeito à ocasião. Além disso, guia os convidados durante a refeição, tornando tudo mais fluido. "Escolha cores que combinem com a estação e use elementos naturais, como flores e frutas, para conectar a decoração ao momento. Isso torna a mesa mais acolhedora e interessante", finaliza a designer.

