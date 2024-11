Saiba como decorar um corredor para tornar o espaço acolhedor

Mesmo sendo um ambiente muito visitado no cotidiano, por ser um espaço de circulação, é difícil se lembrar dos corredores quando se pensa em decoração. No entanto, independentemente se ele é pequeno ou grande, longo ou curto, amplo ou estreito, a decoração certa para cada tipo pode destacar e transformar esse lugar "sem graça" em uma área charmosa.

Um corredor bem decorado desempenha papel fundamental na estética geral de um ambiente, podendo ser, além de apenas uma passagem, uma extensão do estilo e da personalidade do morador. Por ser um local de passagem, deve-se ter cuidado nas quantidades e nos tamanhos dos itens que irão compor a decoração, evitando exageros para não comprometer a circulação.

Para dar destaque, a pintura é uma forma super simples e que faz toda a diferença. Tons claros e neutros refletem a luz e ampliam o espaço, já as cores coloridas dão a sensação de profundidade. Uma ideia também é usar uma parede de destaque e deixar o espaço com um tom mais dinâmico — pintura de meia parede; pintura caixa, que demarca o corredor, as portas ou o teto com um cor de destaque; e pintura somente da porta final do corredor.

Uma forma tradicional, mas com muita personalidade, é usar quadros, pinturas e esculturas para decorar o o corredor, como uma galeria de arte — solução ideal para quem gosta de arte e criatividade. A disposição desses pode seguir um padrão, ou ser mais despojado, com diferentes tamanhos e alturas, proporcionando um visual criativo. Outra maneiras seria por meio de papel de parede, painel ou adesivos decorativos. Esses podem ser aplicados diretamente nas paredes dos corredores, criando novas texturas e um visual único sem, necessariamente, alterar o ambiente com uma reforma.

Espelho e afeto

Memórias afetivas podem estar presentes na decoração por meio de fotos de viagens ou de momentos especiais, coleções e desenhos em molduras dos filhos e dos netos, por exemplo. Esses itens trazem sensação de pertencimento, personalidade e afetividade ao ambiente.

Além de ampliar visualmente o espaço, os espelhos dão a sensação de profundidade. "Colocados em uma ou em ambas as laterais, eles duplicam visualmente a largura e adicionam um toque de sofisticação", explica a arquiteta Juliana Oliveira. Espelhos redondos quebram a linearidade das paredes e os com molduras são opções para mesclar o estilo da decoração.

A iluminação é um item essencial para qualquer ambiente, principalmente para os corredores. Já que esse tipo de espaço geralmente não recebe iluminação natural direta, itens iluminativos são um bom artifício. Luzes podem ser instaladas pelo teto, distribuindo uniformemente a iluminação; luminárias embutidas adicionam um charme e valorizam os detalhes da decoração; fitas de LED em prateleiras criam um efeito moderno e funcional.

Nichos e prateleiras são ideais para corredores com espaço, que podem servir de apoio para itens decorativos, transformando-os em espaços multifuncionais. "Há também locais que nos permitem instalar roupeiros, para guardar toda a roupa de cama e banho da casa, por exemplo, e locais que, com uma pequena obra, podemos instalar estantes e gaveteiros para armazenar pertences preciosos", sugere Juliane Vargas, designer de interiores, sobre como aproveitar o espaço de maneira funcional.

Para os donos de pets, a gatificação pode ser uma boa escolha, aliando utilidade e decoração. O projeto envolve um "circuito" para que os gatos não fiquem estressados dentro de casa, que pode conter balanços, escadas, uma espécie de casa para que eles possam se esconder de visitas e arranhador para patas e unhas.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte