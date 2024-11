Veja por que as mulheres apresentam mais lesões nos joelhos

Algumas características do corpo feminino favorecem as lesões nos joelhos (Imagem: Anatta_Tan | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As mulheres – até mesmo as atletas – têm maior probabilidade de sofrer lesões ligamentares nos joelhos, em atividades esportivas e físicas, devido a certas características anatômicas e biomecânicas específicas do seu corpo. Por isso, abaixo, o ortopedista Dr. Marcos Cortelazo, sócio efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e da Sociedade Brasileira de Artroscopia, esclarece os motivos que as tornam mais suscetíveis a esses problemas e como evitá-los. Confira!

Fatores que contribuem para as lesões nos joelhos

As mulheres são mais suscetíveis a lesões nos joelhos por uma combinação de diversos fatores, entre eles, fatores hormonais, anatômicos e biomecânicos. Em relação à anatomia, vale citar algumas situações:

Atividade física é importante para ajudar a fortalecer o joelho (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Prevenindo problemas nos joelhos

Para prevenir o problema, talvez seja necessário fazer um programa de prevenção de lesões que foque em fortalecer músculos estabilizadores do joelho, melhorar a técnica de movimento em atividades esportivas como salto, corrida, entre outras, e considerar as variações hormonais no que diz respeito a momentos de competição ou determinadas situações.

Então, talvez redobrar o cuidado ou, em situações que sejam possíveis, evitar treinos exaustivos ou passar do limite em momentos em que a mulher possa estar mais suscetível a lesões.

Cuidados com a saúde dos joelhos

O reforço muscular ao redor das articulações ajuda a evitar lesões. Outros cuidados são importantes, como técnicas de treinamento adequadas, que levem em consideração quais são os maiores riscos de lesão que o corpo feminino apresenta, melhorar a biomecânica, entre outras técnicas. Além disso, o uso de calçados adequados pode ajudar a prevenir lesões, além de considerar as peculiaridades hormonais durante um ciclo menstrual.

Avanço da idade interfere na saúde dos joelhos

A idade influencia homens e mulheres no que diz respeito à diminuição da massa muscular, chamado de sarcopenia. Treinamento e alimentação adequada são importantes para prevenir a condição ou, pelo menos, atenuar os seus efeitos. Isto vale tanto para homens como para mulheres.

Contudo, talvez, elas sintam isso de uma forma mais marcada, principalmente quando entram no período do climatério e da menopausa. Indiretamente, essas alterações hormonais podem favorecer, além de fraqueza muscular, outras questões que acabam resultando em lesões.

Por Guilherme Zanette