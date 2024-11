O tomilho, conhecido cientificamente como Thymus vulgaris, é uma erva aromática originária da região mediterrânea, amplamente utilizada na culinária e na medicina natural. Com um sabor marcante e levemente apimentado, ele é muito versátil e agrega valor a diversas receitas. Além de realçar pratos, também é repleto de benefícios para a saúde.

Conforme a revisão “Traditional Uses, Chemical Constituents and Biological Activities of Plants from the Genus Thymus”, publicada no Chemistry & Biodiversity, os óleos essenciais extraídos do Thymus (gênero de plantas que inclui o tomilho) e outros extratos têm sido usados no tratamento de condições que afetam o sistema respiratório, digestivo, cardiovascular e renal, além de doenças relacionadas à inflamação.

Ainda segundo o estudo, essas ações benéficas podem estar ligadas a seus compostos fenólicos, como o timol, o carvacrol e o ácido rosmarínico, que têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas.

Abaixo, confira 7 benefícios do tomilho para a saúde e como usá-lo!

1. Fortalece o sistema imunológico

O tomilho é rico em vitamina C e outros antioxidantes, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a infecções. O consumo regular dessa erva pode ajudar a prevenir gripes e resfriados, além de combater os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento celular.

2. Ajuda na digestão

O tomilho possui propriedades digestivas, contribuindo para uma digestão mais eficaz. Ele contém compostos que ajudam a reduzir gases, aliviar desconfortos intestinais e estimular a produção de bile, essencial para a digestão de gorduras. Incluir essa erva nas refeições pode ser uma maneira de melhorar a saúde digestiva de forma natural.

3. Tem ação antibacteriana

O tomilho também é conhecido por suas propriedades antibacterianas. Assim, pode ajudar a combater bactérias e prevenir infecções, sendo eficaz na proteção contra microrganismos que causam doenças.

No estudo “Synergistic antibacterial activity between Thymus vulgaris and Pimpinella anisum essential oils and methanol extracts”, publicado no Journal of Ethnopharmacology, identificou-se um efeito antibacteriano promissor dos óleos essenciais e dos extratos metanólicos do tomilho contra a maioria dos patógenos testados.

O tomilho auxilia no tratamento de doenças respiratórias (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock)

4. Contribui para a saúde respiratória

Nos resultados da revisão “Thymol, thyme, and other plant sources: Health and potential uses”, publicada na Phytotherapy Research, os pesquisadores destacam que o tomilho, conhecido por suas propriedades expectorantes e habilidades antiespasmódicas, é usado como remédio herbal para tosse. Isso porque seus compostos ajudam a diluir o muco, facilitando sua eliminação, e possuem propriedades anti-inflamatórias que auxiliam no alívio de problemas respiratórios.

5. Atua na redução da ansiedade

Na medicina tradicional, o tomilho também costuma ser usado para auxiliar no tratamento da ansiedade. Na pesquisa “Study of the effect of extract of Thymus vulgaris on anxiety in male rats”, publicado no Journal of Traditional and Complementary Medicine, os pesquisadores concluíram que a administração oral do extrato da planta teve um perfil ansiolítico em ratos. “A presença de polifenóis, flavonoides e óleo essencial no extrato de T. vulgaris reforça os efeitos ansiolíticos desta planta observados neste estudo”, diz o artigo.

6. Alivia dores musculares e articulares

O tomilho possui propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a aliviar dores musculares e articulares. Aplicado topicamente ou consumido regularmente, ele pode auxiliar na redução de dores leves, sendo uma opção natural.

7. Auxilia na saúde bucal

O tomilho também é frequentemente usado em produtos de higiene bucal. O estudo “Chemical composition, antimicrobial, antioxidant and antitumor activity of Thymus serpyllum L., Thymus algeriensis Boiss. and Reut and Thymus vulgaris L. essential oils”, publicado no Industrial Crops and Products, ressalta o grande potencial dos óleos essenciais do tomilho para aplicação em doenças orais.

Conforme a publicação, o timol é identificado como o principal constituinte do óleo essencial do tomilho, um composto com propriedades antimicrobianas, justificando o seu uso no tratamento de pequenas feridas e distúrbios da cavidade oral, bem como um agente antibacteriano na higiene oral.

Como consumir o tomilho no dia a dia

O tomilho pode ser incorporado à alimentação e à rotina de diversas maneiras, adicionando sabor e benefícios. Veja algumas formas:

Chás: ótimo para alívio respiratório e digestivo.

ótimo para e digestivo. Tempero : em carnes e vegetais, adiciona sabor e nutrientes.

: em carnes e vegetais, adiciona sabor e nutrientes. Sopas e caldos: intensifica o aroma e o sabor.

intensifica o aroma e o sabor. Óleo essencial diluído: para uso tópico em dores e cuidados com a pele.

Cuidados com o uso do tomilho

Embora o tomilho ofereça diversos benefícios para a saúde, ele deve ser utilizado com cautela. O uso excessivo ou inadequado pode causar efeitos indesejados, especialmente em pessoas com sensibilidades ou condições de saúde específicas.

É importante lembrar que, apesar de suas propriedades medicinais, o tomilho não deve ser visto como substituto para tratamentos médicos. Em caso de dúvidas ou condições de saúde pré-existentes, é recomendável buscar orientação de um profissional.