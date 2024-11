10 benefícios dos sucos funcionais nos dias quentes

Os sucos funcionais são uma alternativa saudável para manter o bem-estar do corpo nos dias de altas temperaturas (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os alimentos e as bebidas ingeridas no dia a dia fazem toda a diferença na saúde, pois fornecem os nutrientes e as vitaminas de que o corpo precisa. E, para quem busca uma dieta saudável, os sucos funcionais são uma excelente aposta, uma vez que são preparados com frutas, legumes e grãos, aumentando a saciedade e favorecendo o emagrecimento.

Por isso, confira os principais benefícios dos sucos funcionais para te motivar a incluí-los no cardápio semanal e aumentar a saúde do corpo!

1. Hidratam o corpo

Por se tratar de uma bebida preparada à base de água e combinada com frutas, legumes e grãos, os sucos funcionais favorecem a hidratação do corpo, principalmente quando aliados a ingredientes que também são ricos em água, como a melancia e o melão.

De acordo com a nutricionista Joana Lucyk, a água é importante para o funcionamento de diversas funções do corpo. “A manutenção da homeostasia, que é a promoção do meio em que ocorrem os processos bioquímicos e metabólicos; a lubrificação de tecidos com articulações e serosas; composição de líquidos digestivos, respiratórios e excretórios; manutenção da temperatura corporal e transporte de gases, nutrientes e metabólitos são as principais funções exercidas pela água”, aponta.

2. Ajudam a eliminar toxinas do organismo

Os sucos também podem ser desintoxicantes, logo favorecem a eliminação de toxinas e resíduos do organismo. Dessa forma, eles ajudam a evitar inflamações e infecções, como a urinária, que, segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), aumenta no período de calor, especialmente no verão, devido à desidratação.

3. São fonte de nutrientes

Preparada à base de vegetais e frutas, a bebida oferece muitos nutrientes para o corpo, como fibras, vitaminas, sais minerais e proteínas que, associadas a uma dieta e hábitos de vida saudáveis, trazem uma série de benefícios para o organismo. Como exemplos, pode-se citar o fortalecimento do sistema imunológico, o aumento da sensação de bem-estar e a maior disposição para o cotidiano.

4. Combatem a retenção de líquido

A retenção de líquido costuma se elevar nos dias de calor intenso. Isso porque, quando o corpo está exposto a um ambiente de alta temperatura, tende a aumentar a sua temperatura também. Como os sucos funcionais também são diuréticos, ajudam a eliminar o excesso de líquido por meio da urina e do suor, melhorando o funcionamento dos rins e auxiliando no emagrecimento. Para isso, você pode preparar um suco com melão, pepino, abacaxi e melancia.

“Devido ao seu teor de água, a melancia contribui para o aumento da diurese (produção de urina), atuando diretamente no combate à retenção de líquido”, afirma a nutricionista Renata Guirau.

Sucos funcionais auxiliam na eliminação de toxinas e ajudam o organismo a absorver melatonina, hormônio responsável pelo sono (Imagem: Gorodenkoff Shutterstock)

5. Melhoram o sono

Nos dias de calor, dormir pode ficar mais difícil. Contudo, com os sucos funcionais, as suas noites podem ficar mais tranquilas. Isso porque, ao ajudar a eliminar as toxinas do corpo, o suco auxilia o organismo na absorção de melatonina, hormônio responsável pelo sono, proporcionando uma noite de descanso reparadora e maior disposição.

6. Possuem ação antioxidante

Muitos dos ingredientes utilizados no preparo dos sucos funcionais, como frutas, vegetais e ervas, são naturalmente antioxidantes. Tal vantagem ajuda a proteger o corpo contra o envelhecimento precoce, que, por sua vez, é causado também pelo excesso de exposição aos raios UV e provoca a degradação das fibras de colágeno, além de diversas doenças.

“Proteger-se dos raios ultravioletas é essencial para mantermos a saúde da pele, prevenir o fotoenvelhecimento e minimizar a probabilidade do desenvolvimento do câncer de pele. É fundamental usar protetor solar todos os dias”, explica o Dr. Mário Abatemarco, farmacêutico e professor de cosmetologia, especialista da Farmácia Artesanal (grupo de franquias de farmácias de manipulação).

7. Aumentam a imunidade

Frutas como laranja, limão, acerola e goiaba são excelentes fontes de vitamina C, um potente antioxidante que fortalece o sistema imunológico. Consumir sucos funcionais com essas frutas pode ajudar a prevenir resfriados e outras doenças comuns no verão. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, conta a farmacêutica Luciana Rocha.

8. Estimulam o funcionamento do intestino

Dependendo dos ingredientes utilizados para o seu preparo, alguns sucos funcionais estimulam o funcionamento intestinal. Isso porque eles contêm um alto teor de fibras e líquidos que ajudam a promover os movimentos intestinais, prevenindo a constipação e mantendo o trato digestivo funcionando adequadamente.

“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.

9. Controlam o peso

Nos dias de calor, é comum consumir mais alimentos, especialmente sorvetes ricos em açúcar. Para se refrescar e evitar excesso de açúcar, uma boa alternativa são os sucos funcionais. Preparados com ingredientes de baixo valor calórico e ricos em fibras, essas bebidas ajudam no controle de peso e no emagrecimento. Isso ocorre porque as substâncias presentes nos sucos aumentam a sensação de saciedade, reduzindo a fome e, consequentemente, o consumo de alimentos. Além disso, contribuem para a perda de gordura corporal.

10. Favorece a disposição

Durante os dias quentes, o corpo tende a se sentir mais cansado devido à desidratação, ao calor excessivo e à perda de minerais importantes, como sódio e potássio. Sucos funcionais, preparados com ingredientes frescos e nutritivos, como laranja, limão, abacaxi e acerola, ajudam a repor esses nutrientes e a hidratar o organismo de maneira eficiente, promovendo mais energia e vitalidade.

Cuidados com os sucos funcionais

É importante lembrar que a eficácia dos sucos funcionais depende da escolha dos ingredientes e da sua combinação. Além disso, eles não devem substituir uma dieta equilibrada e precisam ser consumidos como parte de um estilo de vida saudável. Antes de fazer mudanças significativas na sua dieta, consulte um profissional de saúde para garantir que a alimentação atenda às suas necessidades específicas.