7 benefícios da planta medicinal bardana e como usá-la

A bardana (Arctium lappa) é uma planta nativa da Europa e da Ásia, usada há séculos na medicina tradicional por seus benefícios terapêuticos. Conhecida por seu sabor delicado e versatilidade culinária, ela também é valorizada por suas propriedades nutricionais e medicinais.

Suas raízes, folhas e sementes são ricas em nutrientes que podem melhorar diversos aspectos da saúde. Inclusive, no Brasil, ela está listada na no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A seguir, veja os principais benefícios da bardana e como ela pode fazer a diferença na sua vida!

1. Desintoxicação do organismo

Os compostos ativos da bardana ajudam a eliminar toxinas, promovendo uma limpeza natural do organismo. Esse efeito desintoxicante beneficia o fígado e os rins, órgãos responsáveis por filtrar impurezas. Além disso, ao reduzir o acúmulo de toxinas, pode melhorar a disposição e a saúde geral.

2. Melhora da saúde digestiva

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a decocção da planta pode ser usada em casos de distúrbios digestivos.

Por ser rica em fibras, especialmente a inulina, a bardana ajuda a regular o sistema digestivo. Ela facilita o trânsito intestinal, prevenindo problemas como constipação e inchaço. Além disso, a inulina serve de alimento para bactérias benéficas do intestino, promovendo o equilíbrio da flora intestinal, essencial para a digestão saudável.

3. Ação anti-inflamatória

A bardana contém compostos antioxidantes, como os polifenóis, que têm propriedades anti-inflamatórias. Dessa maneira, ajuda a reduzir inflamações no corpo, sendo úteis em casos de dores musculares e até problemas crônicos de saúde. Inclusive, o documento da Anvisa diz que a decocção da planta pode ser usada como anti-inflamatório para dores articulares, como artrite.

A bardana pode auxiliar no tratamento do diabetes (Imagem: 13Smile | Shutterstock)

4. Regulação dos níveis de açúcar no sangue

A inulina presente na bardana também ajuda no controle dos níveis de glicose no sangue. Ela retarda a absorção do açúcar pelo organismo, evitando picos de glicemia. Isso torna a planta uma opção interessante para pessoas com diabetes ou pré-diabetes, além de ser útil na prevenção de problemas metabólicos.

Além disso, conforme o estudo “Antidiabetic, hypolipidemic and hepatoprotective effects of Arctium lappa root’s hydro-alcoholic extract on nicotinamide-streptozotocin induced type 2 model of diabetes in male mice”, publicado Avicenna Journal of Phytomed, o extrato da raiz da bardana, em doses específicas, tem efeito antidiabético por meio de suas propriedades hipolipidêmicas (capacidade de reduzir os níveis de lipídios no sangue) e insulinotrópicas (estimula a secreção de insulina ou melhora a sua função no organismo).

5. Ação antioxidante

A bardana é rica em antioxidantes que contribuem para fortalecer as defesas do organismo. Conforme o artigo “Avaliação in vitro da atividade antioxidante do extrato hidroalcoólico de folhas de bardana”, publicado na Revista Brasileira de Farmacognosia, o extrato de folhas de bardana apresenta atividade antioxidante, ou seja, é capaz de neutralizar radicais livres, moléculas instáveis que causam danos celulares associados ao estresse oxidativo.

6. Melhoria da saúde da pele

Devido às suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias, a bardana é frequentemente usada no tratamento de problemas de pele como acne, eczema e psoríase. Ela auxilia na redução da inflamação e no combate às bactérias que podem agravar essas condições. Além disso, promove a cicatrização e melhora a textura da pele.

7. Ação diurética

O Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, também ressalta que a decocção da bardana tem propriedade diurética. Dessa maneira, ajuda a estimular a eliminação de líquidos e toxinas acumuladas no organismo. Isso auxilia na redução de inchaços e na prevenção de infecções do trato urinário. Essa ação também pode ser útil para quem busca controlar a retenção de líquidos de forma saudável.

Formas de consumo da bardana

A bardana é versátil e pode ser consumida de diferentes formas, tanto na alimentação quanto em aplicações terapêuticas:

Chá de bardana: preparado com as raízes ou folhas, é uma maneira tradicional de aproveitar seus benefícios desintoxicantes e anti-inflamatórios .

preparado com as raízes ou folhas, é uma maneira tradicional de aproveitar seus benefícios desintoxicantes e . raiz cozida ou assada: pode ser usada em sopas, saladas, ensopados ou como acompanhamento, substituindo legumes.

pode ser usada em sopas, saladas, ensopados ou como acompanhamento, substituindo legumes. Suplementos : disponível em cápsulas ou extratos líquidos, facilita o consumo diário para quem busca praticidade.

: disponível em cápsulas ou extratos líquidos, facilita o consumo diário para quem busca praticidade. Uso tópico: em forma de óleo ou pomada, a bardana é aplicada diretamente na pele para tratar problemas como acne e inflamações.

em forma de óleo ou pomada, a bardana é aplicada diretamente na pele para tratar problemas como acne e inflamações. Decocção: a raiz pode ser fervida para extrair seus compostos ativos e usada como base para compressas ou banhos terapêuticos.

Cuidados importantes

Apesar de seus inúmeros benefícios, a bardana deve ser utilizada com cautela. Como qualquer planta medicinal, seu consumo em excesso ou de maneira inadequada pode causar efeitos indesejados, como reações alérgicas ou interações com medicamentos. Além disso, é importante destacar que ela não deve ser usada como substituta de orientações médicas ou tratamentos prescritos.