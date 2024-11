Veja como o ovo é um grande aliado da saúde

O ovo é uma das melhores fontes de proteína de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa. Porém, ao longo dos anos foi muitas vezes alvo de desconfiança por conta do colesterol. Todavia, hoje é reconhecido como um “superalimento”. Essa transformação no entendimento sobre ele reflete sua importância na alimentação equilibrada e sua capacidade de se adaptar a diferentes receitas, tornando-se um aliado indispensável nas refeições.

Tipos de ovos

Abaixo, veja os tipos de ovos mais comuns e os seus benefícios!

1. Ovo de granja ou convencional

É produzido de forma industrial, com galinhas mantidas em gaiolas, alimentadas com ração e criadas em ambientes fechados. São os mais baratos e amplamente disponíveis.

2. Ovo caipira

As galinhas vivem soltas, ao ar livre, em espaços limitados, com uma alimentação que combina ração vegetal e pastagens. A cor da casca do ovo varia conforme a plumagem da galinha, mas isso não interfere no valor nutricional.

3. Ovo orgânico

Também produzido por galinhas criadas soltas, mas que se alimentam exclusivamente de produtos orgânicos, sem a presença de agrotóxicos ou hormônios. É uma opção mais sustentável, mas também mais cara.

Relação do ovo com o colesterol

Nos anos 1970, o ovo foi acusado de elevar o risco de doenças cardiovasculares, pois ele contém cerca de 185 mg de colesterol — mais da metade do limite diário recomendado na época, de 300 mg. No entanto, essa associação direta foi desmentida nas últimas décadas.

“Hoje sabemos que o colesterol alimentar tem um impacto muito menor nos níveis de colesterol no sangue do que se pensava. A maior parte do colesterol presente no organismo é produzido pelo próprio fígado, e o que realmente afeta os níveis de colesterol ruim (LDL) são as gorduras saturadas e trans — não o colesterol ingerido”, comenta o nutrólogo Dr. Ronan Araujo, especializado em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e membro da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO).

Quase 80% do colesterol que o organismo utiliza é endógeno, ou seja, produzido por ele mesmo. O acúmulo de colesterol ruim nas artérias está mais relacionado ao consumo de gorduras saturadas do que ao colesterol exógeno.

Vários estudos reforçam essa visão. Um deles, publicado no periódico Heart, acompanhou meio milhão de chineses por nove anos e constatou que quem consumia um ovo por dia tinha um menor risco de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral (AVC). Outra revisão científica global, liderada pela Universidade de São Paulo (USP), também confirmou que o consumo regular de ovos (um a cinco por semana) não aumentava o risco cardiovascular.

O ovo é rico em proteínas de alta qualidade (Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock)

Alimento completo e acessível

Seja para o atleta que busca proteínas de alta qualidade ou para quem procura uma alternativa acessível a carnes, o ovo é uma escolha nutritiva. Ele é rico em:

Proteínas de alto valor biológico: a albumina é a principal proteína do ovo, essencial para a recuperação muscular e o metabolismo;

a albumina é a principal proteína do ovo, essencial para a recuperação muscular e o metabolismo; Vitaminas e minerais essenciais: fornece fósforo, zinco e selênio, com propriedades antioxidantes e benefícios para o sistema imunológico;

fornece fósforo, zinco e selênio, com propriedades antioxidantes e benefícios para o sistema imunológico; Gorduras boas: contém ácidos graxos como o ômega 9, que ajudam a proteger o coração;

contém ácidos graxos como o ômega 9, que ajudam a proteger o coração; Colina: um nutriente fundamental para o cérebro, contribuindo para a memória e cognição;

um nutriente fundamental para o cérebro, contribuindo para a memória e cognição; Luteína e zeaxantina: antioxidantes que protegem os olhos contra doenças degenerativas, como a catarata;

antioxidantes que protegem os olhos contra doenças degenerativas, como a catarata; Vitamina D: auxilia na saúde óssea e imunidade;

auxilia na saúde óssea e imunidade; Riboflavina (vitamina B2): contribui para a oferta de energia.

Como escolher e consumir com segurança

Embora o ovo seja extremamente versátil, é importante consumi-lo de forma saudável. Preparações cozidas ou poché são preferíveis às fritas, que adicionam gorduras desnecessárias. E se você está na dúvida se aquele ovo esquecido na geladeira ainda está bom, há um truque simples: coloque-o em um copo com água. Se ele afundar, está fresco. Se flutuar, jogue fora.

O ovo, definitivamente, não merece a má fama do passado. Para a maioria das pessoas, ele é um alimento seguro, nutritivo e acessível. Acusá-lo de ser o culpado por problemas cardiovasculares é ignorar décadas de avanços científicos que mostram que sua contribuição para uma dieta equilibrada é valiosa.

“Como em tudo na nutrição, o segredo está no equilíbrio. Consumir um ou dois ovos por dia, como parte de uma alimentação variada, pode trazer inúmeros benefícios para a saúde, sem o risco que um dia foi atribuído a ele. Então, da próxima vez que você pensar no ovo, veja-o como ele é: um dos alimentos mais completos que temos”, finaliza o Dr. Ronan Araujo.

Por Roneia Forte