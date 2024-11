6 sintomas comuns da dezembrite

Decorar a casa para o Natal e reunir a família para algumas pessoas é sinônimo de felicidade e alegria, mas para outras também pode ser sinônimo de angústia e melancolia. Essa sensação, apesar da ausência de um diagnóstico médico formal, pode ser chamada de “dezembrite” ou “depressão de fim de ano”, um problema que afeta significativamente o bem-estar emocional das pessoas.

Causada por diversos fatores, como a revisão de metas e balanço emocional, a síndrome pode causar tristeza, frustração e até estresse, como revela uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia (APA), que aponta que até 38% das pessoas relatam aumento de estresse nesta época do ano. A boa notícia é que, com o reconhecimento dos sintomas e a busca por apoio adequado, é possível lidar com essa condição.

Sinais de alerta para a dezembrite

Luciana Benedetto, neurocientista e especialista da BurnUp, plataforma focada em saúde mental e emocional, explica que a dezembrite é frequentemente comparada ao transtorno afetivo sazonal (TAS), um tipo de depressão que ocorre em determinadas épocas do ano, geralmente em períodos de menor luz solar, como o inverno.

“No Brasil, para muitos, o fim de ano está associado a pressão social e a luta interna entre a celebração e o sentimento de angústia, já que é uma época em que geralmente repensamos como foram os últimos 12 meses e traçamos as metas para o próximo ano. No entanto, é importante estar atento para quando esses sentimentos se tornam intensos e recorrentes ou associados a sentimentos negativos”, acrescenta a psicóloga.

Luciana Benedetto lista alguns dos sinais de alerta para a dezembrite:

Tristeza e melancolia persistentes;

Aumento de irritabilidade e estresse;

Diminuição de energia e falta de motivação para as atividades diárias;

para as atividades diárias; Sentimento de isolamento ou solidão;

Dificuldade cognitiva, como atenção e memória;

Pensamentos de arrependimento e frustração em relação às metas do ano.

Consultar um psicólogo é fundamental quando a tristeza se torna persistente (Imagem: Dikushin Dmitry | Shutterstock)

Quando buscar ajuda profissional?

De acordo com a neurocientista, os sintomas da dezembrite podem ser agravados pela percepção de que a sociedade espera felicidade e celebração durante o fim de ano, o que aumenta a pressão sobre quem está emocionalmente fragilizado. Entretanto, é importante reconhecer quando a tristeza se torna persistente e incapacitante para, se necessário, procurar ajuda.

“Se esses sentimentos estão interferindo no cotidiano, nas relações ou causando sofrimento intenso, pode ser o momento de procurar ajuda profissional. Por isso, saber reconhecer seus próprios limites, se autoconhecer, estabelecer limites, valorizar as pequenas conquistas e buscar ajuda quando necessário são passos fundamentais para manter o equilíbrio emocional. Nesse sentido, programas de bem-estar podem ser muito eficazes”, finaliza Luciana Benedetto.

Por Maria Julia Cabral