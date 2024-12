Veja os sintomas da miopia em crianças

A miopia é um distúrbio visual caracterizado pela dificuldade em enxergar objetos distantes com clareza, enquanto a visão de perto geralmente permanece nítida. Esse problema ocorre quando o formato do globo ocular é mais alongado do que o normal ou a curvatura da córnea é acentuada, fazendo com que os raios de luz se concentrem antes da retina, em vez de diretamente sobre ela. A condição pode se desenvolver durante a infância ou adolescência e pode progredir ao longo do tempo, especialmente se não for tratada.

Sintomas da miopia em crianças

Os sintomas da miopia em crianças podem variar, mas geralmente incluem sinais claros de dificuldade em enxergar objetos distantes. Entre os sintomas mais comuns estão:

Aproximar-se muito de objetos: as crianças podem preferir sentar-se perto da televisão, segurar livros ou dispositivos eletrônicos muito próximos aos olhos para enxergar melhor.

as crianças podem preferir sentar-se perto da televisão, segurar livros ou dispositivos eletrônicos muito próximos aos olhos para enxergar melhor. Dificuldade em enxergar na escola: problemas para ler o quadro ou visualizar apresentações a distância são indicativos frequentes em ambiente escolar.

problemas para ler o quadro ou visualizar apresentações a distância são indicativos frequentes em ambiente escolar. Piscar excessivamente ou esfregar os olhos: esses comportamentos podem ser reflexos do esforço visual para tentar melhorar o foco.

esses comportamentos podem ser reflexos do esforço visual para tentar melhorar o foco. Cansaço visual: crianças com miopia podem relatar dores de cabeça ou cansaço ocular, especialmente após longos períodos tentando enxergar objetos distantes.

crianças com miopia podem relatar dores de cabeça ou cansaço ocular, especialmente após longos períodos tentando enxergar objetos distantes. Desinteresse por atividades ao ar livre: a dificuldade de enxergar de longe pode fazer com que a criança prefira atividades que exijam menos esforço visual, como brincar em ambientes fechados.

Quando levar a criança ao oftalmologista

De acordo com Andrea Greco, consultora convidada da Rodenstock Brasil e médica especializada em oftalmopediatria e estrabismo, levar as crianças ao oftalmologista desde muito cedo para avaliar o correto desenvolvimento dos olhos e da visão em geral favorece o diagnóstico do crescimento do globo ocular e, por consequência, da miopia, além de outras patologias que poderão se manifestar durante os exames realizados. Em casos bem selecionados, o médico consegue fazer o tratamento da miopia até mesmo antes dela se desenvolver, tratando os chamados “pré míopes”.

O diagnóstico ainda na infância permite o acompanhamento correto da miopia (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstok)

Fator genético da miopia

É muito importante tratar a miopia na infância para não desencadear outros problemas visuais mais sérios na vida adulta. O fator genético também é um ponto relevante a se levar em consideração, pois uma criança com um pai míope aumenta a chance em três vezes de se desenvolver a miopia.

Se ambos os pais forem míopes, as chances aumentam em sete vezes. “Depende também da miopia dos pais, tem pais baixos míopes ou alto míopes. É necessário avaliar cada caso, histórico familiar, estilo de vida, entre outros fatores. Quando a miopia aumenta mais do que meio grau por ano já é uma indicação de tratamento”, explica Andrea Greco.

Segundo a médica especializada em oftalmopediatria e estrabismo, o crescimento do olho também pode acarretar outras doenças. “Conforme o olho vai crescendo, a retina vai ficando mais fina, levando a uma predisposição a doenças como glaucoma, catarata, descolamento de retina, entre outras […]”, explica Andrea Greco.

Tratamento para miopia

A miopia não tem cura, mas pode ser corrigida com o uso de lentes para óculos. As lentes defocus, por exemplo, podem controlar e retardar o desenvolvimento da miopia em crianças, ao estimular o olho a crescer de forma adequada.

Por Danielle Campos