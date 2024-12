Quando bem planejados, quartos compartilhados podem ser funcionais

As camas beliches são uma ótima forma de economizar espaço no quarto compartilhado - (crédito: Divulgação/Adriana Fialho)

Em muitas famílias, compartilhar o quarto entre irmãos é uma escolha; em outras, uma necessidade. Seja para economizar espaço, seja para estimular a proximidade entre as crianças, a decisão requer planejamento e organização para garantir um ambiente funcional e acolhedor. De acordo com a arquiteta Rosa Chaves (@rosa_chaves), a experiência de dividir o quarto pode trazer benefícios importantes.

"Dividir o espaço permite que as crianças aprendam a conviver e a desenvolver habilidades sociais, como empatia, paciência e colaboração", explica. Ela também destaca que essa convivência pode fortalecer os laços familiares: "A proximidade é capaz de promover um senso de companheirismo que pode ser benéfico ao longo do tempo".

Apesar disso, adaptar o ambiente para acomodar duas crianças pode ser desafiador. "O primeiro ponto a ser considerado é a distribuição do espaço, garantindo que ambas tenham conforto e respeitando suas necessidades", orienta Rosa. Além disso, a organização é fundamental, já que o quarto será compartilhado por duas pessoas com diferentes pertences e rotinas.

"É também essencial pensar em um bom equilíbrio estético, para que ambas se sintam representadas no ambiente", complementa. A arquiteta e engenheira civil Adriana Fialho concorda que a tarefa pode ser ainda mais complicada quando há grandes diferenças entre os irmãos. "Precisamos considerar primeiramente a idade das crianças. Também é importante avaliar se são menino e menina. Esses fatores tornam mais difícil harmonizar os gostos na decoração, o que exige um cuidado maior", ressalta Adriana.

Com o auxílio das especialistas Rosa Chaves e Adriana Fialho, reunimos orientações práticas que vão desde a otimização do espaço até estratégias para evitar conflitos na decoração. Confira:

Maximizando o espaço

Um dos maiores desafios na divisão de quartos é a otimização do espaço, especialmente quando ele é limitado. Assim, algumas soluções criativas e funcionais podem ajudar a tornar o ambiente mais prático e confortável. "Podemos colocar as camas mais encostadas e elevá-las, criando um espaço livre no chão que pode ser aproveitado para brincadeiras ou para organizar os pertences das crianças", sugere Adriana Fialho.

Os móveis multifuncionais são excelentes alternativas para otimizar os quartos compartilhados (foto: Divulgação/Adriana Fialho)

Rosa Chaves complementa com a indicação de móveis multifuncionais, como beliches ou camas do tipo loft, que liberam áreas para lazer e estudo. "Os móveis modulares, que podem ser reorganizados conforme a necessidade, também são excelentes opções. Armários embutidos e prateleiras suspensas ajudam a aproveitar ao máximo as paredes", orienta Rosa.

Além disso, mesas dobráveis ou retráteis para atividades e estudos são alternativas práticas que economizam espaço. Para completar, Rosa recomenda atenção à paleta de cores: "O uso de tons claros nas paredes e móveis contribui para uma sensação de maior amplitude, tornando o ambiente mais agradável."

Evitando conflitos na escolha da decoração

Quando as crianças têm idades ou gêneros diferentes, alinhar os gostos pode ser desafiador. A solução, segundo as especialistas, está na criação de uma base neutra e clean para o ambiente, permitindo que a personalização fique por conta dos elementos decorativos.

É fundamental que cada criança tenha seu local para guardar seus pertences. (foto: Divulgação/Adriana Fialho)

"A criança muda seu gosto com o tempo, então é interessante manter a marcenaria e as cores mais neutras, ajustando a decoração ao longo dos anos. Quadros coloridos ou temáticos são exemplos de itens que podem variar sem comprometer a harmonia do espaço", sugere Adriana.

Rosa recomenda incluir as crianças no processo de escolha: "Deixe que cada uma escolha um item ou uma parte da decoração, garantindo que ambas se sintam representadas". Outra alternativa é optar por temas compartilhados, como elementos naturais ou personagens neutros, que agradam diferentes perfis.

Organizando de forma prática e agradável

Manter o quarto organizado é essencial para a funcionalidade e a convivência pacífica. Para isso, é importante que cada criança tenha seu próprio espaço de armazenamento.

Criar a sensação de ambientes individuais é possível por meio do uso de móveis e elementos visuais (foto: Reprodução/Pinterest)

"Caixas, cestas ou gavetas etiquetadas são ótimas para organizar brinquedos, roupas e objetos pessoais", sugere Rosa. Prateleiras abertas podem ser usadas para itens de fácil acesso, desde que estejam sempre organizadas. Identificar os pertences com cores diferentes ou etiquetas também é uma estratégia eficaz.

Criando a sensação de ambientes individuais

Mesmo em um quarto compartilhado, é possível oferecer uma sensação de individualidade. "Elementos funcionais e visuais podem criar essa separação sem perder a harmonia do ambiente", explica Rosa.

Uma estante aberta, por exemplo, pode servir como divisória sem bloquear a luz natural. "O uso de texturas e cores diferentes para as camas ou áreas pessoais é outra maneira de garantir um espaço único para cada um", acrescenta a arquiteta. Cortinas ou painéis móveis também são recursos úteis para divisões temporárias, oferecendo privacidade quando necessário.

