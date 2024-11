Maquiagem de Sabrina Carpenter definiu tendências de beleza em 2024

O ano de 2024 foi, sem dúvidas, o de Sabrina Carpenter. Considerada por muitos a estrela pop do momento, a loirinha quebrou recordes, lançou dois dos maiores hits do ano, consolidou seu nome com o álbum Short n Sweet, recebeu indicações ao Grammy e muito mais. Mas não foi só na música que ela se destacou. Sabrina também se tornou um ícone de estilo, e sua maquiagem, apelidada de Sabrina Makeup, virou febre no TikTok e consolidou-se como uma tendência de beleza.

Para Fabiano Herrera, hairstylist e maquiador do Pelle Capelli, o sucesso da maquiagem de Sabrina está em sua proposta moderna e feminina, com um toque ousado na medida certa. "Sabrina traz um ar de frescor ao pop, e sua maquiagem reflete isso. Apesar de o estilo da make não ser nada complexo, ela consegue tornar isso sua marca registrada sem muita dificuldade", afirma ele.

Entre as características principais, destacam-se a pele impecável e iluminada, o contorno sutil, os olhos marcados com delicadeza e os lábios bem contornados. O blush, sempre rosado, bem evidente e iluminado, é o grande protagonista e ponto alto da make, conferindo um visual jovial e saudável. "Podemos até dizer que ela busca uma estética de boneca, como um efeito Barbie", completa o especialista.

Muitas vezes, Sabrina ilumina os cantos dos olhos com um branco cintilante, dando mais destaque para o olhar (foto: Reprodução/Pinterest)

O resultado final tem um ar bem natural e, ao mesmo tempo, impactante. Por tudo isso, o estilo é muito versátil e pode ser utilizada nas mais diversas ocasiões. "O que pode variar é o uso da sombra e, dependendo do evento, vale a pena também intensificar o iluminador e trocar o batom", conclui o maquiador.

Como fazer

Apesar de parecer sofisticada à primeira vista, a maquiagem da Sabrina Carpenter pode ser reproduzida em casa com os produtos certos e algumas técnicas simples. Confira o passo a passo:

Pré-maquiagem

A maquiadora Jessica Redi explica que a preparação da pele é o primeiro e mais importante passo para atingir o efeito glow. “A pele da Sabrina é luminosa e saudável, e isso começa com uma boa hidratação. Os cuidados com a pele são fundamentais antes de aplicar qualquer produto”, afirma.

O efeito lifting é fácil de fazer e dá um ar mais jovial para a maquiagem (foto: Reprodução/TikTok: @tiffanyglowss)

Use um hidratante facial adequado ao seu tipo de pele e, no caso das maquiagens diurnas, complemente com um protetor solar leve. Jessica também recomenda um primer luminoso para criar a base de um acabamento radiante. “Ele proporciona aquele efeito de pele de vidro e ajuda a fixar os outros produtos”, acrescenta.

Pele

O acabamento da pele deve ser leve e natural, sem perder o brilho nem pesar. “A cobertura não é alta, mas, sim, leve e natural, com luminosidade destacada”, indica a maquiadora. Para isso, o ideal é a escolha de uma base fluida, de cobertura leve a média e de acabamento luminoso.

A make da Sabrina pode ser reproduzida em casa com facilidade (foto: Reprodução/Pinterest)

“Aplique a base com um pincel apropriado ou esponja, pressionando suavemente a pele”, detalha Jessica. Use um corretivo de tom mais claro para iluminar pontos estratégicos, como abaixo dos olhos, centro da testa e queixo. Para finalizar, um pó translúcido pode ser aplicado levemente na zona T, apenas para controlar a oleosidade. “Evite selar toda a pele, pois o glow deve ser preservado”, aconselha Jessica.

Blush

O blush é o destaque da Sabrina Makeup. Como explica o maquiador Fabiano Herrera, o tom é bem rosado e deve ser aplicado nas maçãs do rosto. “O legal é aplicá-lo um pouco mais alto, para dar aquele efeito lifting, um truque muito usado para um look jovial”, comenta Fabiano. Para isso, basta pegar um pincel de blush macio e ir fazendo movimento diagonais, indo em direção à têmpora. Nesse passo, pode-se aplicar iluminador por cima nos pontos mais altos da maçã do rosto, intensificando o efeito glowy.

O blush rosado e a boca bem contornada são marcas registradas da estrela (foto: Reprodução/Pinterest)

Olhos

A maquiagem dos olhos de Sabrina combina destaque e leveza. Comece aplicando uma sombra marrom suave no côncavo para criar profundidade. Na pálpebra móvel, aposte em uma sombra metálica ou cintilante. “Aqui, use um pincel de esfumar para garantir que as transições fiquem bem suaves”, indica Jessica.

Outra técnica muito usada por Sabrina para iluminar ainda mais o olhar são os pontos brancos e cintilantes no canto interno dos olhos. Esse efeito pode ser criado com iluminador ou sombra branca brilhante.

O efeito glow na pele é parte essencial da maquiagem da cantora (foto: Reprodução/Pinterest)

“Para quem quer incluir o delineado, pode-se optar pelo gatinho clássico ou por um delineado gráfico mais ousado, com linhas retas ou uma linha fina ao longo dos cílios superiores”, acrescenta a maquiadora.

Finalizando os olhos, aplique várias camadas de máscara de cílios para um efeito volumoso. Quem busca um toque extra pode optar por cílios postiços leves, aplicados apenas na parte externa dos olhos.

Boca

Para os lábios, dependendo da ocasião, Sabrina costuma alternar entre tons nudes clássicos e um vermelho vibrante. O foco, entretanto, é sempre em lábios bem definidos. “Use um lápis de boca para definir os lábios e evitar que o batom borre”, explica Jessica. O Gloss é opcional, mas adiciona um toque jovem e luminoso para o visual.

O uso de gloss é uma boa opção para reforçar o brilho da make. (foto: Fotos: Reprodução/Pinterest)

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte