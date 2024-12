As massas estão entre os pratos favoritos de muitas pessoas, seja pela sua versatilidade, sabor ou pela variedade de combinações possíveis. Além disso, há diversas receitas que podem ser preparadas sem o uso de ingredientes de origem animal, tornando-se opções veganas igualmente deliciosas. Por isso, confira 5 receitas de massas veganas para inovar o cardápio!

Ravioli de beterraba

Ingredientes

Massa

300 g de beterraba descascada e cortada ao meio

descascada e cortada ao meio 2 xícaras de chá de semolina de trigo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de água

Farinha de trigo para polvilhar

Recheio

200 g de tofu amassado

1 xícara de chá de folhas de manjericão

Suco de 1 limão

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Massa

Em uma assadeira, coloque a beterraba, tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite e leve ao forno preaquecido 200?°C por 30 minutos. Após, desligue o forno, espere esfriar e coloque a beterraba em um liquidificador. Adicione a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, acrescente a semolina e, aos poucos, a farinha de trigo e mexa até obter uma massa lisa. Cubra o recipiente com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Depois, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Corte em formato de círculos pequenos e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque o tofu, o manjericão, o suco de limão, o sal, a pimenta-do-reino e um pouco de azeite. Misture bem. Pegue um dos círculos da massa e, com a ajuda de uma colher, disponha um pouco de recheio sobre ela. Passe um pouco de água na borda e cubra com outro círculo, pressionando as laterais com os dedos. Repita o processo com toda a massa e reserve. Após, encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, cozinhe os raviolis por 3 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com folhas de manjericão e castanhas-de-caju.

Crepe recheado com brócolis e tofu

Ingredientes

Massa

2 colheres de sopa de farinha de arroz

1 colher de sopa de farinha de linhaça dourada

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de chá de sementes de chia

1/2 colher de chá de cúrcuma em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Água

Recheio

1 xícara de chá de floretes de brócolis

2 dentes de alho descascados e amassados

200 g de tofu cortado em cubos

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, a farinha de linhaça, os flocos de aveia, as sementes de chia, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma massa lisa. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a massa sobre a panela e doure os dois lados. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte os floretes de brócolis e o tofu e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal. Disponha o recheio sobre a massa e sirva em seguida.

Nhoque de batata-doce com molho de espinafre

Ingredientes

Nhoque

2 batatas-doces cozidas e amassadas

1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Água para cozinhar

Molho de espinafre

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Nhoque

Em um recipiente, misture as batatas-doces amassadas, a farinha de arroz, o azeite e o sal até formar uma massa lisa. Divida em porções, enrole em tiras e corte no formato de nhoque. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe até que os nhoques flutuem. Escorra e reserve.

Molho de espinafre

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Transfira para o liquidificador, acrescente o leite e bata até obter um creme homogêneo. Coloque em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e noz-moscada. Misture o nhoque ao molho de espinafre e sirva.

Empadão de palmito (Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock)

Empadão de palmito

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 de colher de chá de açafrão

1/2 xícara de chá de azeite

1/4 de xícara de chá de água

Sal a gosto

Farinha de trigo para polvilhar

Azeite para untar

Recheio

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 xícaras de chá de palmito picado

picado 1 xícara de chá de alho-poró picado

1/4 de xícara de chá de azeitona verde

1/2 xícara de chá de molho de tomate

3 colheres de sopa de amido de milho

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Azeite para pincelar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a farinha de aveia, o sal, o açafrão e misture bem. Adicione o azeite e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Aos poucos, acrescente a água e misture até obter uma massa lisa. Cubra o recipiente com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Reserve metade da massa para cobrir a torta. Disponha a outra metade sobre uma assadeira com fundo removível untada com azeite. Polvilhe com farinha de trigo e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o palmito e o alho-poró e refogue por 5 minutos. Junte a azeitona, o orégano, o molho de tomate e o amido de milho diluído em água. Cozinhe até a mistura engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e disponha o recheio sobre a torta. Cubra a torta com o restante da massa, pincele com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Macarrão com molho pesto de abacate

Ingredientes

250 g de massa de macarrão integral sem ovos ou leite

1 l de água

Polpas de 2 abacates

2 xícaras de chá de manjericão

4 dentes de alho descascados e amassados

1/4 de xícara de chá de sementes de gergelim

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve o macarrão. Em um liquidificador, coloque a polpa dos abacates, o manjericão, as sementes de gergelim, o alho e o suco de limão e bata até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino e despeje o molho sobre o macarrão. Sirva em seguida.