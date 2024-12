Presenteando com amor! Veja os melhores presentes para dar de Natal

Quando chega dezembro, todo mundo sabe: é hora de presentear quem amamos. Não somente para cumprir uma ação programada, mas para entregar algo que tenha afeto e carinho. Afinal, embora o fim de ano seja marcado por mimos e lembranças, estar reunido com amigos e familiares faz toda a diferença. Isso, sobretudo, naqueles encontros em que muitos brincam do popular amigo oculto.

A Revista do Correio preparou uma lista recheada de presentes, para todas as idades. De kits perfumados até livros especiais, não dá pra dizer que faltaram opções. Assim fica mais fácil de fazer com o que o outro se sinta amado nesta época, que é tão maravilhosa.