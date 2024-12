Tinder: saiba quais as profissões mais aparecem no aplicativo

O Tinder divulgou a retrospectiva dos assuntos que tiveram mais destaque no aplicativo em 2024. A rede é usada por pessoas que buscam um novo relacionamento, saídas casuais ou até mesmo uma nova amizade.

As profissões que estão mais presentes na plataforma são jornalista e dentista. Fisioterapeuta, CEO e ator/atriz também aparecem no ranking. Já os signos mais presentes no Tinder são gêmeos, para homens; e virgem, para mulheres. Os interesses em alta são videogame, spa e playlists, respectivamente.

O panorama também informa quais palavras mais cresceram nas biografias em 2024. Foram elas: "rede", "explorar", "misterioso", "profundas" e "valorizo". A plataforma também informou os filmes mais citados: Coringa, Rivais, Wicked, Deadpool & Wolverine e Beetlejuice.

Confira todos os assuntos que se destacaram no Tinder em 2024:

Os nomes mais comuns no Tinder em 2024

Homens

Alex

Daniel

David

Lucas

Chris

John

Carlos

James

Gabriel

Michael

Mulheres

Maria Laura

Anna

Ana

Sara

Sarah

Emma

Emily

Julia

Sofia



Os signos mais atraentes no Tinder em 2024

Para homens

Gêmeos

Touro

Virgem

Peixes

Leão

Escorpião

Sagitário

Câncer

Áries

Aquário

Libra

Capricórnio

Para mulheres

Virgem

Leão

Gêmeos Escorpião

Touro

Peixes

Sagitário

Aquário

Libra

Câncer

Áries

Capricórnio

Interesses em alta

Videogame

Spa

Playlists

Heavy Metal

Músicas novas

Principais cursos universitários

Ciência da computação

Psicologia

Finanças

Engenharia mecânica

Biologia

Palavras que mais cresceram nas bios

Rede

Explorar

Misterioso

Profundas

Valorizo

Top filmes

Coringa

Rivais

Wicked

Deadpool & Wolverine

Beetlejuice

Top times de futebol

Santos

São Paulo

Flamengo

Corinthians

Fluminense

Top esportes

Futebol

Vôlei

Basquete

Skate

Surf

Top músicas do Spotify

Die with a smile (Lady Gaga, Bruno Mars)

Taste (Sabrina Carpenter)

Good Luck, Babe! (Chappell Roan)

Not like us (Kendrick Lamar)

Please please please (Sabrina Carpenter)

Top artistas do Spotify

Sabrina Carpenter

Kendrick Lamar

Billie Eilish

Ariana Grande

Jack Harlow

Top causas sociais

ESG

Guerra

Saúde mental

Inclusão de pessoas com deficiência

Rio Grande do Sul

Top celebridades

Iza

Liniker

MC Cabelinho

Veigh

Anitta

Top tipos de dates

Filme

Vinho

Cinema

Cerveja

Trilha

Top linguagens do amor

Tempo de qualidade

Toque físico

Elogios

Gestos de serviço

Presentes

Países mais populares para usar a função passaporte

Estados Unidos

Portugal

Itália

França

Espanha

Estilo de vida/bebida