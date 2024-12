Mesa posta: veja dicas de decoração para a ceia de natal

Estar ao lado de amigos e familiares no Natal é quase que um momento sagrado. Afinal, são 365 dias esperando para celebrar e inaugurar memórias. Um dos grandes símbolos desta época, talvez, seja a tradicional mesa posta. Todos os pratos, alguns preparados por cada um dos parentes, e os detalhes que compõem a beleza desse cenário, de fato, é uma das partes mais importantes deste fim de ano.

A mesa posta é um gesto de acolhimento e afeto. Para o arquiteto Diego Aquino, ela cria um ambiente especial, refletindo cuidado e celebração. "Esse símbolo transforma a ceia em um momento inesquecível para a família e os amigos", destaca. E, para garantir que o móvel esteja devidamente organizado, o especialista acredita que itens como toalha, sousplats ou jogo americano não podem faltar.

Tudo, claro, também está correlacionado com a maneira como o indivíduo deve colocar cada item no lugar. Isso, sem sombra de dúvidas, engrandece ainda mais a beleza do ambiente. Pôr em ordem os talheres, os copos e os guardanapos é fundamental para o objetivo final da mesa posta.

Para quem gosta de receber muitos convidados, saiba que o valor dessa decoração é extremamente necessário para o período natalino. "A mesa une estética, funcionalidade e, claro, a personalidade dos moradores, tornando o ambiente o mais agradável e memorável para todos os que estão reunidos", acrescenta Diego.

Atenção aos detalhes

A mesa posta, além de ser bonita, ajuda a valorizar a conexão entre as pessoas, tornando a refeição mais gostosa e cheia de significado. De acordo com a designer de interiores Aline Silva, é uma maneira de dizer aos entes queridos como eles são especiais. Nesse processo, as cores são fundamentais para garantir um belo visual àqueles que estarão presentes na hora da ceia.

"As cores primordiais para uma mesa posta de Natal são o vermelho, o verde, o dourado e o branco. O vermelho é a cor que traz energia e lembra a roupa do Papai Noel, enquanto o verde remete às árvores e à esperança. O dourado sempre aparece para dar aquele toque de sofisticação e prosperidade, e o branco traz paz e pureza, além de lembrar a neve, mesmo que estejamos no calor tropical", detalha a especialista.

Caso queira outras opções, buscando variar um pouco, dá para apostar em combinações como prata, para um visual moderno; azul com dourado, para um clima invernal; ou até tons terrosos e verdes, que criam um Natal mais rústico. "Outra ideia é usar rosé gold com branco, que deixa a mesa super sofisticada", completa.

E se as decorações natalinas costumam seguir o mesmo padrão, na mesa posta, essa realidade não é muito diferente. Entretanto, há alternativas para fugir disso. Se o objetivo é deixar tudo mais moderno, comece trocando o vermelho e o verde por cores diferentes, como preto e dourado, branco e prata, ou até tons pastéis, tipo rosé e verde-menta. Segundo a designer de interiores, escolher pratos com formatos diferentes, como quadrados ou ovais, e um design mais simples e elegante, auxilia nessa busca.

Nos sousplats, aposte em materiais como acrílico, cimento queimado ou madeira clara para dar aquele toque atual. "Os guardanapos podem ter estampas geométricas ou uma dobra criativa, sem precisar de porta-guardanapo clássico. No centro da mesa, nada de arranjos grandes. Prefira algo mais minimalista, como galhos secos pintados, velas flutuantes ou vasos pequenos com flores discretas. Troque as velas tradicionais por luzes de LED ou lanternas com design moderno", complementa.

Para dar um toque sofisticado, Aline recomenda o uso de talheres ou detalhes metálicos em cobre, prata fosca ou preto. E, se quiser inovar de vez, escolha uma temática diferente, como um estilo escandinavo, tropical ou até industrial. O importante, na visão da profissional, é criar uma mesa única, cheia de personalidade e que ainda mantenha o clima natalino.

Itens especiais

1. Toalha ou jogo americano: em vermelho, verde, dourado ou branco.

2. Louças: pratos brancos ou com detalhes natalinos e sousplats.

3. Talheres e taças: elegantes e alinhados com o tema.

4. Guardanapos: De tecido com porta-guardanapos temáticos.

5. Centro de mesa: arranjos com flores, velas, pinhas ou enfeites.

6. Toque especial: mimos personalizados, como plaquinhas ou lembrancinhas.

Estilos diferentes



1. Neutras e sofisticadas: branco, preto, cinza e dourado para um visual minimalista e elegante.



2. Metálicas modernas: dourado, cobre e prata dão ar contemporâneo e sofisticado.

3. Tons pastéis: rosé, verde-menta e azul-claro para dar um ar delicado e moderno.

4. Terrosos e naturais: bege, terracota e verde-oliva para estilo rústico-chique ou escandinavo.

5. Monocromático: varie tons de uma única cor, como azul ou verde, para um efeito moderno e harmonioso

Fonte: Aline Silva, designer de interiores na InteriorAS Design