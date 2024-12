Pular sete ondinhas no Ano Novo: conheça origem e significado espiritual

O significado espiritual de pular as sete ondas é, além de atrair boa sorte, deixar para trás o que não foi bom no ano que passou - (crédito: Leandro Neumann Ciuffo/Reprodução)

Para quem passa o Réveillon na praia, é tradição pular sete ondas no momento da virada. Pessoas de todos os credos e culturas realizam o ritual, a fim de atrair boa sorte e prosperidade para o ano novo.

No entanto, grande parte dos foliões que realizam o ato não sabem como surgiu o costume e qual o seu significado espiritual.

O ritual consiste em entrar no mar à meia-noite da virada de ano e saltar sete ondas, fazendo um pedido ou agradecimento a cada uma delas. Ao deixar a água, não se pode dar as costas para o mar.

Com origem nas religiões afro-brasileiras, sobretudo a Umbanda, a tradição é uma homenagem a Iemanjá, a Rainha do Mar. São puladas sete ondas que representam as Sete Linhas da Umbanda, que são os sete sentidos da vida ou as sete qualidades de Deus nos Orixás.

O significado espiritual de pular as sete ondas é, além de atrair boa sorte, deixar para trás o que não foi bom no ano que passou.

Iemanjá

Sincretizada com Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá é uma divindade feminina considerada a Rainha do Mar. Originária da África Ocidental, onde hoje são Togo e Nigéria, o nome dela vem da expressão "Yêyé omo ejá", que significa "mãe cujos filhos são peixes".

Iemanjá é a divindade dos rios e da fertilidade, regente da inteligência, das águas doces e salgadas, bem como é deusa do amor. Além disso, é mãe de quase todos os Orixás.