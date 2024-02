Dia de Iemanjá é celebrado na Praça dos Orixás nesta sexta-feira (2/2)

Celebrando o Dia de Iemanjá, nesta sexta-feira (2/2), pessoas de todo Distrito Federal e Entorno se reuniram na Praça dos Orixás, às margens do Lago Paranoá, para a tradicional Festa das Águas. A celebração ocorrerá, pela primeira vez, durante dois dias, seguindo até este sábado (3/2).

Muitos foram agradecer e fazer pedidos com a entrega de rosas para a rainha dos mares. Abner Felipe, 28 anos, veio de Luziânia para a celebração e conta que, além de celebrar Iemanjá, esta festa mostra que as religiões de matriz africana não querem ser toleradas, mas sim respeitadas. "A nossa religião merece essa visibilidade e queremos mostrar para a comunidade que a nossa religião vem para o bem, que é o amor e a união", conta.

A coordenadora geral do evento, Stéffanie Oliveira, relata que esse momento traz à tona a necessidade de reconstrução da Praça dos Orixás. “Pelos ataques que sofremos e este é o momento da nossa comunidade colocar pra fora essa necessidade”, disse. Ela detalhe que o evento tem feira de artesanato, praça gastronômica, bar. “Vamos tocar para Iemanjá e entregar nossas oferendas para nossa mãe e vai ser uma programação voltada para a cultura de terreiro", detalha.

O evento é promovido pelo Instituto Rosa dos Ventos de Arte, Cultura e Cidadania e pela Odoyá Produção Cultural e Audiovisual. Faz parte do Circuito Candango de Artes Populares e é fomentado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e do Ministério da Cultura. Em sua quinta edição, a Festa das Águas também homenageia as mulheres.

Entre as atrações musicais confirmadas para o encontro, estão artistas como Karynna Spinelli, Tia Surica e Mateus Aleluia Filho.

















Confira a programação completa:



2 de fevereiro (sexta-feira)

15h – Cortejo do Coletivo das Yás e Babás do DF e Entorno

15h30 – Audiência Pública – Reconstrução da Praça dos Orixás

16h – Abertura da Feira de Artesanato Tradicional e da Feira de Gastronomia

Afro

17h – Toque Sagrado para Iemanjá e Oxum – Umbanda e Candomblé

19h – Afro Rum Black (GO)

20h – Capela Imperial (DF)

22h30 – Encontro de Samba de Roda – Cecy Wenceslau (DF) convida

Sambadeiras de Bimba (DF) e Folha Seca (DF)

23h – Mateus Aleluia Filho (BA) e Teresa Lopes (DF)

Intervalos: DJ Pops (DF) + DJ Flávia Aguiar (DF)



3 de fevereiro (sábado)

16h – Abertura da Feira de Artesanato Tradicional e da Feira de Gastronomia

Afro

17h – Plantio para Iemanjá com banho de cheiro — Coletivo das Yás do DF e

Entorno

18h – Encontro de Baque Virado — Mestra Martinha do Coco (DF) convida

Baque do Encontro (DF), Baque Dandalunda (DF), Baque do Verde (DF) Baque

Boiadeiro Boi Brilhante (DF).

20h - Orquestra Alada Trovão da Mata (DF)