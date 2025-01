Diversão para a garotada: colônias de férias atraem pais e crianças

Com o fim das aulas e a chegada das férias, os pais e responsáveis vão em busca de atividades para os filhos se distraírem e gastarem energia. Para isso, veem as colônias de férias como boas opções. Os espaços contam com várias atrações que vão desde natação, pintura de rosto e brincadeiras em parquinhos, até passeios a cavalo e pescaria.

O proprietário da colônia de férias da PLIM (@atividadesplim), Daniel Lima, conta que para 2025 haverá uma programação especial para garantir a diversão da meninada. "Ela se inicia em 06 de janeiro e vai até 31 de janeiro. Recebemos crianças de 4 até 12 anos. Na abertura, os pequenos participarão de um festival de dindin e show de mágica, além de brincar em piscinas, parquinhos e jogar futebol", detalha. Essa será a 32ª edição da colônia da instituição.

Daniel afirma que a colônia oferece um modelo educativo, bem estruturado e focado nas competências da criançada. Ele explica que o principal objetivo é o desenvolvimento da criança como um todo, prestando-lhe assistência integral e cuidando da sua segurança física e emocional. Segundo o proprietário, a PLIM é destinada às necessidades de uma família atarefada, como aquelas em que os pais ou responsáveis trabalham fora e não têm com quem deixar os filhos.

Quem se enquadra nesse quesito é a bancária Adriana Ventura, 48 anos, que deixa a filha Maria, 10, há cinco anos na PLIM. A carioca não tem família na cidade. "A colônia é uma forma de eu ir trabalhar mais tranquila. Além disso, as crianças interagem umas com as outras, curtem as férias, aprendem, passeiam e praticam esportes", descreve. "Vou levar minha menina para lá quantas vezes for necessário. Até porque não é só para minha comodidade, é um espaço onde ela gosta de ir e tem uma interação legal com todo mundo."

Adriana lembra que desde o primeiro dia Maria se adaptou bem, e o receio de a garota não gostar do lugar não durou muito tempo. "Quando vamos buscar os filhos, notamos que eles estão com amiguinhos novos, e isso com certeza ajuda no desenvolvimento social da criança, pois ela começa a interagir não só com a família em casa e as amizades da escola", relata.

Ar livre e natureza

Outra opção para diversão nas férias é a Pine Tree Farm (@pine_tree_farm), que atenderá os pequenos de 2 a 14 anos entre 9 e 31 de janeiro. De acordo com o fundador do espaço, Guilherme Crispim Hundley, o principal foco do local é proporcionar atividades ao ar livre e na natureza, mas há experiências para todos os gostos. "Temos brincadeiras com artes, esportes, recreação, educação ambiental, teatro, música, jogos e aprendizados científicos. Buscamos oferecer não só o contexto de fazendinha", relata. "A maior novidade para esta temporada é uma tirolesa que estará disponível para a criançada", reforça.

Guilherme fala sobre a importância do espaço para desenvolver a autonomia das crianças. "Muitos pais falam que os meninos não comem feijão, por exemplo. Depois de alguns dias na colônia, mandamos vídeos dos pequenos comendo o alimento. Outro exemplo é com aqueles que não ficam longe da babá, e aqui mudam", exemplifica. O local também serve como desapego dos meios digitais, pois aparelhos eletrônicos não são permitidos. Os pais têm contato com os filhos através de um grupo, em que são informados o tempo inteiro sobre como está a criançada.

A revisora de texto Magda Carlos viu na Pine Tree Farm uma boa opção para que o filho, César, ampliasse seu círculo de amizades com outras crianças, realizando atividades lúdicas em contato com a natureza. Aos 7 anos, o menino foi para a colônia pela terceira vez em 2024, e a mãe disse que a família se apaixona cada vez mais.

"Gostamos muito de lá. Gostamos do espaço, do tratamento de toda a equipe, dos alimentos oferecidos e das atividades executadas. Na primeira semana, ele ficou apenas no turno vespertino, mas chegou em casa na sexta-feira pedindo para ir novamente na outra semana, mas dessa vez em período integral. No fim das contas, participou por duas semanas e, ainda, esteve presente nas atividades noturnas, às quintas", afirmou Magda. Depois das experiências positivas, ela declara planejar levá-lo para colônias de férias mais vezes nos próximos anos.

















Desenvolvimento infantil

Com mais de 15 anos de atuação fazendo a alegria da garotada, a colônia de férias da AABB (@coloniadeferiasaabb_brasilia) está com as inscrições abertas para a próxima temporada, que vai de 6 a 24 de janeiro. O educador físico e sócio-fundador da colônia, Breno Cerutti, disse que as vagas são limitadas e os pais não podem perder tempo.

"Contribuímos para o desenvolvimento das crianças por meio de atividades esportivas recreativas e de inclusão social. Os participantes aprendem a importância da conscientização ecológica e do cooperativismo para a convivência em grupo", descreve Breno. Além desses aprendizados, os pequenos poderão participar de gincanas esportivas, recreativas, brinquedos infláveis, futebol de sabão, jogos educativos e atividades interativas. A criançada também terá a oportunidade de curtir um cinema com pipoca e muito mais.

*Estagiários sob supervisão de Sibele Negromonte