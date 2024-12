Como renovar as energias acumuladas para começar bem 2025

Começar o ano de maneira mais leve e com boas vibrações é essencial para chegar bem em 2025. Deixar as frustrações e os sentimentos negativos para trás, sem sombra de dúvidas, são metas estabelecidas pela maioria das pessoas. Iniciar bons hábitos, ler mais livros ou começar a fazer atividade física. Bem, a lista é imensa. Mas existem aqueles que buscam, antes de tudo, aliviar as cargas negativas que absorveram ao longo dos meses. Assim, as limpezas energéticas e espirituais podem ser primordiais para essa nova fase.

De acordo com Renata Massano, especialista em limpeza energética, eliminar energias acumuladas que vão interferindo e bloqueando determinadas áreas da vida, são elementos primordiais para iniciar um novo ano. "A limpeza energética atua no campo vibracional. Nossos pensamentos negativos, julgamentos, os ambientes que frequentamos, conflitos emocionais vão se acumulando no nosso campo, deixando ele sobrecarregado. Quando fazemos a limpeza além do alívio, bem-estar imediato, também ajuda a restabelecer o equilíbrio, a harmonia tanto na vida pessoal como profissional", explica.

Insônia, cansaço, irritação, falta de foco e cansaço excessivo são alguns dos sinais que gritam a necessidade de uma limpeza de dentro pra fora. "Aquelas brigas que começam sem motivos, situações que se repetem principalmente na parte financeira. Além disso, a casa parece ficar 'pesada', as coisas começam a quebrar, animais ficam doentes, as plantas morrem, o dinheiro não rende. Esses são sinais que, bem mais que você, a casa também precisa de uma limpeza energética", afirma Renata.

Bom, para garantir que haja, de fato, um abandono de tais sentimentos e energias negativas, há uma lista de técnicas que podem ser utilizadas. Segundo a especialista, existe uma quantidade de métodos especiais, desde os mais simples, como o uso de banhos de ervas, defumação do ambiente, até práticas mais profundas, como a limpeza energética com mesa radiônica.

Sendo assim, mentalizar bons pensamentos e acreditar que deve-se deixar as frustrações pelo caminho, é o primeiro passo para começar 2025 bem. "Quando o ano vira, é praticamente um ritual. Temos as metas, a esperança se renova, é a hora de deixar para trás o que não serve mais, abrir espaço para novas possibilidades. A limpeza energética ajuda a alinhar a vibração com esses objetivos, facilita a manifestação de uma fase mais leve, harmônica e próspera. É como começar um ciclo com a energia renovada, a confiança e a clareza no que deseja conquistar nos próximos meses", acrescenta Renata.

Perdas e ganhos

Insegurança, medo e energias ruins. Em 2024, esses foram os sentimentos que mais participaram da jornada da influenciadora e social media Lara Couelli, 23 anos. Para o ano que vem, ela deseja retirar do peito e da mente essas sensações, com o objetivo de fazer com que certos processos sejam mais leves e as conquistas valorizadas com carinho, especialmente consigo mesma.

"Acredito que tudo depende do poder que você dá para as coisas. Existem, sim, energias ruins, de diferentes formas, mas o fato de você não ser essa pessoa que se importa e não permite a entrada dessa energia na sua vida, diz muito sobre como será afetado", enfatiza Lara. Com isso, fechar-se para a possibilidade de algo ruim entrar na sua vida é, sem sombra de dúvidas, uma de suas metas para 2025. "Não quero contar de nenhum projeto pessoal até que dê certo", completa.

Dessa forma, outro ponto importante é a maneira como manifesta aquilo que tanto sonha. Geralmente, Lara pega um caderno, uma caneta e anota tudo aquilo que almeja. Isso, na visão da influenciadora, é uma forma de atrair as conquistas. Mas, também, de enfatizar e não esquecer o que promete a si mesma. "Muitos dizem que é a Lei da Atração. Anotando eu friso e, mais tarde, aquele objetivo fica na minha memória", revela a jovem.

Esse ano, pelo que parece, a prática deu certo. De acordo com Lara, comprou e alcançou inúmeros itens de sua lista de 2024. Notebook, guarda-roupa, cama e até metas pessoais, como o sucesso que tem feito, tanto no Instagram quanto no TikTok, acumulando quase 200 mil seguidores nas duas redes sociais. No final, é muito mais sobre abrir a anotação e ver que realmente conseguiu realizar aquele propósito, inicialmente desejado no passado. Isso lhe ajuda a ser grata e pensar que todo esforço valeu a pena.

"Esse ano me ensinou muito sobre paciência e consistência. Às vezes queremos tudo pra ontem e esquecemos que tudo de melhor acontece aos poucos. E o melhor é que a graça às vezes está no processo, não no objetivo final. É clichê, mas é um fato, e 2024 me ensinou sobre isso", finaliza.

Como manter as boas energias?

Manter as boas energias é uma combinação de hábitos, segundo Renata. Entre eles parar de reclamar, isso baixa muito a vibração, evitar a todo custo julgamentos, seja dos outros como se si mesmo e cuidar dos pensamentos. "Nossa mente é uma ferramenta poderosa, use ela a seu favor e não contra você, praticar a gratidão, reconhecer tudo que você já conquistou, olhar para o que tem e não focar no que falta. Outra dica é estar atento às suas relações, ambientes que frequenta e rotinas, se algo parecer "pesado", faça ajustes. E claro incluir sessões de limpeza energética ao longo do ano é fundamental para evitar novos acúmulos."

Fonte: Renata Massano (@acredite_nouniverso), especialista em limpeza energética

Sobretudo, ser grato!

João encontrou na limpeza energética uma forma de livrar-se dos sentimentos ruins (foto: Fotos: Arquivo pessoal)

Agradecer pelas dores que passaram tanto quanto se é feliz pelas felicidades que apareceram. Esse é, praticamente, um mantra de João Gonsalves, 63 anos. Sobre 2024, deixar a insatisfação de lado é a melhor maneira de encerrar o ano. De dentro pra fora, ele acredita que as limpezas energéticas são essenciais nesse processo de autoconhecimento e busca espiritual.

"Essa limpeza decorre primeiro da consciência de como chegaram essas energias desagradáveis e, ao investigar isso, podemos entender que o fato causador está em nós mesmos. Ainda que venha de uma forma aparentemente externa, é uma manifestação do nosso subconsciente. Quando entendemos isso, podemos redirecionar nossas palavras, sentimentos e ações para gerar novas e agradáveis energias", explica.

Nos últimos anos, para garantir que esteja bem consigo mesmo, João tem encontrado conforto em um método chamado Autosofia. De acordo com ele, descobriu a prática em uma viagem feita para o parque ecológico no Amazonas, denominado de santuário. "A Autosofia nos permite entrar em um estado semelhante ao meditativo e, neste estado, sendo conduzido pelo terapeuta, que faz as perguntas pertinentes, podemos compreender muito sobre nós mesmos", explica.

Com o significado de "sabedoria própria", a Autosofia é a prática de observar em estado meditativo, em todos os aspectos. Segundo o terapeuta, é através desse método que entende os motivos pelos quais os problemas e as dificuldades da vida podem ser negativas. A partir dessa compreensão, consegue transformar tais desafios em experiências agradáveis e frutíferas.

Para 2025, João deseja continuar colocando para fora tudo aquilo que lhe faz mal por dentro. As bagagens internas que não devem fazer parte de sua jornada de autoconhecimento, serão deixadas para trás. "Assim como tomamos banho diariamente, também precisamos continuar liberando as energias estagnadas. O ano novo será diferente na proporção da mudança que podemos promover em nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, pois é este conjunto que atrai e direciona as energias", finaliza.

Autoconhecimento

Lançado em maio de 2020, o livro “Quem é Você?” mostra a busca de João pelo autoconhecimento e entendimento interno. A obra relata o resultado de várias experiências que o terapeuta teve ao longo da vida até encontrar e passar a utilizar o método Autosofia, que encontra dentro de si respostas para perguntas universais. “Somos livres para decidir e manifestar o que queremos. Não dependemos de nenhuma força fora de nós para fazermos o que decidirmos fazer”, ressalta o escritor e terapeuta.

Uma nova jornada

Lidar com a pressão das metas não alcançadas durante o ano é um dilemas que muitas pessoas carregam para o futuro. Na avaliação do psicólogo Wladimir Rodrigues, coordenador do curso de Psicologia do Centro Universitário UNICEPLAC, o primeiro passo é aceitar que nem tudo depende de cada indivíduo e que o caminho percorrido, mesmo sem atingir o objetivo final, pode ter gerado aprendizados valiosos. “Reavaliar os objetivos sob uma perspectiva realista, ajustando-as para o próximo ano, ajuda a transformar essa pressão em motivação”, afirma o profissional.

Celebrar as pequenas conquistas e evitar a autocrítica excessiva é uma das maneiras de conseguir êxito na busca por sentimentos e energias positivas. E ainda é importante, sobretudo, entender que crescimento pessoal não é linear e o simples ato de continuar tentando já é um avanço. No que diz respeito às más vibrações, praticar a gratidão é simples exercício que auxilia bastante ao longo da jornada, listando três coisas pelas quais se é agradecido, todos os dias.

“Isso ajuda a reorientar o foco para os aspectos positivos da sua vida, mesmo em momentos difíceis. O otimismo pode ser cultivado ao reconhecer o potencial de recomeço que o novo ano traz. Reflita sobre os desafios enfrentados e as forças que o ajudaram a superá-los, transformando essas experiências em aprendizado. Pequenos rituais de encerramento, como escrever uma carta para si mesmo sobre as esperanças para o próximo ano, também podem fortalecer esse movimento”, acrescenta Wladimir.

Estratégias para 2025

Planejamento: antecipe as tarefas e distribua responsabilidades para evitar sobrecarga.

Autocuidado: priorize momentos para si, como uma caminhada, meditação ou descanso adequado.

Limites saudáveis: aprenda a dizer “não” para compromissos que não sejam essenciais ou que prejudiquem seu bem-estar.

Expectativas realistas: nem tudo precisa ser perfeito. Aceitar imprevistos ajuda a reduzir a pressão.

Conexões genuínas: invista em interações significativas, que realmente agreguem valor emocional.

Amor e autocuidado

Juliana acredita que a paz que existe na natureza recarrega e equilibra seus chakras (foto: Arquivo pessoal)

“Quero entrar no próximo ano com mais leveza”, ressalta Juliana Silvestre, 27. A procura pela clareza pessoal e abertura para novas possibilidades é o que lhe move. Deixar para trás padrões que já não servem, sejam eles emocionais, mentais ou comportamentais, também fazem parte do compromisso que ela deseja assumir com o que espera da própria vida. Além desses voos que deseja alçar consigo mesma, encontra em práticas e outros lugares a limpeza energética que necessita para seguir em frente.

A tranquilidade que mora no silêncio e a beleza que rodeia a natureza. Elementos esses que, certamente, a ajudam a equilibrar seus chakras. “Gosto de técnicas que me auxiliem, como momentos de conexão fora da cidade e alguns métodos de autocuidado energético. O importante é encontrar aquilo que realmente traz paz interior”, comenta.

Desse modo, quando prioriza experiências pacíficas, descobre no mundo um lugar no qual pertence — sem medo e com coragem. Assim, libera energias que não fazem sentido dentro de si, criando espaço para o novo entrar. Isso, segundo Juliana, a faz sentir mais focada e no centro de seus desejos, com clareza para tomar decisões e seguir um caminho de forma mais autêntica. “Esse foi um ano de muitos aprendizados e momentos importantes. Cada etapa trouxe algo valioso e pretendo continuar cuidando desse equilíbrio em 2025, sempre buscando crescer e evoluir.”