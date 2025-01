Estilo boho-chic promete abalar a moda em 2025

O estilo boho chic, uma fusão única de elementos boêmios e sofisticados, ganhou destaque como uma das tendências mais amadas da moda contemporânea. Caracterizado por roupas fluidas, estampas étnicas e acessórios artesanais, ele traz uma sensação de liberdade e autenticidade, na qual o desleixo premeditado cria um visual descontraído para o dia a dia.

Com raízes profundas na cultura hippie e da etnia cigana, o boho chic surgiu nos anos 1960 e 1970, especialmente nos festivais de música como o Glastonbury, na Inglaterra. Até hoje, o estilo faz sucesso ao repaginar essas influências, incorporando peças de diferentes épocas e culturas, oferecendo uma moda inclusiva, cheia de personalidade e sem restrições.

Shorts jeans e batas são a essência do estilo (foto: Fotos: Reprodução/Pinterest )

A designer de moda Krystie Ribeiro Lima explica que o estilo é fortemente influenciado pelo movimento hippie e pelo espírito livre dos boêmios com seu estilo de vestir não convencional, que foi adotado pelos hippies da década de 1960. "A sociedade americana da década de 1960, rígida e moralista, foi o terreno fértil para o nascimento do movimento. Assim, os hippies romperam com as normas impostas pela sociedade e abraçaram a liberdade como sinal de identidade. O espírito hippie e seu estilo de vestir, mais tarde se tornaram a referência do estilo boho chic atual. Por conta disso, o estilo boho chic também pode ser definido como estilo hippie-chic."

Como montar o look

Para compor um look boho-chic, a designer indica que é importante investir em peças que tragam leveza, conforto e um toque de personalidade ao visual. Entre os itens indispensáveis estão vestidos longos e fluidos com estampas florais ou étnicas, além de túnicas e blusas de renda que transmitem um ar romântico e descontraído. Calças jeans ou as modelos em wide leg, flare e boca de sino, completam o estilo.

Peças com modelagem fluida se adaptam perfeitamente a diferentes ocasiões (foto: Reprodução/Pinterest )

Além disso, ela recomenda usar tecidos e materiais de linho. "Investir em peças feitas de tecidos leves e naturais, como algodão e linho, que trazem conforto e frescor ao seu look, assim como optar por camurça e couro falso para jaquetas. Os detalhes em renda e crochê em blusas e vestidos, blusas e cardigãs de modal e tricô para complementar o estilo são essenciais", recomenda.

Os acessórios são fundamentais no boho chic, Marcella Dutra, stylist de moda, cita alguns deles. "Chapéus de abas largas, colares longos em camadas, pulseiras e anéis com pedras naturais, brincos em estilo étnico e cintos de couro ou camurça fazem toda a diferença. Bolsas com franjas e lenços coloridos também adicionam um toque único e expressivo ao visual", afirma.

Acessórios artesanais são bem vindos (foto: Reprodução/Pinterest )

Para ela, quando falamos dos calçados, o importante é optar por pares confortáveis e que sigam a estética artesanal ou natural do boho. "Essa tendência combina muito bem com botas de cano curto ou médio, sandálias gladiadoras, mules, rasteiras decoradas com pedrarias ou franjas, e até tênis de couro para um toque mais descontraído."

Valorização

O estilo boho-chic tem voltado com força nas coleções recentes. Segundo dados da Worth Global Style Network (WGSN), uma autoridade global em previsão de tendência e consumo, o estilo tem ganhado destaque nas coleções de primavera/verão 2025/26. "A tendência foi apresentada na coleção outono/inverno 2024 da Chloé, que incluiu vestidos fluidos, camadas de chiffon em tons terrosos e acessórios em couro, que rapidamente se tornaram um sucesso", conta Krystie.

Ele também está naturalmente alinhado com a moda sustentável, pois valoriza peças artesanais, tecidos naturais e produção ética. "Muitas marcas que seguem esse estilo trabalham com pequenos produtores ou usam materiais reciclados. Além disso, o consumo consciente é um pilar do boho: investir em peças atemporais e de boa qualidade, que possam ser usadas por muitos anos, reflete a essência sustentável do estilo", finaliza Marcella.