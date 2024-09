Looks confortáveis e criativos são o segredo para arrasar em festivais

Música é transformadora de vidas e sonhos, e ao longo do ano, inúmeros eventos musicais únicos acontecem pela cidade. De tempos em tempos, festivais nacionais mobilizam milhares de pessoas. E para viver a experiência de grandes estruturas, assistir aos artistas preferidos e escutar muita canção boa, esses festivais pedem por visuais especiais e cheios de personalidade.

Com line up cada vez mais robustos e exclusivos, festivais de música como o Rock in Rio e o Lollapalooza têm estruturas de tirar o fôlego. Para se adequar ao evento, nada melhor que um look planejado e dentro das tendências. "Normalmente, looks de festivais possuem uma característica mais criativa, rebelde e irreverente", afirma a designer de moda Marília Possidone.

Bermudas largas e jeans são muito confortáveis e estilosas. Elas podem ser usadas de várias maneiras e combinam com os eventos (foto: Reprodução Pinterest)

Festivais são o momento e o espaço para você soltar a criatividade e o estilo, e não ter medo da extravagância. Looks com cores, estampas e muito brilho são opções para arrasar. Para peças metalizadas e com glitter, o segredo é dar contrastes. "Combinar metálicos com preto nunca erra, mas um toque de vermelho também pode transformar o look. E em festivais, a proposta é ser mais", recomenda Marília.

Segundo ela, misturar peças e acessórios de vários estilos é uma ótima aposta para arrasar no visual. "Abuse dos acessórios, porque às vezes fica difícil apostar em um look criativo quando também se quer estar confortável, e os acessórios são um up que tira do básico qualquer look", aconselha.

De fato, para enfrentar longas filas, aglomerações, horas de caminhada, e dar conta de um dia de muito movimento e dança, além de beleza, o look precisa garantir conforto. Por isso, a editora de moda Alexia Paes Guerra aconselha escolher peças que não limitem os movimentos. "Festivais são incríveis, mas podem ser torturantes com o look mal pensado", afirma. "Não adianta mirar no close e esquecer do corre."

Peças com rendas ou de tricô podem dar um toque a mais no visual (foto: Reprodução Pinterest)

Na prática

A profissional recomenda peças com efeito balonê, segunda pele, comprimentos mini, efeito corselet e country. "O oversized pode dar uma mão no estilo e oferecer o conforto necessário para o dia inteiro. Para quem gosta de um look mais justo, escolha uma peça para a parte de cima ou de baixo do corpo e arrase", completa.

Bermudas jeans largas podem ser polêmicas, mas não saem das listas de tendências. Alexia aconselha combinar a peça, principalmente as de cintura baixa ou cargo, com biquínis e maiôs, trazendo um pouco da moda praia para o festival e, em dias quentes, garantindo frescor e liberdade.

Mas para incrementar o look com biquínis, é importante estar atento ao clima da cidade e do dia do evento para evitar perrengues. Além disso, monte o kit de sobrevivência com base nas necessidades pessoais e meteorológicas. E amarre bem o look com uma bolsa em que caiba tudo, nada de mini bolsinhas que só abrigam o gloss e o celular.

Looks oversized com blusões como única peça e uma manga longa por baixo, estão super em alta (foto: Reprodução Pinterest)

Pensando em praticidade, segurança e estilo, Marília Possidone recomenda acrescentar ao look bolsas transversais. "Elas ficam presas ao corpo evitando furtos. Escolha um modelo com o fecho mais seguro, como zíper, que proteja seus pertences", aconselha.

Outro passo essencial e inegociável para montar um look para festival é a escolha dos acessórios. Novamente, não tenha medo de apostar no maximalismo. Bandanas, bonés, lenços, cintos, óculos, meias, correntes, anéis e colares podem fazer toda a diferença no visual. "Eles dão o toque e a mensagem correta, então tudo depende do estilo escolhido para o look em questão", afirma Alexia.

Biquínis e peças transparentes são muito bem vindos nesses eventos (foto: Reprodução Pinterest )

Para aguentar um dia de muita dança, caminhada e animação, os pés merecem respeito e cuidado. Por isso, esqueça aquele sapato novo comprado recentemente (ele pode ser destruído no evento) e, principalmente, aquele que é lindo, porém super desconfortável. Nada de saltos doloridos e calçados abertos. Acredite: aquele tênis de guerra será a melhor escolha.

"Botas e tênis tratorados são ótimos, priorizando o conforto obviamente. São excelentes pra evitar acidentes e ficar seguro o dia todo. O cano longo voltou com toda a pompa e circunstância, aproveite isso", completa Alexia.

Dicas essenciais

A editora de moda Alexia Paes Guerra lembra que o segredo é sempre unir todas as dicas com o estilo e as preferências pessoais. “Afinal, festivais são os melhores lugares para mostrar nossa verdadeira estampa”, afirma ela. Para arrasar, a Revista separou dicas essenciais para você deixar anotado na hora de se preparar para o tão aguardado festival.

Tecidos confortáveis e que possibilitem movimento são a primeira opção

Cores vivas como destaque do look podem ser um diferencial

Opte por calçados confortáveis que aguente todas as lutas do festival

Looks com cores chamativas são a cara de festivais de música (foto: Reprodução Pinterest)

Aposte em uma maquiagem diferente que complemente o visual, com muito brilho

Acessórios nunca são demais! Na cabeça, bonés e faixas estão muito em alta e dão um charme a mais ao look

Sobreposições são bem-vindas!

Peças com renda dão um ar de modernidade e sensualidade, e podem ser combinadas de forma estilosa

Meia-calça ou peças segunda pele, que tem transparência, são leves e muito versáteis

Fique ligado no clima da região e não esqueça documentos, dinheiro, gloss para retocar, protetor solar e algo para se proteger da chuva

Se for permitido, leve lanchinhos para comer ao longo do dia e não esqueça de se hidratar!

*Estagiária sob a supervisão

de Sibele Negromonte