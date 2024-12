Inovando o visual: maneiras criativas de usar o preto e fugir do óbvio

Poucas cores na moda têm o mesmo poder que o preto. Sofisticado, democrático e atemporal, é a escolha óbvia para quem deseja segurança no vestir. Mas como sair do óbvio e explorar todo o potencial dessa cor icônica? Desvendar maneiras criativas e inovadoras de transformar o preto é essencial para torná-lo um aliado ainda mais poderoso no guarda-roupa.

De acordo com Daniela Matias, consultora de imagem, estilo e coloração pessoal, incorporar tendências ao look preto é uma das formas mais eficazes de reinventar essa cor. Para ela, o segredo está em escolher peças que possam durar além da moda passageira. "Uma tendência de moda bem incorporada ao look preto tem o poder de elevar nosso estilo de forma incrível. Mas é importante se perguntar: 'Vou continuar usando essa peça quando ela não estiver mais em alta?' Se a resposta for sim, vá em frente!"

Cortes modernos, como fendas assimétricas, ombros estruturados e modelagens criativas, conferem sofisticação ao preto. Daniela também destaca o impacto do estilo oversized: "Um blazer ou uma camisa oversized por cima de um vestido preto clássico pode criar equilíbrio entre despojamento e elegância". A combinação com tênis esportivos, botas de cano alto ou até mesmo flats inusitadas, como as de pelúcia, pode transformar um look simples em algo cheio de personalidade.

O stylist Roberto Schiavinato complementa: "Com tantas opções, como tecidos brilhantes, transparências e flores em 3D, o look all black pode ser tudo, menos óbvio. É importante deixar sua essência aparecer na escolha das peças." Ele ressalta o papel dos acessórios para elevar o visual, sugerindo correntes, brilhos e maxi acessórios como formas certeiras de transformar o básico em fashion.

Do dia à noite

Um dos desafios mais comuns ao usar preto é adaptá-lo para o dia sem que o visual pareça pesado. Para isso, Daniela Matias recomenda apostar em tecidos leves e acessórios coloridos ou divertidos. "A teoria do 'sapato errado' é uma ótima aliada. Quebrar a expectativa com um tênis esportivo ou flats coloridas dá um toque descontraído e cheio de estilo ao preto."

Daniela reflete que, em geral, o trabalho exige uma aparência e postura mais séria, formal ou simplesmente mais polida. "Algumas pessoas acham esse estilo sem graça ou se sentem obrigadas a adotar uma imagem monótona, ficando totalmente reféns do preto básico e deixando esse look pouco interessante ou nada criativo. No entanto, aqui também é importante conhecer o seu estilo e personalidade."

"Já pensou em usar uma saia midi de seda, uma camisa oversized ou uma tendência de forma mais formal? Posso afirmar que é perfeitamente possível, e tudo isso transforma um preto básico em algo mais criativo, dramático e até sofisticado para uma ocasião mais formal após o trabalho", ensina a stylist.

Outra dica é levar em conta o contraste natural de cada pessoa. "Se o preto parece 'apagar' você, experimente combinar com acessórios claros ou maquiagem que traga um ar mais corado ao rosto. Assim, o look fica mais equilibrado", explica Daniela.

Para eventos noturnos ou ocasiões formais, tanto Daniela quanto Roberto destacam a importância de texturas e cortes bem acabados. "Um blazer estruturado, uma calça de alfaiataria ou uma jaqueta de couro são indispensáveis. Eles oferecem versatilidade e podem ser combinados com acessórios dramáticos para um visual mais ousado ou clássico", sugere Roberto.

Ele também incentiva o uso de mix de tecidos para agregar originalidade: "Combine texturas foscas com brilhantes; sedas com couro ou até transparências. Isso cria um look rico e interessante, mesmo que monocromático".

Estilo pessoal

Lembre-se que não tem certo ou errado, as dicas são para trazer uma imagem mais leve, mas você pode simplesmente usar o preto de maneira proposital para expressar sua personalidade forte. Apesar da versatilidade, alguns pontos podem comprometer o visual. Um dos mais comuns, segundo Daniela, é não investir em acessórios que reflitam o estilo pessoal. "O preto pode ser casual, sexy, dramático ou sofisticado, dependendo de como é composto. Sem acessórios que comuniquem sua personalidade, o look pode cair na monotonia."

Roberto enfatiza a importância de peças-chave com bom corte e acabamento, como calças de sarja, blazers oversized ou slim e camisetas de qualidade. "Uma boa alfaiataria faz toda a diferença. Se o orçamento é limitado, explore brechós, onde é possível encontrar peças clássicas de ótima qualidade", acredita.

Segundo os especialistas, é essencial se importar com as texturas. Incorporar elementos como bordados, rendas ou tecidos estruturados pode transformar um look monocromático em uma composição cheia de informação de moda.

No fim das contas, o preto é mais do que uma cor: é uma tela em branco para a criatividade. Seja para o trabalho, seja para o dia a dia, seja para um evento sofisticado, as possibilidades de reinventar o preto são infinitas. "Não tenha medo de ousar", conclui Roberto. "Confie no que você está usando, porque isso já é metade do sucesso do seu look."

