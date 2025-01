Estilo farmhouse traz o aconchego do campo para dentro de casa

Imagine viver em um espaço que traz consigo a serenidade e o ritmo desacelerado da vida no campo. Poder desfrutar, mesmo em meio à agitação urbana, de um ambiente que combina conforto, conexão com a natureza e simplicidade. Essa é a proposta do estilo farmhouse, inspirado nas casas de fazenda tradicionais. Com uma estética acolhedora, ele une elementos rústicos e toques sofisticados, criando um lar convidativo e cheio de personalidade.

"O estilo farmhouse busca recordar tempos mais simples, fugindo do que se espera de uma decoração moderna e, portanto, apostando em peças antigas e itens rústicos", afirma Alessandra Nogueira, arquiteta da Terral Incorporadora. Apesar da inspiração nas casas de fazenda, a especialista ressalta que o estilo busca criar ambientes que criem essa atmosfera com elegância, funcionalidade e iluminação.

Para trazer o estilo farmhouse à decoração, é essencial seguir etapas, como escolha de móveis adequados, definição de cores predominantes e integração de texturas naturais. "Além disso, é preciso fazer uma boa seleção de acessórios decorativos, otimização da iluminação e aproveitamento dos espaços externos", orienta Alessandra. Todos esses elementos, juntos, reforçam o aconchego e a sensação de acolhimento que definem essa estética.

Cores, materiais e texturas

Uma das marcas registradas do estilo farmhouse é o uso abundante da madeira. "Ela traz calor, autenticidade e conexão com a natureza. Sua estética natural e desgastada reforça o charme rústico e acolhedor do ambiente, enquanto sua durabilidade e versatilidade garantem funcionalidade e beleza", explica Janaíne Ribeiro, arquiteta. A madeira pode estar presente em móveis, pisos, vigas aparentes, portas estilo celeiro e até em detalhes decorativos.

Almofadas e mantas de tecido natural proporcionam conforto e textura ao ambiente (foto: Reprodução/Pinterest)

Além disso, outros materiais, como ferro, metal, pedra e vidro, levam texturas ao espaço. Tecidos naturais também são excelentes escolhas. "Linho e algodão aparecem em almofadas e cortinas para proporcionar conforto, enquanto cerâmica e terracota surgem em objetos decorativos, trazendo um toque artesanal", comenta Janaíne. O concreto ganha espaço em acabamentos, oferecendo um equilíbrio moderno e funcional.

Quanto à paleta de cores, a do estilo farmhouse se inspira no campo, priorizando tons terrosos, neutros e suaves. "Branco, bege, marfim e cinza, claro, são opções ideais", enumera Alessandra. Essas tonalidades criam um ambiente luminoso e tranquilo. Para quem deseja adicionar um toque de cor, tons suaves de verde, azul e amarelo são alternativas interessantes. "Essas cores podem ser usadas em contraste com uma base neutra, como em almofadas, cortinas ou pequenos objetos decorativos", sugere a arquiteta.

Decoração

Os elementos decorativos são o toque final para reforçar a conexão com a natureza e o estilo acolhedor e rústico do farmhouse. Objetos vintage têm lugar garantido nesse tipo de decoração. "Utilize antiguidades autênticas, como relógios antigos e espelhos ornamentados para conseguir esse efeito", recomenda Alessandra Nogueira. A arquiteta também sugere o uso de vasos de cerâmica com flores campestres frescas ou plantas verdes, que adicionam charme e frescor aos ambientes.

Valorizar detalhes em áreas específicas é outra estratégia eficaz. "No banheiro, toalhas de tecido, cestos de vime, saboneteiras de cerâmica, prateleiras de madeira e espelhos com molduras rústicas são perfeitos para compor o estilo", destaca Alessandra. É possível, ainda, usar prateleiras e cestas de palha para armazenar toalhas e outros itens.

O uso da madeira é fundamental para o estilo farmhouse (foto: Reprodução/Pinterest)

Já na cozinha, uma sugestão interessante é optar por prateleiras abertas para deixar os itens à vista, ou utilizar utensílios suspensos. "O uso de potes de cerâmica e de vidro também é uma ótima aposta, assim como o uso de cestas de palha para armazenar alimentos", indica Alessandra. Para sala e quartos, Janaíne aconselha: "Almofadas, mantas e cortinas de tecidos naturais adicionam conforto e textura, completando a atmosfera aconchegante e funcional do espaço".

Itens à vista e utensílios suspensos acrescentam charme ao ambiente (foto: Reprodução/Pinterest)

Mais iluminação

A iluminação é um dos elementos mais importantes do estilo farmhouse. Inspirado na vida no campo, o uso da luz natural é essencial e deve ser maximizado. “Janelas amplas, claraboias e portas de vidro são ótimas opções para permitir a entrada de luz natural”, explica Alessandra Nogueira. Para complementar, lâmpadas de baixa potência, que produzem uma luz suave e quente, ajudam a criar um ambiente acolhedor e convidativo.

A iluminação natural é uma das partes principais em um ambiente inspirado nas casas campestres (foto: Fotos: Reprodução/Pinterest)

Luminárias com design rústico também são uma excelente escolha para combinar com a decoração. “Elas podem ser feitas de materiais como madeira, metal e vidro, e, muitas vezes, apresentam detalhes como acabamentos desgastados ou patinados, formas orgânicas e elementos decorativos de inspiração vintage”, finaliza a arquiteta.

*Estagiária sob a supervisão

de Sibele Negromonte