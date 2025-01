Pernas à mostra: saiba como prepará-las para o verão

O cuidado com as pernas deve ser redobrado durante o verão - (crédito: Reprodução/ Freepik)

Durante as férias de verão, as pernas exigem cuidados especiais devido ao impacto do calor, que proporciona aumento da circulação sanguínea, e ao surgimento de problemas dermatológicos e vasculares, que causam prejuízos à saúde e comprometem o bem-estar.

É comum que, por causa das altas temperaturas da estação, a pele resseque com mais facilidade, especialmente a das pernas. "O ressecamento da pele nas pernas no verão pode ser causado por transpiração excessiva e pela exposição ao sol sem proteção. Além disso, beber pouca água, ter dieta pobre em frutas e vegetais e fazer depilação excessiva contribuem para o ressecamento durante as férias", afirma Natália Nery, dermatologista e professora de medicina da Universidade Católica de Brasília.

Usar diariamente um creme hidratante pode ajudar a manter a pele macia e hidratada (foto: Reprodução/ Freepik)

De acordo com a médica, as pernas ficam mais suscetíveis a problemas de pele no verão, pois muitas vezes são regiões negligenciadas de cuidados no dia a dia. Um dos principais problemas dermatológicos que podem surgir são as queimaduras solares, causando vermelhidão, sensibilidade e bolhas, que, no futuro, podem gerar manchas e até câncer de pele.

Infecções bacterianas de pele de forma geral, como a foliculite, são mais comuns no verão devido ao calor e à transpiração. Além disso, infecções alérgicas causadas por alimentos, picadas de inseto ou contato com substâncias como limão ou cosméticos de uso não habitual também mais frequentes neste período de férias.

Calor X circulação

O calor tem um impacto direto na saúde vascular, e as pernas acabam ficando mais vulneráveis. Pés inchados e pernas cansadas podem surgir ou piorar durante esse período. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), durante o verão, existe um aumento de 30% das doenças vasculares.

Por conta das altas temperaturas, o calor provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, prejudicando o retorno do sangue ao coração. Segundo Rodolpho Reis, angiologista e cirurgião vascular, todo esse processo resulta no acúmulo de sangue nas pernas, causando sintomas como inchaço, sensação de peso, cansaço e até dor.

Para as pessoas que sofrem com varizes ou problemas circulatórios, essa dificuldade acaba intensificando os desconfortos. Já para quem não tem dificuldades, alguns sintomas podem surgir e indicar alerta. "Pessoas saudáveis podem apresentar inchaço ocasional devido ao calor ou longos períodos em uma mesma posição, mas esses sintomas geralmente são temporários. No entanto, é importante observar se os sintomas persistem, pois isso pode indicar um problema vascular inicial", explica Rodolpho.

Se movimentar faz bem para a circulação das pernas (foto: Reprodução/ Freepik)

Segundo dados do Ministério da Saúde, as varizes são mais comuns em mulheres — 76% dos 695 mil casos registrados entre 2013 e 2022 foram em pessoas do sexo feminino. "As mulheres são mais afetadas por problemas vasculares devido a fatores hormonais, como o estrogênio e a progesterona, que atigem a elasticidade das veias. Gravidez, uso de anticoncepcionais e reposição hormonal também aumentam a pressão nas veias das pernas, favorecendo o surgimento de varizes e sintomas relacionados. Além disso, fatores genéticos e maior prevalência de hábitos como uso de salto alto podem agravar os sintomas", finaliza.

O que fazer para manter as pernas saudáveis?

Para proteger a saúde das pernas durante o verão, a médica Giovanna Guarinello, especialista em cirurgia vascular e angiologia, indica:

- Mantenha-se sempre hidratado. Tomar água é imprescindível nos dias muito quentes.

- Evite se expor excessivamente ao sol.

- Mantenha-se em movimento, pois sempre que nos movimentamos ajudamos o sangue a circular melhor. Mas faça repouso quando necessário. Levantar as pernas ajuda a melhorar o inchaço e as dores.

-Evite excesso de álcool e de alimentos industrializados, eles podem piorar ainda mais a retenção de líquido.

Evite!

Pessoas com problemas circulatórios devem evitar longos períodos de pé ou sentados. Para viagens longas, com mais de quatro horas de duração, é recomendado movimentar-se durante o percurso para evitar o desenvolvimento de outras patologias, como a trombose. No verão, evite a exposição prolongada ao calor intenso e prefira vestir roupas leves e sapatos confortáveis, que não comprimam a circulação.

"Para quem tem varizes, é importante evitar o sol, beber bastante água e fazer exercícios físicos. O protetor solar é indicado para evitar possíveis manchas que possam surgir devido às varizes", completa a dermatologista.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte