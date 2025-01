7 receitas com grão-de-bico para um jantar saudável

O grão-de-bico se trata de um ingrediente nutritivo e saudável que oferece uma variedade de benefícios para a saúde, tornando-o uma escolha excelente para incluir em receitas de jantar. Rico em proteínas, fibras, vitaminas e minerais essenciais, é também uma ótima fonte de ferro, zinco, magnésio e vitaminas do complexo B, contribuindo para a saúde óssea, cardiovascular e do sistema imunológico.

A seguir, confira como preparar receitas saudáveis com grão-de-bico para o jantar!

Batata-doce recheada com grão-de-bico

Ingredientes

3 batatas-doces beauregard

1/2 xícara de chá de quinoa

1/2 xícara de chá de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de salsinha picada

3 colheres de sopa de suco de limão

Azeite, endro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, escorra e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 20 minutos após o início da pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e escorra a água. Reserve o grão-de-bico.

Em uma panela, cubra a quinoa com água e leve ao fogo médio. Cozinhe até que ela fique macia. Reserve. Corte as batatas-doces ao meio, no sentido vertical, e disponha-as em uma forma forrada com papel-manteiga. Regue-as com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 35 minutos.

Enquanto isso, coloque a quinoa e o grão-de-bico em um recipiente e misture bem. Acrescente o endro, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture novamente. Retire as batatas-doces do forno e, com uma colher, retire parte da polpa. Amasse e adicione a polpa ao recheio e misture. Recheie as batatas-doces com a mistura e leve ao forno por mais 10 minutos. Salpique com a salsinha picada e sirva a seguir.

Grão-de-bico assado com vegetais

Ingredientes

3 xícaras de chá de grão-de-bico

3 batatas cortadas em cubos

2 tomates cortados em cubos

1 cebola cortada em rodelas

4 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de salsinha picada

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após esse período, escorra a água e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 25 minutos após o início da pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e escorra a água.

Em um recipiente grande, coloque o grão-de-bico, a batata, o tomate e a cebola. Tempere com suco de limão, alho, azeite, páprica, sal e pimenta-do-reino e mexa bem. Transfira a mistura para uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Retire do forno, salpique a salsinha e sirva a seguir.

Sopa cremosa de grão-de-bico com cúrcuma

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 batata-doce descascada e picada

1 cenoura picada

picada 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1/2 colher de chá de gengibre ralado

3 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

1/2 xícara de chá de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a batata-doce, a cenoura e o grão-de-bico, mexendo por alguns minutos. Acrescente a cúrcuma, o gengibre, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem. Despeje o caldo de legumes e cozinhe até que os vegetais fiquem bem macios. Retire do fogo e bata tudo com um mixer ou no liquidificador até obter um creme homogêneo. Volte a sopa para a panela e leve ao fogo médio. Acrescente o leite de coco e mexa bem. Ajuste os temperos, se necessário. Finalize com salsinha picada e sirva quente.

Grão-de-bico com espinafre e especiarias (Imagem: Mila Bond | Shutterstock)

Grão-de-bico com espinafre e especiarias

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 maço de espinafre

1 cenoura cozida e picada

1 ovo cozido

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

Canela em pó, páprica picante, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Separe as folhas e os talos do espinafre. Em seguida, pique os talos bem finos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione os talos de espinafre e refogue por 2 minutos. Junte o grão-de-bico e a cenoura mexa bem, até aquecer. Tempere com sal, pimenta-do-reino, canela e páprica e misture. Depois, junte as folhas de espinafre e refogue até murcharem e secar a água que se formou. Desligue o fogo e sirva em seguida com o ovo cozido cortado ao meio. Tempere o ovo com uma pitada de páprica.

Salada de grão-de-bico com escarola

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico

4 folhas de escarola cortadas em tiras

1 cebola-roxa cortada no formato de meia-lua

1/2 abobrinha cortada em cubos

1 tomate cortado no formato de meia-lua

Azeite e sal a gosto

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes e cortada em pedaços pequenos

Água

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, descarte a água e lave-o em água corrente. Em uma panela, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 35 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e escorra a água.

Em uma assadeira, coloque a escarola, a cebola-roxa, a abobrinha e o tomate. Regue com azeite e tempere com sal. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até que os vegetais fiquem al dente. Em uma saladeira, disponha o grão-de-bico, a escarola, a cebola-roxa, a abobrinha e o tomate. Tempere com azeite, vinagre, sal e pimenta dedo-de-moça. Misture e sirva a salada a seguir.

Grão-de-bico salteado com alho-poró

Ingredientes

2 cenouras raladas

1 alho-poró cortado em rodelas

1 colher de chá de azeite de oliva

1 folha de louro

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

Funcho e tomilho a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça o azeite e adicione a cenoura e a folha de louro. Mexa por dois minutos e, em seguida, acrescente o alho-poró. Depois, junte o grão-de-bico e tempere com funcho e tomilho. Cozinhe por 5 minutos. Sirva quente.

Hambúrguer de grão-de-bico e espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 xícara de chá de espinafre picado

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para grelhar

Modo de preparo

Em um processador, triture o grão-de-bico até formar uma massa granulada. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o espinafre até murcharem. Misture o refogado ao grão-de-bico processado, adicionando o cominho, a farinha de aveia, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino.

Modele a massa em formato de hambúrgueres. Se necessário, adicione mais farinha para dar liga. Aqueça uma frigideira com um fio de óleo e grelhe os hambúrgueres por 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados. Sirva em seguida.