Veja o seu número da prosperidade na numerologia

Os oráculos desempenham a função principal de explorar as possibilidades da vida por meio da análise das probabilidades. Nesse sentido, a numerologia é uma técnica que utiliza informações do passado para visitar o futuro, permitindo uma visão completa do que pode ocorrer com base nas tendências atuais.

Segundo Yara Vieira, especialista em esoterismo do Astrocentro, a numerologia é um oráculo que, assim como os métodos tradicionais e populares, tem o papel de revelar ou prever o futuro com base nas tendências, inclinações e no alinhamento energético dos indivíduos.

Número cabalístico

A função da numerologia é, acima de tudo, te ajudar a entender melhor quem você é e o que está à sua volta. Assim como outros oráculos, essa prática é capaz de indicar as tendências fortes de prosperidade e riqueza. Contudo, para isso, é preciso que você se atente a alguns detalhes, como à sequência dos números revelados.

Dentro disso, temos o número cabalístico, também conhecido como número da missão, feito de modo diferente da numerologia do ano pessoal. “Dito isso, em seguida, você entende mais sobre essa soma direta, passando por todos os números referentes à data de aniversário nos segredos da numerologia”, explica Yara Vieira.

Vamos supor que você tenha nascido em 06/08/1992, então separaremos individualmente cada número desta data e somaremos com o ano. Assim: 0 + 6 + 0 + 8 + 1992 = 2006. Em seguida, vamos somar os números individualmente: 2 + 0 + 0 + 6 = 8 (número 8). Caso a sua soma resulte em 8, saiba que há uma forte inclinação à prosperidade e ganhos de riqueza!

Os números podem ajudar a identificar as tendências de riqueza (Imagem: Luxcor | Shutterstock)

Numerologia de riqueza

A Cabala Judaica, como conhecemos, está ligada a uma tabela de números e letras que regem este oráculo. Portanto, existe uma série de significados nesta tabela que indicam a sua inclinação, que vão de 1 a 9. Por isso, assim que tiver o resultado da sua soma, verifique qual é a sua numerologia de riqueza conforme as orientações abaixo:

Número 1

Para a numerologia da abundância, as conexões e as novidades podem vir junto ao dinheiro; não desista dos seus objetivos caso surjam obstáculos.

Número 2

Este número indica uma forte inclinação à diplomacia e à prosperidade, mas desde que haja um controle emocional mais metódico. Contudo, é comum que você tenha um bom contato com pessoas ligadas ao dinheiro.

Número 3

Atenção aos negócios, pois sua criatividade pode abrir muitas portas, e a habilidade de persuasão pode levar à prosperidade nos segredos da numerologia.

Número 4

Aqui, a segurança financeira toma conta. Com sua forma de fazer as coisas acontecerem, a estabilidade é resultado de seu trabalho. No entanto, o ceticismo pode impedir uma visão ampla para ganhar dinheiro. Portanto, é preciso se permitir.

Número 5

Ganhar dinheiro é um processo divertido e instigante, mas tenha atenção às suas atitudes, pois a euforia pode causar conflitos e más interpretações, por mais trabalhador que você seja.

Número 6

Para este número, temos uma forte inclinação ao cuidado da família por meio do dinheiro. Você espera que a família te apoie em seus projetos. Atenção: o seu perfeccionismo pode impedir de alcançar a prosperidade.

Número 7

Suas habilidades com recursos tecnológicos são visíveis. Não é difícil ganhar dinheiro ao ter este conhecimento, especialmente se está focado em sua carreira. Todavia, não fique preocupado em ganhar mais dinheiro, pois, neste caso, a ambição pode ser o seu calcanhar de Aquiles.

Número 8

Na numerologia da abundância, o número 8 é, sem dúvida, um dos mais fortes para ganhar dinheiro. Todavia, para isso acontecer, é preciso dispor de muito esforço e trabalho duro.

Número 9

A doação é parte de sua conduta e, por esse ato, sua natureza humanitária lhe trará objetivos amplos e ambiciosos. Assim como na lei da atração, o dinheiro se une a você pela boa vontade de ajudar o próximo, o que faz com que você seja reconhecido por isso.

Por Luana Farias