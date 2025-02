6 chás de erva-doce para melhorar a digestão

Chá de erva-doce com canela (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A erva-doce é conhecida por suas propriedades medicinais e sabor suave. Frequentemente empregada no preparo de chás, ela ajuda a relaxar o trato intestinal e eliminar o excesso de gases, aliviando desconfortos estomacais. Além disso, contém efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, que contribuem para a saúde geral do sistema digestivo, especialmente quando combinado com outros ingredientes.

A seguir, confira 6 receitas de chás de erva-doce para melhorar a digestão!

Chá de erva-doce com canela

Ingredientes

1 colher de chá de erva-doce

1 colher de chá de canela em pó

em pó 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e coloque a erva-doce e a canela. Tampe e deixe em infusão por 3 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de erva-doce com hortelã e limão

Ingredientes

500 ml água quente

Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã

1/2 xícara de chá de erva-doce

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e coloque as folhas de hortelã e a erva-doce, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de erva-doce com gengibre

Ingredientes

2 colheres de sopa de erva-doce

300 ml de água

1 fatia de gengibre

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e coloque a erva-doce e o gengibre. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de erva-doce com anis-estrelado (Imagem: al1962 | Shutterstock)

Chá de erva-doce com anis-estrelado

Ingredientes

1 colher de sopa de erva-doce

1 anis-estrelado

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e coloque a erva-doce e o anis-estrelado. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de erva-doce com alho

Ingredientes

3 dentes de alho descascados e picados

250 ml de água

2 colheres de sopa de erva-doce

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e coloque a erva-doce e o alho. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de erva-doce com alecrim

Ingredientes

1 colher de sopa de erva-doce

1 ramo pequeno de alecrim fresco

fresco 300 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e coloque a erva-doce e o alecrim. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.