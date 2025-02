Um charme de época na decoração: conheça o vintage

O vintage é um estilo em que as décadas passadas se fazem presentes na decoração, com a incorporação de itens autênticos que eram comuns em outros períodos. Não se limita apenas à decoração, mas também se refere a qualquer objeto, como roupas, móveis e discos, que não tenham sofrido alterações em seu design original, podendo ser recuperados e restaurados, se necessário. Sua origem remete a um contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Por conta da crise econômica, uma das necessidades da época era que as pessoas utilizassem e reaproveitassem móveis e objetos que já tinham.

A verdade é que quase todo mundo já teve algum móvel ou eletrodoméstico herdado de um familiar e, sem saber como incluí-lo na decoração, acabou deixando-o de lado, não é mesmo? Esse questionamento feito pela designer de interiores Eliane Santos reflete que o estilo vintage é atemporal e traz personalidade e nostalgia ao ambiente. "A tendência que se destaca é ter um móvel como peça-chave dentro do ambiente. A capacidade de misturar elementos de diferentes décadas e criar ambientes exclusivos é outro grande atrativo", afirma.

A combinação dos móveis de madeira com os itens decorativos somam nostalgia ao ambiente (foto: Reprodução/ Pinterest )

Mas cuidado: a estética vintage é, muitas vezes, confundida com a inspiração retrô. Embora ambos tenham referências a itens antigos, muitas pessoas acabam se confundindo ou associando um ao outro. A essência do vintage é se referir a peças verdadeiramente antigas, enquanto o retrô se baseia em peças novas que foram inspiradas em épocas passadas.

Itens em porcelana e madeira transformam a cozinha em um ambiente vintage (foto: Reprodução/ Pinterest ) Sustentabilidade e versatilidade

Além de ser uma estética elegante, o estilo vintage torna-se uma opção sustentável, por causa da reutilização de móveis e objetos antigos, e versátil, pois pode ser combinado com estilos modernos e contemporâneos, criando um ambiente equilibrado e cheio de personalidade. "Pode ser adaptado para atender aos gostos pessoais e misturado para criar um equilíbrio entre o antigo e o contemporâneo, tornando-se algo atemporal", completa Eliane Santos.

Seu poder de adaptação a outras estéticas reflete uma busca constante por autenticidade e significado. "O estilo permite retratar tudo o que você pensa de uma forma mais leve. Você pode investir em uma peça de qualidade vintage, já que ela traz muitas memórias afetivas e, principalmente, agrega valor no seu acervo", acredita o arquiteto Phillipe Costa.

Vintage e contemporâneo

Para uma decoração mais personalizada e equilibrada, a principal proposta é trazer elementos do passado e encaixá-los, adaptando-os às tendências contemporâneas, criando ambientes únicos. O sucesso é garantido com o equilíbrio entre os elementos, de forma mais sutil ou mais marcante, dependendo das preferências de cada pessoa.

Projeto do arquiteto Philipe Costa (foto: Reprodução/ Gilberto Cardoso) A decoração vintage pode ser aplicada em diferentes cômodos. Uma poltrona antiga pode ser complementada com uma mesa de centro minimalista; um espelho com moldura clássica pode ser colocado em uma parede; luminárias retrô podem ser instaladas em um ambiente com móveis neutros. Também pode ser mais ousada, como incorporar um armário antigo em uma cozinha moderna. Essa são algumas sugestões da designer de interiores.

Os destaques

-Móveis: dê preferência pelo natural, de madeira e os feitos com metal envelhecido. De acordo com Phillipe Costa, para considerar um ambiente vintage, a primeira coisa a ser observada são os mobiliários de madeira.

-Louças e objetos de época: xícaras de porcelana, baús antigos, relógios, aparelhos de rádio, máquinas de escrever, vitrolas e telefones de disco.

-Objetos de coleção: clássicos, como discos de vinil, quadros e molduras.

-Estampas e texturas: estampas florais, formas geométricas e listras são comuns em papéis de parede, cortinas, enxovais, almofadas, estofados, além de texturas como couro e veludo.

-Paleta de cores: tons pastéis, neutros e terrosos são característicos do estilo, a depender da década, assim como as cores fortes e vibrantes.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte