Consumo de produtos de beleza é diferente entre gerações, diz pesquisa

A indústria dos cosméticos é 'obrigada' a evoluir continuamente, e a adaptação do mercado precisa ser rápida. Uma consultoria norte-americana especializada na complexidade do comportamento do consumidor, a Circana, apresentou um relatório sobre os impactos geracionais na indústria da beleza para 2025, com base em números do mercado norte-americano.

Independente da sua idade, a vaidade que mora dentro de você demanda níveis distintos de exigência quando se trata de beleza. Seja para cuidar dos cabelos, escolher a maquiagem ideal ou manter a pele saudável, cada escolha reflete a cultura e a influência dos estilos e tendências do momento.

Um destaque interessante no consumo dos clientes de cada época é que a Geração X (nascidos entre 1965 e 1980) estão mais alinhados com os hábitos das gerações Millennials (1981 a 1996) e Z (1997 a 2010) do que com os seus antecessores, os Boomers (1946 a 1964). Além disso, os empresários não podem deixar de observar a emergência da Geração Alfa (nascidos a partir de 2010), que desponta como um grupo de consumidores com forte potencial.

Pietra Almeida, estudante e influenciadora de 15 anos, que faz parte da Geração Alfa e conta: “Sempre me interessei por maquiagem e produtos de beleza, mas comecei a usar de verdade com 10 anos, quando descobri uma marca hipoalergênica, a Estrela Beauty – e desde então, me apaixonei por maquiagem!” A adolescente conta que não podem faltar na mochila da escola um rímel e um gloss.

Pietra Almeida, mesmo em produção para festa com o maquiador Ale Laurindo, segue seus gostos de consumo do dia-a-dia (foto: material cedido ao Correio)

Ao explicar como escolhe seus produtos, a jovem destaca suas exigências. “Quando escolho um produto na prateleira, procuro pelo que tem mais a minha cara. Também olho a fórmula e o preço – eu escolho meus produtos pela qualidade”. Ela ainda destaca as diferenças de consumo entre gerações, se comparando a mãe Juliana Almeida que faz parte dos Millennials. “Sinceramente, o que minha mãe usa que eu não usaria de jeito nenhum. Ela ama aquele batom vermelho muito chamativo e com muito brilho na pálpebra”.

Essas nuances revelam como as preferências de beleza variam de forma completamente oposta entre as gerações, evidenciando o desafio e a necessidade de adaptação constante do mercado para atender a um público cada vez mais diversificado.

