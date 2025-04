Queridinho da make: gloss une brilho, cintilância, hidratação e muito mais

O gloss é um queridinho do mundo da beleza que vira e mexe tem um boom de popularidade, que apenas o deixa ainda mais evidente, uma vez que nunca está "em baixa". As novidades do momento são as diferentes funções que estão surgindo e deixando as beauty lovers empolgadas para testar e criar looks diferentes.

Muitas pessoas, apesar de adorarem a aparência cintilante e espelhada do gloss, não são fãs da textura mais grudenta e pegajosa, o que foi incentivo para o surgimento de produtos com diferentes acabamentos.

Entre as grandes marcas globais, a Fenty Beauty é uma das que se destaca no segmento e lançou, recentemente, uma versão de gloss-óleo, que promete o brilho sem o grude. Falando sobre o lançamento, a cantora Rihanna, dona da marca, garante que o Gloss Bomb Oil Luminizing Lip Oil N' Gloss une o melhor dos dois mundos, trazendo o look cintilante com toque suave e leve.

02/04/25 - Revista do Correio - beleza - Gloss (foto: Fenty/Divulgação)

Entre as novidades na funcionalidade do gloss, outro destaque é o aumento de volume nos lábios. Uma das marcas pioneiras nos produtos que prometem uma boca mais carnuda, a Too Faced lançou o Lip Injection Extreme Plumping Clicks, um gloss que preenche e promove um aumento da boca com uma tecnologia de dilatação dos vasos sanguíneos.

No mercado nacional, um dos lançamentos do ano é a linha Hidra Lábios, da Boca Rosa. Com um toque de cor suave, o foco dos produtos é na hidratação e no tratamento. Com esqualano na fórmula, o gloss protege contra o envelhecimento precoce, além de trazer mentol, o que proporciona uma sensação de frescor. O gloss da Boca Rosa também foge da sensação pegajosa e tem textura leve.

02/04/25 - Revista do Correio - beleza - Gloss (foto: Boca Rosa/Divulgação)

Como escolher

Para escolher o gloss ideal, Aline Waiser, CEO de Vizzela, comenta que além do gosto pessoal, é interessante considerar o estilo da maquiagem. "Se é mais discreta e natural, prefira glosses translúcidos, que oferecem um brilho sutil. Já para quem busca um visual mais vibrante, os glosses com tonalidades são uma ótima opção", sugere.

A variedade e a versatilidade também permitem que o gloss seja combinado com outros produtos. Com batons matte, por exemplo, acrescenta suavidade e brilho ao look. Aline comenta que atualmente é possível escolher entre as opções incolores, com cor, glitter, efeito metálico, efeito holográfico, com propriedades hidratantes e de plumping, o que permite que exista um tipo de gloss para cada gosto e efeito desejado.

"Os transparentes são os mais básicos e perfeitos para quem busca um brilho discreto e natural, sem cor. Já os com cor variam de tonalidades suaves a mais intensas, sendo ideais para quem quer adicionar um toque de cor e brilho à maquiagem", completa.

Escolha seu gloss