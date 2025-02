7 receitas práticas e saborosas com linhaça

A linhaça é uma semente que oferece diversos benefícios para o corpo; por isso, é comum estar presente na dieta de diversas pessoas. Encontrada na forma de farinha, semente e óleo, ela combina com uma variedade de receitas e se mostra ideal para quem deseja uma alimentação saborosa sem perder muito tempo na cozinha.

A seguir, confira 7 receitas com linhaça para você incluir no cardápio!

Pão com tomate e azeitona

Ingredientes

260 g de semente de linhaça

315 ml de água

1 colher de chá de sal

10 tomates-cerejas cortados ao meio

Azeite, azeitonas picadas e orégano a gosto

Farinha de linhaça para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a linhaça e bata até obter uma farofa. Após, transfira para um recipiente, adicione a água e o sal e mexa até obter uma consistência homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 5 minutos. Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Repita o processo com o restante da massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de linhaça. Coloque o tomate-cereja e a azeitona por cima do pão. Salpique com orégano e leve ao forno preaquecido a 200?°C até dourar. Sirva em seguida.

Panqueca de linhaça com recheio de frango

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de leite

2 ovos

1 pitada de sal

1 colher de sopa de azeite

300 g de peito de frango cozido e desfiado

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de linhaça, o azeite e o sal até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma concha da massa, espalhando bem. Cozinhe por alguns minutos de cada lado até dourar e reserve. Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Adicione o frango desfiado, o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe até encorpar. Recheie as panquecas com o frango, enrole e sirva em seguida.

Salmão com crosta de linhaça

Ingredientes

1 kg de salmão em postas

em postas 2 colheres de chá de gengibre ralado

1 xícara de chá de sementes de linhaça

1 dente de alho descascado e amassado

Azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o gengibre, o azeite, o alho e as sementes de linhaça e misture bem. Após, passe o salmão na mistura e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 160?°C até dourar. Sirva em seguida.

Rocambole de carne com linhaça

Ingredientes

1 kg de carne moída

200 ml de maionese

200 ml de sopa de cebola em pó

2 ovos cozidos picados

200 g de queijo muçarela fatiado

200 g de presunto fatiado

4 colheres de sopa de semente de linhaça

Farelo de trigo a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne moída, a maionese, a linhaça e a sopa de cebola e mexa até obter uma massa. Após, disponha a mistura sobre um plástico-filme, abra com um rolo e recheie com os ovos, o queijo muçarela e o presunto. Enrole o rocambole, polvilhe com o farelo de trigo e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200?°C até dourar. Sirva em seguida.

Almôndega com farinha de linhaça recheada com queijo (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)

Almôndega com farinha de linhaça recheada com queijo

Ingredientes

1 kg de carne moída

300 g de queijo muçarela cortado em cubos

2 dentes de alho descascados e amassados

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de linhaça a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne moída, o alho, a pimenta-do-reino e o sal e misture bem. Adicione os ovos e mexa para incorporar. Aos poucos, junte a farinha de linhaça e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, recheie com o queijo e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180?°C até dourar. Sirva em seguida.

Sopa de legumes com linhaça

Ingredientes

1 tomate sem sementes e picado

sem sementes e picado 250 g de filé mignon cortado em cubos

2 colheres de sopa de semente de linhaça

330 g de macarrão parafuso

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de caldo de carne

Sal e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Adicione a carne e refogue por 5 minutos. Acrescente o tomate e o macarrão, cubra com água, tampe e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, coloque a linhaça e o sal e misture bem. Sirva em seguida.

Bolinho de atum com linhaça

Ingredientes

170 g de atum escorrido

1 ovo

3 colheres de sopa de farinha de linhaça

2 colheres de sopa de aveia em flocos

em flocos 1 dente de alho amassado

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes, exceto o azeite, até formar uma massa homogênea. Modele os bolinhos e disponha-os em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por 20 minutos e sirva quente.