Veja como manter a pele do rosto saudável no verão

O verão é uma estação que exige atenção redobrada com a pele, especialmente a do rosto, que fica mais exposta ao sol e ao calor intenso. A alta incidência dos raios solares pode estimular a produção excessiva de melanina, favorecendo o surgimento de manchas, além de aumentar a oleosidade da pele, o que pode resultar em acne. Além disso, a radiação ultravioleta acelera o processo de envelhecimento, contribuindo para a perda de colágeno e o aparecimento de rugas e linhas de expressão.

A proteção solar é um cuidado básico e um dos mais importantes do verão: essencial para todos os tipos de pele, e não apenas para quem tem a pele mais sensível. Isso porque a radiação UVA e UVB aumentam consideravelmente nessa época, tornando indispensável o uso de protetor solar para evitar danos, como o envelhecimento precoce e até mesmo o câncer de pele.

Uso correto do protetor solar

A reaplicação do protetor solar no rosto é crucial para garantir a proteção adequada. “Quem está ao ar livre deve reaplicar o produto a cada duas horas, devido ao suor e até o contato com a água. Já em ambientes fechados, a reaplicação pode ocorrer a cada quatro ou seis horas”, orienta Alice Rosa, professora de Biomedicina da UniSociesc. Ela ressalta que todas as áreas expostas ao sol devem receber protetor solar.

Além da frequência, a quantidade correta faz toda a diferença. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o ideal é aplicar cerca de uma colher de chá (5 ml) no rosto, pescoço e colo. Uma dica prática é espalhar o produto em três linhas sobre os dedos anelar, médio e indicador.

Outros cuidados importantes no verão

Além do uso diário do protetor solar, Alice Rosa reforça a importância da hidratação. “Com o calor, perdemos mais água corporal devido à transpiração excessiva. Por isso, é fundamental aumentar a hidratação”, afirma. Outras recomendações incluem evitar a exposição solar entre 10h e 16h e utilizar barreiras físicas como chapéus e óculos de sol.

O ideal é lavar o rosto com um sabonete específico para o seu tipo de pele (Imagem: Alina Fomenko | Shutterstock)

Passo a passo para uma rotina de cuidados eficiente

Manter uma rotina adequada de cuidados com a pele do rosto no verão faz toda a diferença. A professora sugere um protocolo simples e eficaz. Confira!

Limpeza: lave o rosto com um sabonete específico para o seu tipo de pele, preferencialmente líquido, pois possui pH mais compatível com o pH da pele; Hidratação: escolha um hidratante compatível com o seu tipo de pele. Para peles oleosas, prefira texturas em gel, gel creme ou sérum. Para peles normais a secas, opções em creme ou gel creme são ideais; Proteção solar: após a hidratação, finalize a rotina com aplicação do protetor solar adequado ao seu tipo de pele. Opções com cor podem ser uma excelente alternativa, pois combinam proteção e efeito de maquiagem.

A ordem de aplicação dos produtos é sempre do menos viscoso para o mais viscoso, finalizando com o protetor solar. Além disso, é importante aguardar a absorção de cada produto antes de aplicar o próximo.

Escolhendo o protetor solar ideal

O protetor solar deve ser um hábito diário, independentemente da estação. Mesmo em dias nublados, a radiação UVA penetra na pele e pode causar danos cumulativos. Ao escolher o produto é fundamental verificar se ele oferece proteção contra UVA e UVB, além do FPS (Fator de Proteção Solar), que deve ser, no mínimo, 30.

A professora explica que há diferentes tipos de protetores:

Físico (ou mineral): indicado para peles sensíveis, pois contém ingredientes como óxido de zinco e dióxido de titânio, que criam uma barreira protetora. Pode deixar um efeito esbranquiçado na pele;

indicado para peles sensíveis, pois contém ingredientes como óxido de zinco e dióxido de titânio, que criam uma barreira protetora. Pode deixar um efeito esbranquiçado na pele; Químico: contém ingredientes como avobenzona e oxibenzona, protege ao absorver os raios solares. É o mais comum no mercado, mas pode irritar peles sensíveis, como as que têm rosácea ou tendência a alergias;

contém ingredientes como avobenzona e oxibenzona, protege ao absorver os raios solares. É o mais comum no mercado, mas pode irritar peles sensíveis, como as que têm rosácea ou tendência a alergias; Texturas variadas: em gel, gel creme, sérum ou creme, para se adaptar a diferentes tipos de pele. Peles oleosas se beneficiam de fórmulas mais leves, enquanto peles secas exigem texturas mais hidratantes.

Procedimentos estéticos no verão

Muitos procedimentos estéticos são seguros no verão, mas a especialista alerta para aqueles que sensibilizam a pele, como peelings químicos, lasers e microagulhamento. “Esses tratamentos podem aumentar a absorção de radiação solar e elevar os riscos de manchas e queimaduras. O ideal é adiá-los para períodos de menor exposição ao sol”, recomenda Alice Rosa. Por outro lado, procedimentos como hidratação profunda e aplicação de toxina botulínica podem ser realizados normalmente.

Por Genara Rigotti