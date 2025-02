4 estratégias para aumentar as vendas pelo WhatsApp

O uso do WhatsApp para fins comerciais tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos e chamado a atenção das empresas. Dados da pesquisa Panorama de Vendas, desenvolvida pela RD Station, mostram também que o WhatsApp se tornou a ferramenta mais utilizada pelos times de vendas.

Nesse sentido, Marcos Andrade, CSO da 8D Hubify, agência de marketing especializada em Revenue Operations, lista abaixo 4 estratégias que podem ser utilizadas por meio do aplicativo de mensagens para aumentar vendas e leads. Confira!

1. Tempo de resposta no WhatsApp

O “Response Time”, ou tempo de resposta, é um fator crucial que determina a eficácia da interação com o cliente. O tempo de resposta pode ser definido como a duração que um vendedor leva para entrar em contato com um lead ou cliente que mostrou interesse, por exemplo, o tempo entre a conversão do lead e a primeira chamada do vendedor.

Estudos realizados em 2011 por Oldroyd, McElheran e Elkington destacam a importância do tempo de resposta. Segundo a pesquisa, empresas que tentaram entrar em contato com clientes potenciais em uma hora após receber uma consulta eram quase sete vezes mais propensas a qualificar o lead. Este número saltou para mais de 60 vezes em comparação com empresas que esperavam 24 horas ou mais.

Há a possibilidade de as empresas automatizarem o processo de forma que, ao receber um novo lead, um WhatsApp é enviado em tempo real. Isso não apenas aumenta as chances de qualificar o lead e seguir o processo comercial, mas também padroniza os contatos e garante otimização do processo e velocidade.

“As maiores barreiras de performance de CRM vendas que tenho visto nos últimos 10 anos estão relacionadas a problemas comportamentais. Um dos piores deles é o tempo de resposta. Os vendedores muitas vezes negligenciam a importância da rapidez na primeira abordagem, o que definitivamente pode prejudicar a performance de vendas”, afirma Marcos Andrade, especialista em CRM de vendas.

2. Campanhas de reaquecimento de base

Abordar o envio em massa de mensagens é uma tarefa que requer delicadeza, já que tal prática, quando mal utilizada, pode ser facilmente associada a spam. O WhatsApp é rigoroso em relação a isso e, com razão, limita sua ocorrência. No entanto, há uma maneira inteligente e estratégica de utilizar ações de campanha em massa: reativar e engajar bases de contatos que se encontram desinteressadas ou que há muito não interagem com a empresa.

“O elemento-chave dessa estratégia está na escolha correta da frequência e [do] volume de contatos. Estes devem ser criteriosamente selecionados para evitar a impressão de spam ou importunação. Quando bem implementado, este método pode estimular significativamente a movimentação na base de vendas, resultando em um retorno promissor. Portanto, é essencial equilibrar a comunicação, proporcionando valor e respeitando o espaço do receptor”, explica Marcos Andrade.

A estratégia Click-To-WhatsApp está criando conexões mais eficientes e abrindo novas oportunidades de negócios (Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock)

3. Click-to-WhatsApp

O recurso Click-To-WhatsApp é um botão nos anúncios do Facebook e Instagram que direciona clientes para uma conversa com a empresa no WhatsApp. Ele pode ser utilizado para alcançar diversas metas de negócios, como geração de cadastros, promoção de vendas e execução de estratégias de marketing. O uso desse recurso potencializa a descoberta de produtos e serviços da empresa, ao mesmo tempo em que oferece métricas para avaliar o desempenho das campanhas.

A Take Blip, por exemplo, em parceria com a Meta, desenvolveu o Click Tracker, uma ferramenta que avalia a performance desses anúncios e calcula o Retorno Sobre o Investimento (ROI). “Dessa forma, a estratégia Click-To-WhatsApp está revolucionando a comunicação entre empresas e clientes, criando conexões mais eficientes e abrindo novas oportunidades de negócios”, detalha Marcos Andrade.

4. Atualizações de transações

Soluções de marketing conversacional podem contribuir até na atualização de transações em diversos setores como e-commerce, delivery, suporte ao cliente e atendimento. Utilizando até Processamento de Linguagem Natural (NLP), essas soluções oferecem atualizações em tempo real sobre transações, assistência em compras on-line, respostas rápidas às consultas dos clientes e ajudam a resolver reclamações de forma eficaz. Com a disponibilidade 24/7 e a capacidade de gerir várias interações simultaneamente, tais ferramentas se tornam um recurso valioso para aprimorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.

Segundo Marcos Andrade, um exemplo notável da eficácia dessas soluções é o chatbot “Lu”, do Magazine Luiza. “A ‘Lu’ hoje, no WhatsApp, tem uma aplicação incrível no pós-venda que lida com questões como rastreamento de entregas, emissão de segunda via de boleto e nota fiscal e informações sobre o status do pedido”, explica.

Conforme dados divulgados pela própria empresa, em apenas sete meses, a “Lu” atendeu a mais de 1,2 milhões de usuários em quase 1,3 milhões de sessões, com uma taxa de compreensão de mais de 94% das solicitações realizadas. “Esse caso demonstra a eficácia revolucionária do marketing conversacional na melhoria da experiência do cliente e na otimização das operações de negócios“, finaliza Marcos Andrade.

Por Henrique Vasconcellos