Maratona Brasília 2025: corra com estilo e quem sabe encontre um amor

Foi dada a largada para a Maratona Brasília 2025! Agora parte do calendário oficial do aniversário da capital federal, o evento esportivo celebra os 65 anos de Brasília e promete reunir corredores de todo o país. Além da tradicional maratona de 42,195 km, os participantes poderão escolher entre percursos de 3km (caminhada), 5km, 10km e 21km, além das provas especiais para quem busca um desafio extra. Mas para correr com estilo e funcionalidade, é preciso pensar no look certo e assim, quem sabe, até encontrar um amor pelo caminho!

Com as blusas oficiais nas cores laranja e azul e a ecobag cáqui, muitos atletas podem se perguntar como montar um visual confortável e estiloso para o evento. Segundo a stylist de moda Marina Costa, o segredo para equilibrar as cores vibrantes das camisetas é apostar em tons neutros na parte de baixo. "Para a blusa laranja, o ideal é combinar com shorts ou leggings pretos, cinza ou brancos. Quem quiser um toque mais ousado pode apostar no azul-marinho, criando um contraste interessante", sugere.

Já para a blusa azul, a stylist recomenda tons terrosos, que criam uma combinação sofisticada e equilibrada. "Bege, cáqui e até um marrom mais claro funcionam muito bem. Mas, se a ideia for um look esportivo e moderno, o cinza-chumbo e o preto também são ótimas opções", acrescenta.

Contraste a blusa azul com uma legging ou short laranja (foto: Divulgação/Maratona Brasília)

A ecobag cáqui é um acessório versátil que combina com praticamente tudo. A consultora de imagem Renata Almeida explica que ela pode servir como um ponto de neutralidade no look. "Se você estiver com a blusa laranja, a ecobag harmoniza bem com um short preto ou branco. Já com a blusa azul, ela cria um visual monocromático se combinada com outras peças em tons terrosos", afirma.

Além disso, Renata sugere que a ecobag seja usada também no pós-corrida. "Se a ideia é estender o evento para um encontro casual depois, vale complementar com um boné estiloso ou óculos escuros, trazendo mais personalidade ao look", diz.

De acordo com as especialistas, as combinações servem tanto para mulheres quanto para homens. "Apesar de serem vibrantes, as cores tema da corrida agregam os dois gêneros, então todos podem fazer essa combinação", explicam.

As românticas meias azuis

Se você está em busca de um amor, aqui vai uma dica: use meias azuis! A tendência tem viralizado na internet como um código discreto de paquera. Quem usa está, literalmente, correndo atrás de um crush!

Marina Costa explica que, além de ser um toque divertido para o visual, as meias azuis também combinam perfeitamente com as camisetas do evento. "Elas trazem um ar despojado e moderno ao look, além de serem um detalhe que pode virar assunto entre os corredores", brinca a consultora.

As meias azuis estão viralizando por serem uma nova forma de flerte entre os apaixonados por corrida (foto: Reprodução/Pinterest )

Renata acrescenta que elas combinam com calçados de cores neutras. "Escolha um azul vibrante e use com um tênis de tom claro, assim será mais fácil de correr chamando a atenção!", indica.

Maratona Brasília 2025

Muito mais do que um evento esportivo, a Maratona Brasília se tornou um símbolo de superação e resistência. Desde sua primeira edição, a prova desafia atletas a percorrer as principais vias da capital federal, proporcionando uma experiência única.

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, destaca o impacto da corrida: "A Maratona Brasília é muito mais do que uma simples corrida. É um momento de celebração do esporte, da saúde e da união. Convidamos todos os apaixonados por corrida a participarem dessa grande festa que irá celebrar o aniversário da nossa capital e do Correio Braziliense."

O evento também movimenta o turismo local. O secretário de Turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo, reforça essa importância: "A Maratona Brasília tem o potencial de atrair viajantes e relacionar o esporte com os setores hoteleiro e gastronômico."

Seja para garantir um look estiloso na maratona, seja para dar um empurrãozinho no destino amoroso, essas dicas vão te ajudar a se destacar na corrida. Então, já sabe: escolha bem suas combinações e, se estiver solteiro, não esqueça das meias azuis!

Serviço

Largada: Esplanada dos Ministérios — Frente ao Museu Nacional

Datas:

• 20 de abril – Largada dos 21km, às 6h

• 21 de abril – Largada dos 21km e dos 42km, às 6h; largada dos km (caminhada), 5km e 10km, às 7h

Desafios especiais:

•Desafio BSB 65 Anos: 21km no domingo + 42km na segunda-feira

•Desafio JK: 21km no domingo + 21km na segunda-feira

Inscrições abertas até 15 de abril: www.brasilcorrida.com.br

Instagram: @maratona_brasilia

Promoção: Correio Braziliense

Apoio: Clube FM, TV Brasília, La Priori e Gráfica Positiva

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte