Paquera na corrida: entenda o que significa usar meia azul no esporte

A nova tendência entre os corredores é usar meia azul como um código para o flerte. A nova forma de paquera é parecida ao movimento de deixar um abacaxi de cabeça para baixo no carrinho de compras, no intuito de se indicar que está solteiro em supermercados e recentemente viralizou nas redes sociais.

O movimento foi criado pelo aplicativo Inner Circle, comunidade de relacionamentos, durante a criação da Run in Love — plataforma que promove grupos de corridas semanais em diversas cidades brasileiras—, como conta Ramone Gigliotti, gerente de marketing da comunidade no Brasil. Para tal, foi realizado uma pesquisa que apontou que 89% dos entrevistados gostariam de identificar outros solteiros durante a prática esportiva.

"Então fizemos um brainstorming e chegamos a conclusão que precisávamos de criar um código que de fato os solteiros pudessem se reconhecer. Foi aí que surgiu a ideia de usar uma meia específica como esse código", relata Ramone. Segundo representante do Inner Circle, a escolha do acessório foi embasada pelo fato de ser um item simples que todos os corredores utilizam. Já a cor foi escolhida por conta da paleta de cores da plataforma.

No entanto, o movimento se expandiu para além da comunidade e diversos corredores usam a meia azul para identificarem quem estão solteiros, viralizou nas redes sociais, onde os usuários compartilham as experiências. Foi o caso da designer gráfico Rafaella Félix, 38 anos, em um vídeo gravado durante à Corrida dos Reis, comentou sobre a trend. O post conta com mais de 50 mil visualizações.

"Eu estava com algumas e ficamos procurando se alguém estaria com a meia azul e como eu tinha gravado aquele vídeo correndo e eu tenho costume postar muita coisa na internet resolvi postar o vídeo em tom de brincadeira", conta a corredora. Na publicação ela diz: "Corri procurando os solteiros de meia azul e a única coisa azul que vi foi as camisetas".

Nos comentários, outros perfis se identificaram com o caso. "Fui de meia verde, a esperança é a última que morre", brincou um usuário. "e eu que estou solteiro e só tenho meia preta. Solteiro não tem 1 dia de paz", escreveu outro.

Dados do Relatório Anual sobre Tendências de Esportes do Strava, divulgado em dezembro do ano passado, mostram mais da metade dos entrevistados (59%) afirmaram que preferem conhecer novas pessoas em um grupo de fitness a bares, por exemplo, que registrou 14%. O estudo também afirma que a corrida foi o esporte mais praticado no mundo em 2024.