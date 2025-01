Conheça o clube de luxo que tem conquistado São Paulo

Estar em São Paulo é sempre um privilégio. As belezas arquitetônicas espalhadas pela cidade, a selva de concreto em meio à fúria dos carros e da vida acontecendo enquanto a população se prepara para viver o dia. No meio de tudo isso, um espaço tem conquistado os paulistanos pela sua excentricidade e proposta inovadora. A Soho House, inaugurada em junho de 2024, é a primeira unidade da marca na América do Sul. O clube tem presença consolidada na Ásia, Europa e América do Norte.

Localizada no bairro da Bela Vista, na Cidade Matarazzo, a Soho House São Paulo terá 32 quartos, 26 deles já estão em funcionamento. Restaurante, bar e espaços de clube para membros são outras opções oferecidas pela unidade. O ambiente contará com uma academia de última geração e um pool bar na cobertura, que ainda estão em fase de finalização das obras.

A franquia internacional buscou manter a identidade brasileira na unidade. Além de preservar a história arquitetônica do edifício, o time da Soho House Design colaborou com artistas locais para obter móveis e objetos de decoração feitos no Brasil.

Mas para compreender um pouco do que a Soho House representa, é necessário fazer uma viagem no tempo. Fundada em 1995 por Nick Jones, em Londres, o conceito, basicamente, tem como pilar a aproximação e conexão entre membros, com o intuito de se divertirem e explorarem a criatividade. Hoje, há membros e casas ao redor de todo o mundo, além de restaurantes, spas, espaços de trabalho e salas de exibição. A Soho House faz parte do portfólio da Soho House & Co. Inc.

No fim de novembro do ano passado, a Revista do Correio foi convidada para conhecer um pouco da tão famosa e bem-quista Soho House. De início, é como entrar em uma cápsula do tempo e sair em outra década. Com características predominantemente vintages, a unidade ressalta em seus móveis, obras de arte e decoração a importância de preservar a história. Isso, sobretudo, porque foi construída em torno de um pátio central emoldurado por grandes janelas arqueadas de vidro, sem alterar a identidade arquitetônica do prédio que a abriga. O projeto proporciona um espaço ao ar livre onde os membros podem comer, beber e relaxar.

Do pátio central da casa, existem múltiplos pontos de acesso para outros cômodos, como a sala de estar, um espaço que pode ser utilizado para trabalho durante o dia, e o bar principal, onde acontecem apresentações de DJs e tem uma sala de jogos com mesa de bilhar, além da sala de desenho, um ambiente com uma das lareiras da unidade, incluindo um bar secundário. A unidade também dispõe de duas áreas para eventos: a sala Condessa e a sala Zambone, no segundo andar, que incluem um bar privado e projetor de vídeo.

Delícias do menu

Em uma programação recheada de atrativos, a Soho House levou jornalistas e convidados para conhecerem a Casa Bradesco, que fica ao lado da club house. Em uma belíssima e tocante exposição de Anish Kapoor, o centro de criatividade da Cidade Matarazzo também é uma das novidades do bairro Bela Vista. E bom, os detalhes que fazem parte da unidade são capazes de conquistar qualquer pessoa. Entre eles, as peças de cerâmica que estão presentes em praticamente todo o ambiente, desde talheres e xícaras até outros elementos disponíveis nos quartos.

Por isso, a Soho decidiu apresentar aos convidados o Ateliê Cerâmica e Cia, responsável por produzir grande parte dos itens de artesanato da casa. Entre as maravilhas do roteiro, um jantar especial na cozinha do chef executivo João Melo. O menu do espaço, de acordo com ele, combina alguns dos favoritos globais da Soho House com a culinária brasileira contemporânea. "Não queríamos perder a nossa essência. Assim, decidimos colocar um pouco da nossa identidade", comenta. O destaque fica por conta das massas frescas artesanais e da pizza assada em forno à lenha.

Falar sobre Brasil e não pensar nos drinks, é quase como deixar o melhor de fora. Por isso, uma bebida original foi criada para a abertura da Soho House São Paulo: o Casa Verde. Um coquetel inspirado nos sabores da cidade, que presta homenagem a algumas das diversas comunidades que a tornam um lugar tão vibrante. Uma variação da caipirinha, ele é composto por uma mistura de rum de coco Bacardí e Cachaça Leblon. O drink é adoçado com maracujá e proporciona um toque sutil de pimenta verde. Para finalizar, o saquê adiciona profundidade - uma referência à grande comunidade japonesa de São Paulo.

A talentosa chef de bar da Soho House São Paulo, Daniely Maiara, é a responsável pela criação dos drinks exclusivos da Casa de São Paulo. O menu exclusivo de drinks da Soho House São Paulo é um convite para explorar os sabores do país em sua forma mais sofisticada, sempre com um toque de criatividade e respeito pelas tradições e já pode ser conferido pelos membros e seus convidados.

O restaurante no terraço está localizado no primeiro andar e tem capacidade para 68 pessoas. É um espaço ao ar livre rodeado por belos jardins e coberto por um toldo retrátil. A atmosfera é acolhedora, com mesas de madeira e iluminação suave que cria um ambiente confortável e convidativo.

Estrelas do cardápio

Yby – Em tupi-guarani, “vida”. Inspirado na união de intensidade e sutileza, Yby mistura a força do whiskey com o toque suave do cordial de pêssego, complementado pelo exótico puxuri, uma semente amazônica que confere complexidade ao drink.

Amanã – Significa "fluir em abundância". Inspirado na diversidade e abundância da Mata Atlântica, combina tequila com o sabor inigualável do cambuci, uma fruta nativa brasileira, e o toque cítrico do limão siciliano.

Aysú – "Amor" em tupi-guarani. Celebra a harmonia perfeita entre os ingredientes. Esse coquetel combina a cachaça brasileira com o refinado Jerez e um toque fresco de pera e cítricos, criando uma experiência sofisticada e apaixonante.

Tupã – Em homenagem ao deus tupi-guarani dos raios e trovões. Tupã é uma reinterpretação brasileira do clássico Negroni, infundido com sabores vibrantes de abacaxi e manjericão.

Soho House membership

A Soho House São Paulo é um clube voltado para a comunidade criativa e pode ser acessado apenas por membros e seus convidados. As inscrições para se tornar membro da Soho House São Paulo estão abertas, a desão apenas para a unidade de São Paulo custa R$ 8.150. Já a adesão completa, que dá acesso às 45 Soho Houses no mundo, custa R$ 20.650 por ano.

Visando apoiar profissionais no início de suas carreiras criativas, a Soho House oferece uma mensalidade reduzida para quem tem menos de 27 anos. Menores de 27 anos também recebem benefícios como 50% de desconto em comida e bebida em determinados dias da semana. Saiba mais sobre os tipos de adesão no site da casa www.sohohouse.com.

