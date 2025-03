7 receitas fáceis de sorvete vegano

É possível preparar em casa sorvetes veganos para se refrescar no calor e deixar os dias mais gostosos, sem precisar de ingredientes de origem animal. Utilizando bases como frutas congeladas, é fácil criar receitas cremosas e saborosas de forma natural e saudável. Além de serem uma alternativa refrescante, podem ser personalizados com diferentes sabores.

A seguir, confira 7 receitas de sorvetes veganos gostosos e simples para espantar o calor!

Sorvete vegano de baunilha

Ingredientes

1 colher de sopa de essência de baunilha

1 xícara de chá de leite de coco

3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de amido de milho

1/2 colher de chá de lecitina de soja

3 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a essência de baunilha, o leite de coco e o açúcar e misture bem. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, reduza o fogo, adicione o amido de milho e a água e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, transfira para um recipiente, espere esfriar, tampe e leve ao congelador por 4 horas. Depois, retire do congelador, deixe descongelar por 10 minutos, disponha em uma batedeira, junte a lecitina e bata até obter um creme. Retorne o sorvete para o recipiente, tampe e leve ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete vegano de morango com banana

Ingredientes

10 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas

descascadas, cortadas em rodelas e congeladas 7 morangos congelados cortados em rodelas

200 ml de leite de coco

50 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água e as bananas e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione os morangos e bata novamente até obter uma consistência lisa. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, retire do congelador, descongele por 10 minutos e disponha no liquidificador. Acrescente o leite de coco e bata até obter um creme. Retorne para o recipiente, tampe e leve ao congelador por 4 horas. Sirva em seguida.

Sorvete vegano de manga (Imagem: Gorenkova Evgenija | Shutterstock)

Sorvete vegano de manga

Ingredientes

2 mangas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 1 banana congelada

100 ml de leite de coco

1 colher de sopa xarope de agave

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Coloque os cubos de manga e a banana congelada no processador. Adicione o leite de coco e o xarope de agave. Bata até formar um creme homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente e leve ao congelador por cerca de 3 horas ou até firmar bem. Retire do congelador alguns minutos antes de servir.

Sorvete vegano de goiaba

Ingredientes

8 goiabas descascadas e picadas

descascadas e picadas 2 xícaras de chá de açúcar

600 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e a água e mexa bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um liquidificador, adicione as goiabas e bata até obter uma consistência homogênea. Depois, coe e coloque em um recipiente com tampa. Leve ao congelador por 2 horas. Retire do congelador, descongele por 10 minutos, coloque o sorvete no liquidificador e bata até obter um creme. Retorne ao recipiente e leve ao congelador por 2 horas. Repita o processo mais uma vez. Sirva em seguida.

Sorvete vegano de coco (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Sorvete vegano de coco

Ingredientes

1 l de leite de coco

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de óleo de coco

3 xícaras de chá de coco ralado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar e o óleo de coco e misture bem. Leve ao fogo médio e cozinhe até o açúcar e o óleo dissolverem completamente. Desligue o fogo, espere esfriar, adicione o coco ralado e mexa para incorporar. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 1 hora. Após, retire do congelador, descongele por 10 minutos, coloque em uma batedeira e bata até obter um creme. Retorne ao recipiente e leve ao congelador por 3 horas. Sirva em seguida.

Sorvete vegano de frutas vermelhas com banana

Ingredientes

4 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas

100 g de frutas vermelhas congeladas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas e as frutas vermelhas e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, retire do congelador, descongele por 10 minutos, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até obter um creme. Retorne ao recipiente e leve ao congelador por mais 1 hora. Sirva em seguida.

Sorvete vegano de limão com castanha-de-caju

Ingredientes

1 xícara de chá de castanha-de-caju crua

200 ml de leite de coco

Suco de 2 limões

Raspas de 1 limão

3 colheres de sopa de xarope de agave

1 colher de chá de extrato de baunilha

Água

Modo de preparo

Em uma tigela, deixe as castanhas-de-caju de molho em água por 4 horas. Escorra e bata no liquidificador com o leite de coco, o suco de limão, as raspas de limão, o xarope de agave e a baunilha. Bata até obter um creme bem liso e homogêneo. Despeje a mistura em um recipiente e leve ao congelador por cerca de 3 a 4 horas. Para um sorvete mais cremoso, mexa a cada 30 minutos nas primeiras 2 horas para evitar cristais de gelo. Retire do congelador 5 a 10 minutos antes de servir.