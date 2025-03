6 petiscos para aproveitar o Carnaval sem preocupação na cozinha

Batata rústica com molho picante (Imagem: Karl Allgaeuer | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Seja em casa assistindo aos desfiles ou curtindo os bloquinhos de rua, durante o feriado de Carnaval as pessoas querem se divertir e sair da rotina. No entanto, em meio à folia, sempre bate aquela fome e a necessidade de preparar um petisco. Para isso, ter opções simples e práticas de fazer é essencial. A seguir, confira 6 receitas de petiscos deliciosos para o Carnaval!

Batata rústica com molho picante

Ingredientes

Batatas

1/2 kg de batata com casca, cozida e cortada em cubos

com casca, cozida e cortada em cubos 1 colher de sopa de alecrim

1 colher de chá de páprica

1 colher de sopa de azeite

Sal e salsinha picada a gosto

Molho

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

3 tomates sem sementes e picados

1 xícara de chá de polpa de tomate

1 cenoura ralada

1 colher de chá de tomilho

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

1 colher de sopa de vinagre

1 xícara de chá de água

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Batata

Em uma assadeira, coloque as batatas e tempere com sal, salsinha, alecrim, páprica e azeite. Misture bem e leve ao forno preaquecido a 200 °C, mexendo de vez em quando, até dourar as batatas. Desligue o forno e reserve.

Molho

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte os tomates, a polpa de tomate, a cenoura, o tomilho, a pimenta dedo-de-moça, o vinagre, o sal, a salsinha e a água e mexa bem. Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e sirva com as batatas.

Ovo de codorna temperado

Ingredientes

20 ovos de codorna cozidos e descascados

de codorna cozidos e descascados 1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e picada

1 colher de chá de orégano

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte os ovos e refogue por 3 minutos, mexendo com cuidado para não desmanchar. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Regue com azeite e sirva em seguida.

Bolinho de queijo

Ingredientes

250 g de queijo muçarela ralado

muçarela ralado 50 g de queijo parmesão ralado

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite com a manteiga em fogo médio até começar a ferver. Adicione a farinha de trigo de uma vez e mexa bem até formar uma massa homogênea que desgrude do fundo da panela. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco.

Acrescente o ovo, os queijos ralados, o sal e a pimenta-do-reino na massa já morna. Misture bem até incorporar tudo. Modele bolinhas pequenas e passe na farinha de rosca. Aqueça o óleo em fogo médio-alto e frite os bolinhos até dourarem. Retire e coloque sobre papel-toalha para absorver o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Polenta frita (Imagem: Mady70 | Shutterstock)

Polenta frita

Ingredientes

2 xícaras de chá de fubá

3 xícaras de chá de água

1 colher de chá de óleo

1 xícara de chá de caldo de galinha

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Óleo para fritar e untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o fubá e metade da água. Misture bem, adicione o restante da água e o caldo de galinha e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, acrescente o queijo ralado e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, transfira a polenta para uma assadeira untada com óleo, espalhe com uma colher, cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas.

Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, retire a polenta da geladeira e corte em tiras. Com a ajuda de uma escumadeira, frite a polenta até dourar. Coloque sobre um recipiente com papel-toalha. Sirva em seguida.

Biscoito de queijo com gergelim

Ingredientes

1/3 de xícara de chá de manteiga

1 ovo

1 colher de sopa de açúcar

50 g de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1 colher de sopa de vinagre branco

3 colheres de sopa de gergelim

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

Sal e azeite a gosto

1 gema de ovo para pincelar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a manteiga, o ovo, o açúcar, o queijo ralado, o vinagre, o gergelim e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar com os demais ingredientes.

Unte uma assadeira com azeite e reserve. Após, com ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato desejado. Disponha os biscoitos sobre a assadeira, pincele com a gema de ovo e o azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Anéis de cebola empanados

Ingredientes

3 cebolas

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de chá de fermento

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 xícara de chá de farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Água gelada

Modo de preparo

Descasque e corte as cebolas em rodelas de aproximadamente 1 cm de espessura. Separe os anéis e deixe de molho em um recipiente com água gelada por 10 minutos. Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o amido de milho, o fermento, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione o ovo e o leite aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea e levemente cremosa.

Escorra as cebolas e passe na massa, escorrendo o excesso. Em seguida, passe na farinha de rosca, pressionando levemente para aderir bem. Aqueça o óleo em frigideira grande em fogo médio-alto. Frite os anéis até ficarem dourados e crocantes. Retire e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.