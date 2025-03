6 dicas para manter a pele saudável no calor intenso

Os cuidados com a pele devem ser redobrados no calor (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nos últimos meses, muitos estados brasileiros têm enfrentado dias de calor extremo, com temperaturas acima da média em diversas regiões. Esse aumento intenso do calor não apenas representa um risco para a saúde geral, como também pode impactar diretamente a saúde da pele.

A exposição prolongada ao sol, a desidratação e o suor excessivo podem causar ressecamento e acelerar o envelhecimento da pele. “Além disso, problemas como oleosidade excessiva, acne, irritações, queimaduras e até doenças de pele podem ser agravados pelo calor excessivo”, alerta a dermatologista Dra. Renata Castilho.

Para ajudar a minimizar os danos e manter a pele saudável diante desse cenário tão extremo, é importante adotar alguns cuidados. “Esse calor intenso pode ser agressivo para todos os tipos de pele, e, sem os devidos cuidados, os danos podem ser cumulativos. Precisamos adotar uma rotina estratégica para manter a saúde da pele e prevenir problemas futuros”, ressalta a médica.

Abaixo, confira algumas dicas!

1. Cuide da hidratação

O calor excessivo retira a hidratação da pele, deixando-a mais seca, sensível e propensa a descamação. Ao mesmo tempo, para algumas pessoas, a reação da pele pode ser o efeito rebote, produzindo ainda mais oleosidade como uma forma de defesa.

Por isso, beba muita água. Se normalmente a recomendação é 2 litros por dia, em temperaturas extremas esse valor pode aumentar. Isso porque seu corpo precisa de mais líquidos para compensar o suor excessivo.

Além disso, use hidratantes leves e específicos para seu tipo de pele. Peles secas precisam de hidratantes mais potentes, enquanto as oleosas se beneficiam de fórmulas mais leves, como séruns à base de ácido hialurônico. Invista também em águas termais ou faciais refrescantes, pois ajudam a manter a pele hidratada ao longo do dia e acalmam irritações.

2. Redobre os cuidados com a proteção solar

Se o filtro solar já era indispensável antes, agora ele se torna um item de sobrevivência. A radiação ultravioleta está extremamente forte, e a exposição excessiva pode causar queimaduras, manchas, envelhecimento precoce e até câncer de pele.

Por isso, aplique protetor solar de, no mínimo, FPS 50 e reaplique a cada 3 horas – ou antes, se estiver suando muito. Escolha produtos resistentes à água e ao suor, para garantir maior durabilidade da proteção. Além disso, use barreiras físicas, como chapéus, bonés e roupas com proteção UV – o protetor sozinho pode não ser suficiente em temperaturas extremas. Evite a exposição direta ao sol entre 10h e 16h, período em que a radiação é mais intensa.

3. Controle da oleosidade

O calor faz as glândulas sebáceas trabalharem dobrado, o que pode resultar em pele brilhante, poros dilatados e surgimento de espinhas. Isso acontece porque o suor e a oleosidade acabam obstruindo os poros, formando acne.

Por isso, lave o rosto com sabonetes específicos para controlar a oleosidade, mas sem exagero! Lavar muitas vezes pode causar efeito rebote. O ideal é duas vezes ao dia. Ainda, evite produtos muito densos ou oleosos, que podem obstruir ainda mais os poros.

Inclua tônicos adstringentes na rotina, que ajudam a controlar o brilho excessivo sem ressecar a pele. Toalhas absorventes de oleosidade podem ser aliadas, pois retiram o excesso de brilho sem remover a maquiagem ou o protetor solar.

O calor intenso pode prejudicar a pele de todo o corpo (Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock)

4. Cuidados com assaduras, irritações e doenças de pele

O calor não prejudica apenas o rosto. Áreas de atrito, como coxas, axilas e pescoço, podem sofrer com assaduras, irritações e até micoses devido ao excesso de suor.

Por isso, use roupas leves e arejadas, de preferência de tecidos como algodão, que absorvem melhor o suor. Aplique cremes ou pomadas antirritação nas áreas de atrito, como entre as coxas e axilas, para evitar assaduras.

Mantenha a pele sempre seca, principalmente nas dobras do corpo. O excesso de umidade favorece infecções fúngicas e proliferação de bactérias. Além disso, evite banhos muito quentes, pois eles removem a barreira protetora da pele, aumentando a sensibilidade e o ressecamento.

5. Alimentos que ajudam na proteção da pele

Alguns alimentos podem ajudar a pele a lidar melhor com o calor. Isso porque alguns nutrientes têm ação antioxidante, hidratante e anti-inflamatória, protegendo de dentro para fora. Por isso, inclua na rotina:

Frutas ricas em água: melancia, melão, laranja, abacaxi, morango e coco ajudam na hidratação;

melancia, melão, laranja, abacaxi, morango e coco ajudam na hidratação; Vegetais e folhas verdes: são fontes de vitaminas essenciais para a regeneração da pele;

são fontes de vitaminas essenciais para a regeneração da pele; Peixes e oleaginosas: ricos em ômega 3, ajudam a fortalecer a barreira protetora da pele;

ricos em ômega 3, ajudam a fortalecer a barreira protetora da pele; Chás antioxidantes: chá verde e hibisco ajudam a reduzir os danos do calor excessivo na pele.

6. Garantindo a maquiagem no calor

Se a maquiagem escorreu e sumiu no meio do dia, saiba que isso não é só um problema estético: a mistura de suor, oleosidade e resíduos pode agravar os poros obstruídos e causar acne.

Para manter a maquiagem resistente ao calor:

Prefira bases leves ou BB creams com FPS, que protegem e não obstruem os poros;

Finalize a make com um spray fixador à prova de suor;

Evite pós compactos muito pesados, que podem acumular e craquelar com o suor.

