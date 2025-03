Publicada nova diretriz para que pessoas com epilepsia possam dirigir

No Brasil, uma pessoa portadora de epilepsia precisa estar pelo menos um ano sem qualquer tipo de crise epiléptica para ter direito a tirar ou renovar a carteira nacional de habilitação. Precisa também de um formulário preenchido pelo médico assistente aprovando ou não a liberação. Essa é a norma determinada pelo Detran no ano de 2012.

Este mês a Academia Americana de Neurologia, a Sociedade Americana de Epilepsia e a Fundação Americana de Epilepsia publicaram em conjunto, na revista Neurology, um novo consenso sobre epilepsia e licença para dirigir. O documento pede um período de pelos três meses sem crises epilépticas para que a pessoa esteja habilitada a dirigir. As evidências demonstram que prazos maiores não reduzem o risco de acidentes fatais. Nos EUA, esse prazo varia entre três e 18 meses, dependendo do estado. Muitos pacientes não seguem as recomendações e acredita-se que a redução do período para três meses pode aumentar o número de indivíduos em conformidade com a lei.

A atual recomendação de três meses sem crises é independente de ser uma crise única e de haver um fator provocador bem reconhecido, como a abstinência alcoólica. Pode continuar a dirigir aqueles que tiveram uma crise por falha isolada na tomada da medicação, o que pode acontecer numa internação hospitalar, por exemplo.

A epilepsia é uma condição neurológica em que 70% dos portadores têm as crises controladas com as medicações. O direito a dirigir garante a independência de muitos desses que são controlados. Vale lembrar que o risco de acidentes fatais entre portadores de epilepsia é semelhante ao da população geral e significativamente menor comparado ao que acontece com motoristas jovens ou sob efeito do álcool. Essa nova diretriz deve influenciar as regras do Detran no Brasil, mas, por ora, a norma de 2012 é a que vale por aqui.

*Ricardo Afonso Teixeira é doutor em neurologia e neurologista do Instituto do Cérebro de Brasília